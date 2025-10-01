Tabloide británico enfrentaría cargos por presunto espionaje al príncipe William

El príncipe Harry y otros siete famosos, entre ellos el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley, emprendieron una demanda por violación de la vida privada contra Associated Newspaper (ANL), que edita el Daily Mail.

Acusan al tabloide de haber recurrido a métodos ilícitos como la contratación de detectives privados, escuchas telefónicas y usurpación de identidad para obtener información médica entre 1993 y 2011, y también en 2018.

William y Harry. (Getty Images)

Este miércoles tuvo lugar una audiencia en Londres para preparar el proceso, programado en enero de 2026.

En sus conclusiones escritas, presentadas al tribunal, el abogado de los denunciantes David Sherbone, destacó un artículo del Daily Mail publicado en junio de 2003, en la víspera del 21º cumpleaños del príncipe William, inspirado en "Memorias de África".

Según Sherbone, los "numerosos detalles" que incluía el artículo permiten "deducir que se obtuvo la información" por medios ilícitos.

