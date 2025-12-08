Rey Carlos y Camilla sorprenden con una tarjeta de Navidad cargada de significado

La fotografía elegida fue tomada en abril pasado en los jardines de la Villa Wolkonsky, en Roma, en la residencia del embajador británico, durante su visita de Estado a Italia, y coincide con la celebración de su vigésimo aniversario de bodas el 9 de abril de 2025.

En la imagen, Camilla aparece entrelazando su brazo con el de Charles, una pose íntima que contrasta con las habituales postales oficiales.

Para la ocasión, la reina lució un abrigo-vestido color marfil/beige de la diseñadora Anna Valentine, adornado con un broche de “lily of the valley”, símbolo tradicional de amor y compromiso. El rey vistió un elegante traje azul a rayas con corbata gris.

La tarjeta, enmarcada por un borde rojo oscuro, incluye en su interior el mensaje: “Wishing you a very Happy Christmas and New Year”.

La tradición de enviar cientos de tarjetas esa fecha continúa intacta; el destinatario puede ser desde familiares y amigos, hasta jefes de Estado, diplomáticos, organizaciones benéficas y colaboradores de la Corona.