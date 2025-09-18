Publicidad

Realeza

Los reyes Felipe y Letizia de España, muy consentidos en su visita a Egipto

Los monarcas, Felipe y Letizia de España, llegaron a El Cairo el martes 16 de septiembre y regresarán a España este viernes 18.
jue 18 septiembre 2025 04:09 PM
El rey Felipe y la reina Letizia están de visita en Egipto.

Los reyes Felipe y Letizia fueron bienvenidos por los españoles que residen en El Cairo, así como por autoridades del país. El objetivo de esta visita es fortalecer los vínculos entre las naciones que, de por sí, ya tienen una buena relación. El viaje nació de una invitación que el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, hizo a los reyes en febrero de 2025.

La visita de Felipe y Letizia a Egipto

Llegada a Egipto

La noche del 16 de septiembre, los reyes llegaron a tierras árabes y fueron recibidos por la colectividad española que vive en Egipto. Ante ellos, como ya es costumbre, el rey Felipe dio un discurso en que el enfatizo en que el motivo de este viaje es potenciar las relaciones bilaterales del país.

El rey Felipe habló frente a la comunidad española que reside en Egipto.

Comienzo de la visita

La mañana del 17 de septiembre, los reyes pusieron una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido, que honra el fallecimiento de egipcios durante la guerra de Yom Kippur. Durante el homenaje se escucharon los himnos de Egipto y España, y se guardó un momento de silencio como muestra de respeto.

Los reyes ofrecieron flores en el Monumento al Soldado Desconocido.

Posteriormente, el presidente egipcio y la primera dama, Entissar Amer Al-Sisi, recibieron a los monarcas españoles en el Palacio de Al-Ittihadiya o Heliópolis.

Los reyes tienen reuniones separadas

La reina Letizia tuvo una reunión con Entissar Amer en la que platicaron de temas que sus países tienen en común, así como de posibles áreas de oportunidad que existen en la relación entre Egipto y España.

La reina Letizia y la primera dama de Egipto, Entissar Amer Al-Sisi, tuvieron una charla.

En cuanto al rey Felipe, él estuvo acompañado por autoridades y diplomáticos españoles durante la reunión que mantuvo con Abdel Fattah, quien también contó con la presencia de funcionarios públicos de su país. Esta reunión culminó con la firma de un acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de las naciones.

Ambos países tuvieron delegaciones compuestas por funcionarios y diplomáticos de cada región.

Fin del primer día de visita

El día de los reyes siguió con un almuerzo que el presidente de Egipto y su esposa ofrecieron a los reyes españoles. Más tarde, el rey se reunió con otros funcionarios del país árabe como el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto o el presidente del Senado del país.

Los reyes de España y el presidente de Egipto, junto a su esposa, compartieron el almuerzo.

¿Cómo se dio la invitación de Egipto a España?

En febrero de este año el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, visitó Madrid para firmar la declaración de Asociación Estratégica entre sus dos países. Abdel invitó a los reyes a también celebrar el vínculo en tierras egipcias y ellos accedieron con gran interés, incluso comentaron que era un viaje que habían contemplado previamente por interés personal.

Reyes-Presidente.jpeg
El motivo detrás de este viaje es continuar el fortalecimiento de la relación entre España y Egipto.

Al igual que los monarcas de otros países, los reyes Felipe y Letizia acostumbran viajar a diferentes naciones para poder fortalecer las relaciones que España mantiene con ellos. Estas fueron únicamente las actividades que los españoles realizaron durante su primera noche y día en territorio egipcio, mismo que se espera que recorran también en plan turístico.

