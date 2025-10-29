Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

Escándalos, polémicas y malas decisiones: Juan Carlos I de España habla de todo en su libro de memorias ‘Reconciliación’

El rey emérito de España prepara el lanzamiento de sus memorias bajo el simbólico título de ‘Reconciliación’, tras años de polémicas.
mié 29 octubre 2025 06:35 PM
Juan Carlos I rey emérito de España habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias Reconciliación
Juan Carlos I, rey emérito de España, habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias 'Reconciliación' (Horacio Villalobos/Getty Images)

Bajo el simbólico nombre de Reconciliación, el rey emérito de España, Juan Carlos I escribió un libro de memorias en el que habla de todo: escándalos, presuntos amoríos y las "malas decisiones" que tomó durante su reinado, en lo que parece un intento de —precisamente— hacer las paces con la gente de su país, consigo mismo y, sobre todo, con su hijo, Felipe VI.

Sin embargo, con su texto, más que un mea culpa, el antiguo soberano español deja ver lo que un jefe de Estado con poder absoluto es capaz de hacer y sin que el karma lo alcance o, al menos, no del todo.

Publicidad

'Reconciliacion': las memorias de Juan Carlos I, rey emérito de España, escritas desde el autoexilio

Juan Carlos I de España, quien ascendió al trono por intervención del ex dictador Francisco Franco y reinó desde 1975 hasta 2014, vive actualmente en los Emiratos Árabes, en específico, en la isla de Nurai, que se encuentra a media hora de Abu Dabi.

Tienes que leerlo:

Premios Princesa de Asturias 2025
Felipe VI apunta los reflectores y va “cediéndole ese espacio” a su hija, Leonor, en los Premios Princesa de Asturias En la entrega de los Premios Princesa de Asturias, Felipe VI de España destaca el papel cada vez más activo de su hija, Leonor, heredera de la Corona.

Autoexiliado en el país cuyas autoridades se convirtieron en sus mejores amigos y aliados ante la polémica recta final de su reinado, el padre de Felipe VI vuelve a estar bajo los reflectores gracias al próximo lanzamiento de su libro de memorias, Reconciliación, al cual han tenido acceso medios europeos antes de salir a la venta en noviembre, en Francia, y en diciembre, en España.

Juan Carlos I rey emérito de España habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias Reconciliación
Juan Carlos I, rey emérito de España, habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias 'Reconciliación' (Carlos Alvarez/Getty Images)

Escrito con la ayuda de Laurence Debray, el texto sirve a Juan Carlos para “retomar el hilo de su historia personal”, según publica Le Monde y para ello entrelaza “confesiones, justificaciones y arrepentimientos”, con lo que los escándalos y sospechas de actos de corrupción que lo llevaron a abdicar en 2014 vuelven a quedar bajo los reflectores, lo que —según explica el medio francés— podría “complicar las cosas para el actual rey”, Felipe VI, quien ha mantenido una clara distancia de su padre.

Al hablar sobre el libro, Le Monde dice que Juan Carlos busca “explicar y defender sus decisiones para evitar que le roben su historia”. ¿Será que piense venderle los derechos a Netflix y pronto tenga su propia bioserie al estilo de The Crown?

Juan Carlos I rey emérito de España habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias Reconciliación
Juan Carlos I, rey emérito de España, habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias 'Reconciliación' (Carlos Alvarez/Getty Images)

Publicidad

¿De qué habla Juan Carlos I, rey emérito de España, en su libro de memorias ‘Reconciliación’?

Los medios europeos que ya tuvieron acceso a Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos I, rey emérito de España, destacan que el antiguo monarca busca pintar un autorretrato en el que queden al descubierto su humanidad, sus debilidades y la conciencia de que, durante su reinado, tomó decisiones que resultaron decepcionantes, tanto para la Familia Real española como para la sociedad.

Juan Carlos I rey emérito de España habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias Reconciliación
Juan Carlos I, rey emérito de España, habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias 'Reconciliación' (Carlos Alvarez/Getty Images)

“Juan Carlos I se ve a sí mismo como un hombre ‘nunca verdaderamente dueño de su destino’”, dice El País, al retomar información publicada por Le Monde. El diario español destaca, sobre todo, las frases contenidas en el libro que suenan a justificaciones por parte del padre del rey Felipe VI, ya que Juan Carlos reconoce ser “‘consciente de haber decepcionado’ y admite haber sido víctima de muchas ‘debilidades’ y de ‘errores de juicio por amor y por amistad’”.

