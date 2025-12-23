Russell Brand, el comediante y actor británico de 50 años, ha sido acusado de un nuevo cargo de violación y otro de agresión sexual, relacionados con presuntos incidentes de 2009 involucrando a dos mujeres adicionales.
Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones de violación y agresión sexual en Reino Unido
Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones de violación y agresión sexual en Reino Unido
Estas nuevas acusaciones se suman a cinco cargos previos autorizados en abril de 2025: dos de violación (una en Bournemouth en 1999 y otra oral en Westminster en 2004), dos de agresión sexual (una en 2004 y otra entre 2004-2005 en Westminster) y uno de agresión indecente (en 2001 en Westminster), relacionados con cuatro mujeres en incidentes entre 1999 y 2005. Brand se declaró no culpable a estos en mayo de 2025 en el Southwark Crown Court, y el juicio para ellos está programado para junio de 2026.
De ser encontrado culpable, los cargos de violación conllevan una pena máxima de cadena perpetua en el Reino Unido, mientras que las agresiones sexuales pueden implicar hasta 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad, junto con registro como delincuente sexual y otras restricciones.
La investigación policial comenzó en septiembre de 2023 tras un documental de Channel 4 Dispatches y reportajes de The Sunday Times y The Times que revelaron alegaciones iniciales de cinco mujeres sobre abusos entre 2006 y 2013, aunque los cargos se centran en periodos anteriores.
Las polémicas que persiguen a Russell Brand
Brand ha negado consistentemente todas las acusaciones desde 2023, afirmando en videos y declaraciones que sus relaciones pasadas fueron siempre consensuales, aunque admitió haber sido muy promiscuo en el pasado.
Tras los cargos iniciales en abril de 2025, expresó gratitud por la oportunidad de defenderse en corte y sugirió que las acusaciones podrían tener motivaciones políticas. Deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero de 2026 por los nuevos cargos. La Policía Metropolitana ha indicado que la investigación sigue abierta y que las denunciantes reciben apoyo especializado.
Brand saltó a la fama en la década de 2000 como presentador de programas como Big Brother 's Big Mouth en Channel 4 y radio en BBC, además de actuar en películas hollywoodenses como Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek. E
n años recientes se reinventó como influencer en YouTube y podcaster, promoviendo temas de bienestar, espiritualidad cristiana y opiniones controvertidas sobre conspiraciones y política, aunque ha sido criticado por mensajes antivacunas durante la pandemia de Covid-19.
Su carrera ha estado marcada por controversias personales, incluyendo adicción a las drogas y alcohol de la que se recuperó, un escándalo en 2008 conocido como Sachs Gate por llamadas telefónicas ofensivas a un actor junto a Jonathan Ross que llevaron a su renuncia de la BBC, y un matrimonio breve con la cantante Katy Perry entre 2010 y 2012.