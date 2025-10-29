Escándalos, polémicas y malas decisiones: Juan Carlos I de España habla de todo en su libro de memorias ‘Reconciliación’

Bajo el simbólico nombre de Reconciliación, el rey emérito de España, Juan Carlos I escribió un libro de memorias en el que habla de todo: escándalos, presuntos amoríos y las "malas decisiones" que tomó durante su reinado, en lo que parece un intento de —precisamente— hacer las paces con la gente de su país, consigo mismo y, sobre todo, con su hijo, Felipe VI.
Sin embargo, con su texto, más que un mea culpa, el antiguo soberano español deja ver lo que un jefe de Estado con poder absoluto es capaz de hacer y sin que el karma lo alcance o, al menos, no del todo.
Publicidad
'Reconciliacion': las memorias de Juan Carlos I, rey emérito de España, escritas desde el autoexilio
Juan Carlos I de España, quien ascendió al trono por intervención del ex dictador Francisco Franco y reinó desde 1975 hasta 2014, vive actualmente en los Emiratos Árabes, en específico, en la isla de Nurai, que se encuentra a media hora de Abu Dabi.
Autoexiliado en el país cuyas autoridades se convirtieron en sus mejores amigos y aliados ante la polémica recta final de su reinado, el padre de Felipe VI vuelve a estar bajo los reflectores gracias al próximo lanzamiento de su libro de memorias, Reconciliación, al cual han tenido acceso medios europeos antes de salir a la venta en noviembre, en Francia, y en diciembre, en España.
Escrito con la ayuda de Laurence Debray, el texto sirve a Juan Carlos para “retomar el hilo de su historia personal”, según publica Le Monde y para ello entrelaza “confesiones, justificaciones y arrepentimientos”, con lo que los escándalos y sospechas de actos de corrupción que lo llevaron a abdicar en 2014 vuelven a quedar bajo los reflectores, lo que —según explica el medio francés— podría “complicar las cosas para el actual rey”,Felipe VI, quien ha mantenido una clara distancia de su padre.
Al hablar sobre el libro, Le Monde dice que Juan Carlos busca “explicar y defender sus decisiones para evitar que le roben su historia”. ¿Será que piense venderle los derechos a Netflix y pronto tenga su propia bioserie al estilo de The Crown?
Publicidad
¿De qué habla Juan Carlos I, rey emérito de España, en su libro de memorias ‘Reconciliación’?
Los medios europeos que ya tuvieron acceso a Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos I, rey emérito de España, destacan que el antiguo monarca busca pintar un autorretrato en el que queden al descubierto su humanidad, sus debilidades y la conciencia de que, durante su reinado, tomó decisiones que resultaron decepcionantes, tanto para la Familia Real española como para la sociedad.
“Juan Carlos I se ve a sí mismo como un hombre ‘nunca verdaderamente dueño de su destino’”, dice El País, al retomar información publicada por Le Monde. El diario español destaca, sobre todo, las frases contenidas en el libro que suenan a justificaciones por parte del padre del reyFelipe VI, ya que Juan Carlos reconoce ser “‘consciente de haber decepcionado’ y admite haber sido víctima de muchas ‘debilidades’ y de ‘errores de juicio por amor y por amistad’”.
Asimismo, el medio español subraya que Juan Carlos acepte haber frecuentado “malas compañías” y la recepción de “regalos que pueden parecer inapropiados a algunos”, lo que se traduce en los presuntos actos de corrupción en los que se vio envuelto el antiguo rey pero de los cuales nunca tuvo consecuencias.
Publicidad
¿El rey Juan Carlos y Lady Di fueron amantes? El rey emérito hace dura revelación sobre la princesa Diana
Una de las leyendas urbanas que ha perseguido al rey emérito de España es la sospecha de que pudo tener un amorío con la fallecida princesa Diana. Sin embargo, este tema es descartado en su libro de memorias donde Juan Carlos, además de recordarla de una forma “desfavorable”, según publica People, que retoma información de The Telegraph.
De acuerdo con la publicación estadounidense, los rumores sobre una posible aventura entre el rey Juan Carlos y la princesa Diana surgieron en la época en que ella y su entonces esposo, Carlos, y sus hijos, los príncipes William y Harry, pasaron tres veranos consecutivos (entre 1986 y 1989) en el Palacio de Miravent, en Palma de Mallorca, junto a la Familia Real española.
Y aunque Lady Di nunca habló públicamente sobre esas versiones, People señala que sí tocó el tema con el biógrafo Andrew Morton, a quien le aseguró que sentía que Juan Carlos era “un poco demasiado atento” con ella.
En el libro de Morton, Damas de España, la princesa Diana es citada refiriéndose sobre Juan Carlos como “un hombre muy libidinoso”, después de una visita a Mallorca, así como que se “sentía incómoda” al quedarse a solas con él en una habitación. “Aunque puedo asegurarles que no pasó nada”, habría dicho la princesa.
Amoríos, errores y malas amistades y peores decisiones, las memorias de Juan Carlos I que suenan a justificaciones
Sobre los 65 millones de euros que recibió del rey Abdalá de Arabia Saudita menciona que fueron “un acto de generosidad de una monarquía hacia otra. Un regalo que no supe rechazar. Un grave error”.
La presencia en su vida de Corinna Larsen, quien fue su amante durante un largo periodo, es calificada por Juan Carlos en su libro como un “error” que el ex monarca lamenta “amargamente”, según destaca El País.
Al hablar sobre su hijo, el rey Felipe VI, queda en claro que la relación entre ellos está fracturada, al señalar: “Mi hijo me dio la espalda por deber. Entiendo que, como Rey, mantenga una posición pública firme, pero sufrí (…) al verlo tan insensible”. Felipe renunció a la herencia de su padre tras salir a la luz el “regalo” de 65 millones de euros que Juan Carlos recibió del difunto rey de Arabia Saudita, además de que le retiró la pensión como ex jefe del Estado español.
Sobre la reina Letizia,El País es puntual al publicar que Juan Carlos “admite la existencia de un ‘desacuerdo personal’” con su nuera, quien con su llegada “no favoreció la cohesión de nuestras relaciones familiares”, señala el rey emérito.