Juan Carlos I rey emérito de España habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias Reconciliación
Juan Carlos I, rey emérito de España, habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias 'Reconciliación' (Horacio Villalobos/Getty Images)

Asimismo, el medio español subraya que Juan Carlos acepte haber frecuentado “malas compañías” y la recepción de “regalos que pueden parecer inapropiados a algunos”, lo que se traduce en los presuntos actos de corrupción en los que se vio envuelto el antiguo rey pero de los cuales nunca tuvo consecuencias.

Publicidad

¿El rey Juan Carlos y Lady Di fueron amantes? El rey emérito hace dura revelación sobre la princesa Diana

Una de las leyendas urbanas que ha perseguido al rey emérito de España es la sospecha de que pudo tener un amorío con la fallecida princesa Diana. Sin embargo, este tema es descartado en su libro de memorias donde Juan Carlos, además de recordarla de una forma “desfavorable”, según publica People, que retoma información de The Telegraph.

Y es que, en el libro, Juan Carlos I describe a Lady Di como una mujer “fría, taciturna y distante, salvo en presencia de los paparazzi”.

Tienes que leerlo:

Familia Real de España en Palma de Mallorca en agosto de 2025
Los reyes Felipe VI y Letizia enfrentan crisis durante sus vacaciones de verano Felipe VI suspendió sus vacaciones de verano y viajó solo a Madrid para atender la grave emergencia que enfrenta su país.

De acuerdo con la publicación estadounidense, los rumores sobre una posible aventura entre el rey Juan Carlos y la princesa Diana surgieron en la época en que ella y su entonces esposo, Carlos, y sus hijos, los príncipes William y Harry, pasaron tres veranos consecutivos (entre 1986 y 1989) en el Palacio de Miravent, en Palma de Mallorca, junto a la Familia Real española.

Lady Di princesa Diana
Lady Di aparece en las memorias del rey Juan Carlos (Getty Images/Getty Images)

Y aunque Lady Di nunca habló públicamente sobre esas versiones, People señala que sí tocó el tema con el biógrafo Andrew Morton, a quien le aseguró que sentía que Juan Carlos era “un poco demasiado atento” con ella.

En el libro de Morton, Damas de España, la princesa Diana es citada refiriéndose sobre Juan Carlos como “un hombre muy libidinoso”, después de una visita a Mallorca, así como que se “sentía incómoda” al quedarse a solas con él en una habitación. “Aunque puedo asegurarles que no pasó nada”, habría dicho la princesa.

Amoríos, errores y malas amistades y peores decisiones, las memorias de Juan Carlos I que suenan a justificaciones

Sobre los 65 millones de euros que recibió del rey Abdalá de Arabia Saudita menciona que fueron “un acto de generosidad de una monarquía hacia otra. Un regalo que no supe rechazar. Un grave error”.

JUAN CARLOS DE ESPAÑA
Juan Carlos hace referencia a su amante, Corinna Larsen, como un "error" (Getty Images)

La presencia en su vida de Corinna Larsen, quien fue su amante durante un largo periodo, es calificada por Juan Carlos en su libro como un “error” que el ex monarca lamenta “amargamente”, según destaca El País.

Te puede interesar:

Imagen armada con fotos de Felipe VI y Rafa Nadal
Felipe VI celebra 11 años en el trono con título nobiliario para Rafa Nadal Además de Rafa Nadal, otras cinco personas recibieron títulos nobiliarios del rey Felipe VI de España, quien cumple 11 años en el trono.

Al hablar sobre su hijo, el rey Felipe VI, queda en claro que la relación entre ellos está fracturada, al señalar: “Mi hijo me dio la espalda por deber. Entiendo que, como Rey, mantenga una posición pública firme, pero sufrí (…) al verlo tan insensible”. Felipe renunció a la herencia de su padre tras salir a la luz el “regalo” de 65 millones de euros que Juan Carlos recibió del difunto rey de Arabia Saudita, además de que le retiró la pensión como ex jefe del Estado español.

Juan Carlos I rey emérito de España habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias Reconciliación
Los reyes Felipe VI y Letizia también ocupan páginas en el libro de Juan Carlos I (Jonathan Brady/Getty Images)

Sobre la reina Letizia, El País es puntual al publicar que Juan Carlos “admite la existencia de un ‘desacuerdo personal’” con su nuera, quien con su llegada “no favoreció la cohesión de nuestras relaciones familiares”, señala el rey emérito.

Tags

Juan Carlos de España

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad