De acuerdo con Daily Mail, el actor ha realizado un gesto significativo para pedir formalmente la mano de la modelo, siguiendo una tradición que involucra a la familia de su pareja.
Bradley Cooper sigue la tradición y da un paso clave para pedirle matrimonio a Gigi Hadid
A pesar de la naturaleza moderna de su relación, ambos son padres de relaciones pasadas y llevan una vida ocupada entre proyectos personales y profesionales, Cooper optó por un enfoque tradicional al hablar primero con Yolanda Hadid, madre de Gigi, para mostrarle lo serio de sus intenciones y su deseo de construir una vida familiar junto a la modelo en Nueva York.
“Bradley le pidió a Yolanda la mano de Gigi. Quería que ella supiera lo seria que es su relación y cómo planea formar una familia con ella en Nueva York”, dijo la fuente al tabloide británico.
Por otro lado, la mamá del actor también sabe ya de los planes de su hijo: “Están muy unidos y él la mantiene al tanto de todo”, agregó la fuente.
Hasta el momento, la información no ha sido confirmada oficialmente por los representantes de ninguno de los dos protagonistas, pero la fuente asegura que la familia de Cooper también está al tanto de los planes.
Por ahora, la pareja no ha hecho declaraciones públicas sobre un compromiso concreto, aunque los rumores sitúan la posible boda en 2026.
La relación de Gigi Hadid y Bradley Cooper
Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzaron su relación en octubre de 2023, sorprendiendo por la discreción con la que han manejado su romance. A pesar de ser figuras muy mediáticas, ambos han optado por mantener un perfil bajo, compartiendo momentos públicos únicamente en eventos de alto perfil o a través de sutiles apariciones en redes sociales.
Su relación ha sido descrita como cercano y respetuoso, con una idea en la construcción de una relación sólida y estable en medio de sus apretadas agendas profesionales.
Además, la pareja comparte responsabilidades familiares por su cuenta. Bradley Cooper es padre de una hija fruto de su relación anterior con Irina Shayk, mientras que Hadid tiene una hija con el cantante Zayn Malik.