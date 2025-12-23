"¡Viva la vida!": Natalia Lafourcade anuncia que ya es mamá y comparte las primeras fotos de su bebé

Natalia Lafourcade anuncia que ya es mamá

En la publicación, la intérprete expresó la alegría y la transformación que ha significado este nuevo capítulo, destacando el amor y la conexión que ha descubierto con la maternidad.

Fiel a su estilo sensible y poético, Natalia Lafourcade acompañó el anuncio con una serie de imágenes en las que aparece junto a su pareja, Juan Pablo López-Fonseca, lo que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus fans y colegas del medio artístico.

Natalia Lafourcade ya es mamá (Instagram / Natalia Lafourcade)

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!", escribió la cantante y compositora en el texto.

"Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas", detalló para compartir detalles cifrados del nacimiento de su bebé.

La noticia fue recibida con entusiasmo y mensajes de felicitación por parte de seguidores, artistas y amigos, quienes celebraron junto a ella este acontecimiento tan especial.

Aunque Natalia no ofreció más detalles sobre su bebé, dejó claro que atraviesa una etapa de plenitud, marcando así uno de los momentos más significativos de su vida personal.