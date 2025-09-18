Los reyes Felipe y Letizia de España, muy consentidos en su visita a Egipto

La visita de Felipe y Letizia a Egipto

Llegada a Egipto

La noche del 16 de septiembre, los reyes llegaron a tierras árabes y fueron recibidos por la colectividad española que vive en Egipto. Ante ellos, como ya es costumbre, el rey Felipe dio un discurso en que el enfatizo en que el motivo de este viaje es potenciar las relaciones bilaterales del país.

El rey Felipe habló frente a la comunidad española que reside en Egipto. (Casa de S.M. el Rey)

Comienzo de la visita

La mañana del 17 de septiembre, los reyes pusieron una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido, que honra el fallecimiento de egipcios durante la guerra de Yom Kippur. Durante el homenaje se escucharon los himnos de Egipto y España, y se guardó un momento de silencio como muestra de respeto.

Los reyes ofrecieron flores en el Monumento al Soldado Desconocido. (Casa de S.M. el Rey)

Posteriormente, el presidente egipcio y la primera dama, Entissar Amer Al-Sisi, recibieron a los monarcas españoles en el Palacio de Al-Ittihadiya o Heliópolis.

Los reyes tienen reuniones separadas

La reina Letizia tuvo una reunión con Entissar Amer en la que platicaron de temas que sus países tienen en común, así como de posibles áreas de oportunidad que existen en la relación entre Egipto y España.

La reina Letizia y la primera dama de Egipto, Entissar Amer Al-Sisi, tuvieron una charla. (Casa de S.M. el Rey)

En cuanto al rey Felipe, él estuvo acompañado por autoridades y diplomáticos españoles durante la reunión que mantuvo con Abdel Fattah, quien también contó con la presencia de funcionarios públicos de su país. Esta reunión culminó con la firma de un acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de las naciones.