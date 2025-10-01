Amalia de Holanda se integra a la vida militar y se suma a las princesas ‘Gen Z’ que ya reciben instrucción castrense

La formación académica de la princesa Catalina Amalia de Holanda

La princesa Catalina Amalia, hija mayor de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, nació el 7 de diciembre de 2003 y, tal como ha ocurrido con otros países monárquicos (notablemente Reino Unido y después Dinamarca), se vio beneficiada con el cambio en la legislatura, que en 1983 adoptó la primogenitura absoluta, con lo que el derecho de sucesión es heredado al primer descendiente del monarca en funciones, sin importar si es un niño o una niña.

La princesa Catalina Amalia de Holanda inicia su formación militar (Patrick van Katwijk/Getty Images)

Situación contraria a la que, como señalamos recientemente, prevalece en Japón, donde sigue vigente la ley sálica, que impide a la princesa Aiko, hija del emperador Naruhito, aspirar al trono del Crisantemo.

Catalina Amalia inició su educación básica en la Openbare Bloemcampschool de Wassenaar, una escuela pública.

Más tarde cursó el bachillerato en la Escuela Cristiana Sorghvliet en La Haya, para romper después con la tradición familiar de estudiar en la Universidad de Leiden, que es una institución privada y religiosa, e iniciar su formación universitaria en Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam en 2022, la que más tarde le permitió formar parte de un programa de intercambio e instalarse en Madrid en la IE Univertisy.