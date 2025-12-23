Russell Brand enfrenta nuevas acusaciones de violación y agresión sexual en Reino Unido

Estas nuevas acusaciones se suman a cinco cargos previos autorizados en abril de 2025: dos de violación (una en Bournemouth en 1999 y otra oral en Westminster en 2004), dos de agresión sexual (una en 2004 y otra entre 2004-2005 en Westminster) y uno de agresión indecente (en 2001 en Westminster), relacionados con cuatro mujeres en incidentes entre 1999 y 2005. Brand se declaró no culpable a estos en mayo de 2025 en el Southwark Crown Court, y el juicio para ellos está programado para junio de 2026.

Russell Brand (Getty Images)

De ser encontrado culpable, los cargos de violación conllevan una pena máxima de cadena perpetua en el Reino Unido, mientras que las agresiones sexuales pueden implicar hasta 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad, junto con registro como delincuente sexual y otras restricciones.

La investigación policial comenzó en septiembre de 2023 tras un documental de Channel 4 Dispatches y reportajes de The Sunday Times y The Times que revelaron alegaciones iniciales de cinco mujeres sobre abusos entre 2006 y 2013, aunque los cargos se centran en periodos anteriores.