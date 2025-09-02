Futura ‘top gun’: la princesa Leonor vive su primer día en la Academia del Aire

Así fue el primer día de la princesa Leonor en la Academia del Aire en Murcia

“Su Alteza Real la Princesa de Asturias se ha incorporado hoy a la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia) como Alférez Alumna, dando inicio a su formación en el Ejército del Aire y del Espacio de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 173/2023, que regula su formación militar en los tres Ejércitos”, dio a conocer la Casa Real de España en un comunicado publicado en su sitio web oficial.

El primer día de la princesa Leonor en la Academia del Aire arrancó con la firma en el libro de honor, el recibimiento oficial y la entrega de uniformes, entre ellos el mono de vuelo.

La princesa Leonor de España en su primer día en la Academia del Aire (Casa Real de España)

“Hoy comienzo la tercera etapa de mi formación castrense en esta Academia General del Aire y del Espacio. Afronto con entusiasmo este curso en el que tendré la oportunidad de iniciar mi preparación aeronáutica y, junto a mis compañeros, aprender las cuestiones prácticas y teóricas relativas a la aviación militar”, escribió la hija de Felipe VI y Letizia de España antes de arrancar sus actividades.

Después recorrió las instalaciones formativas, en especial la zona de simuladores FTD (Full-flight Training Device), donde cumplirá sus primeras 50 horas de entrenamiento. Estos simuladores ofrecen visión de 180 grados y replican la cabina del Pilatus PC-21.

La princesa Leonor de España en su primer día en la Academia del Aire (Casa Real de España)

Más tarde se acercó al avión Pilatus PC-21 y escuchó las explicaciones del comandante Alberto Guzmán, jefe del escuadrón 792, sobre los instrumentos y sistemas del aparato.