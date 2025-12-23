"¡Viva la vida!": Natalia Lafourcade anuncia que ya es mamá y comparte las primeras fotos de su bebé

Natalia Lafourcade sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en mamá por primera vez, una noticia que compartió a través de sus redes sociales.
La cantante mexicana reveló la llegada de su bebé con un mensaje lleno de amor, dejando ver una faceta más personal de su vida, algo siempre ha mantenido con discreción.
Natalia Lafourcade anuncia que ya es mamá
En la publicación, la intérprete expresó la alegría y la transformación que ha significado este nuevo capítulo, destacando el amor y la conexión que ha descubierto con la maternidad.
Fiel a su estilo sensible y poético, Natalia Lafourcade acompañó el anuncio con una serie de imágenes en las que aparece junto a su pareja, Juan Pablo López-Fonseca, lo que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus fans y colegas del medio artístico.
"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!", escribió la cantante y compositora en el texto.
"Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas", detalló para compartir detalles cifrados del nacimiento de su bebé.
La noticia fue recibida con entusiasmo y mensajes de felicitación por parte de seguidores, artistas y amigos, quienes celebraron junto a ella este acontecimiento tan especial.
Aunque Natalia no ofreció más detalles sobre su bebé, dejó claro que atraviesa una etapa de plenitud, marcando así uno de los momentos más significativos de su vida personal.
Así anunció Natalia Lafourcade su embarazo
Fue el pasado mes de julio cuando Natalia Lafourcade anunció a través de sus redes sociales que pronto se convertiría en mamá.
Junto a un carrusel de fotos que muestran el avance de su embarazo, Natalia escribió: "Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo. Hay un bello ser adentro de mi cuerpo y esto sí que no lo esperaba.
La cantante comentó que no esperaba quedar embarazada, pero esta etapa en su vida la ve como un regalo: “Que regalo de la vida al mismo tiempo en que canto y canto y sigo cantando para ustedes mi gente bella. Nos vemos muy prontito en España. Mientras tanto seguiremos creciendo”.
El mes pasado, la cantautora mexicana publicó una serie de emotivas fotos en redes sociales, en las que mostró cómo vive la recta final de su embarazo: “Tiempos de espera y cientos de momentitos que son regalos para el alma. ¡Estamos cambiando de piel!”, escribió.
En las imágenes se ve a la intérprete cómo muestra su vientre ya avanzado, posa con su pareja y comparte momentos dentro de su casa y en los ensayos.