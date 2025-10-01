Amalia de Holanda se integra a la vida militar y se suma a las princesas ‘Gen Z’ que ya reciben instrucción castrense

Esta semana, la Casa de Orange, sede de la Familia Real de Holanda, confirmó que la princesa Catalina Amalia, primogénita de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, se integrará a las fuerzas armadas de su país con lo que inicia su camino de sus deberes militares.
La princesa Catalina Amalia de Holanda iniciará su formación militar
Por cuestiones del azar, la mayoría de las no pocas monarquías que reinan en Europa estarán encabezadas por mujeres en el futuro cercano. Anteriormente llamamos a este grupo de herederas a distintas coronas “princesas de la Generación Z”.
Hasta ahora, la princesa Leonor de España, la princesa Ingrid de Noruega y la princesa Isabel de Bélgica eran las futuras reinas pertenecientes a la misma generación que ya se encontraban en la primera etapa del camino que las llevará a convertirse en comandantes de las fuerzas armadas de sus respectivos países, por lo que era cuestión de tiempo para que Catalina Amalia de 21 años se integrara a este grupo.
La formación académica de la princesa Catalina Amalia de Holanda
La princesa Catalina Amalia, hija mayor de Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, nació el 7 de diciembre de 2003 y, tal como ha ocurrido con otros países monárquicos (notablemente Reino Unido y después Dinamarca), se vio beneficiada con el cambio en la legislatura, que en 1983 adoptó la primogenitura absoluta, con lo que el derecho de sucesión es heredado al primer descendiente del monarca en funciones, sin importar si es un niño o una niña.
Situación contraria a la que, como señalamos recientemente, prevalece en Japón, donde sigue vigente la ley sálica, que impide a la princesa Aiko, hija del emperador Naruhito, aspirar al trono del Crisantemo.
Catalina Amalia inició su educación básica en la Openbare Bloemcampschool de Wassenaar, una escuela pública.
Más tarde cursó el bachillerato en la Escuela Cristiana Sorghvliet en La Haya, para romper después con la tradición familiar de estudiar en la Universidad de Leiden, que es una institución privada y religiosa, e iniciar su formación universitaria en Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam en 2022, la que más tarde le permitió formar parte de un programa de intercambio e instalarse en Madrid en la IE Univertisy.
La princesa Amalia de Holanda comienza su formación militar
El rey Guillermo de Holanda firmó un decreto real este 30 de septiembre por el cual su hija mayor, la princesa Amalia de Orange, quedó inscrita en el personal de reserva de las Fuerzas Armadas de su país.
A partir de esta disposición, la heredera al trono ostenta el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real, así como el de soldado de tercera clase tanto en el Ejército de Tierra como en la Real Fuerza Aérea.
Con ello, da un paso simbólico y que marca una tradición en su historia familiar. Todos los herederos de la Casa de Orange-Nassau han estado vinculados a la defensa del país, una constante que se remonta al siglo XVI con Guillermo de Orange, líder de la revuelta contra la dominación española.
Según se dio a conocer, la primogénita de los monarcas holandeses comenzó sus estudios este martes en el Defensity College, institución donde cursará módulos teóricos y entrenamientos, además de realizar prácticas en el Estado Mayor del Ministerio de Defensa.