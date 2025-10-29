Escándalos, polémicas y malas decisiones: Juan Carlos I de España habla de todo en su libro de memorias ‘Reconciliación’

'Reconciliacion': las memorias de Juan Carlos I, rey emérito de España, escritas desde el autoexilio

Juan Carlos I de España, quien ascendió al trono por intervención del ex dictador Francisco Franco y reinó desde 1975 hasta 2014, vive actualmente en los Emiratos Árabes, en específico, en la isla de Nurai, que se encuentra a media hora de Abu Dabi.

Autoexiliado en el país cuyas autoridades se convirtieron en sus mejores amigos y aliados ante la polémica recta final de su reinado, el padre de Felipe VI vuelve a estar bajo los reflectores gracias al próximo lanzamiento de su libro de memorias, Reconciliación, al cual han tenido acceso medios europeos antes de salir a la venta en noviembre, en Francia, y en diciembre, en España.

Juan Carlos I, rey emérito de España, habla de sus polémicas, malas decisiones y amoríos en su libro de memorias 'Reconciliación' (Carlos Alvarez/Getty Images)

Escrito con la ayuda de Laurence Debray, el texto sirve a Juan Carlos para “retomar el hilo de su historia personal”, según publica Le Monde y para ello entrelaza “confesiones, justificaciones y arrepentimientos”, con lo que los escándalos y sospechas de actos de corrupción que lo llevaron a abdicar en 2014 vuelven a quedar bajo los reflectores, lo que —según explica el medio francés— podría “complicar las cosas para el actual rey”, Felipe VI, quien ha mantenido una clara distancia de su padre.

Al hablar sobre el libro, Le Monde dice que Juan Carlos busca “explicar y defender sus decisiones para evitar que le roben su historia”. ¿Será que piense venderle los derechos a Netflix y pronto tenga su propia bioserie al estilo de The Crown?