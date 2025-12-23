Bradley Cooper sigue la tradición y da un paso clave para pedirle matrimonio a Gigi Hadid

A pesar de la naturaleza moderna de su relación, ambos son padres de relaciones pasadas y llevan una vida ocupada entre proyectos personales y profesionales, Cooper optó por un enfoque tradicional al hablar primero con Yolanda Hadid, madre de Gigi, para mostrarle lo serio de sus intenciones y su deseo de construir una vida familiar junto a la modelo en Nueva York.

“Bradley le pidió a Yolanda la mano de Gigi. Quería que ella supiera lo seria que es su relación y cómo planea formar una familia con ella en Nueva York”, dijo la fuente al tabloide británico.

Bradley Cooper y Gigi Hadid. (Getty Images)

Por otro lado, la mamá del actor también sabe ya de los planes de su hijo: “Están muy unidos y él la mantiene al tanto de todo”, agregó la fuente.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada oficialmente por los representantes de ninguno de los dos protagonistas, pero la fuente asegura que la familia de Cooper también está al tanto de los planes.

La mamá de la 'top model' fue la encargada de dar la feliz noticia. (Grant Lamos IV/Getty Images)

Por ahora, la pareja no ha hecho declaraciones públicas sobre un compromiso concreto, aunque los rumores sitúan la posible boda en 2026.

