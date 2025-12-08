Publicidad

Realeza

Rey Carlos y Camilla sorprenden con una tarjeta de Navidad cargada de significado

Más allá del protocolo, la tarjeta de Navidad del rey Carlos y Camila, muestra un momento íntimo y cargado de mucho simbolismo.
lun 08 diciembre 2025 11:48 AM
rey-carlos-camila-navidad.jpg
Rey Carlos y Camila. (Instagram)

Este año, el rey Carlos III y la reina Camilla dejaron atrás las poses serias y las fotos ultra formales, compartieron su tarjeta navideña con una imagen mucho más relajada, casi como si hubiera salido de un paseo casual.

La foto fue tomada durante su viaje a Italia y muestra a la pareja en un momento sencillo que rompe con las típicas postales rígidas de la realeza.

La fotografía elegida fue tomada en abril pasado en los jardines de la Villa Wolkonsky, en Roma, en la residencia del embajador británico, durante su visita de Estado a Italia, y coincide con la celebración de su vigésimo aniversario de bodas el 9 de abril de 2025.

En la imagen, Camilla aparece entrelazando su brazo con el de Charles, una pose íntima que contrasta con las habituales postales oficiales.

Para la ocasión, la reina lució un abrigo-vestido color marfil/beige de la diseñadora Anna Valentine, adornado con un broche de “lily of the valley”, símbolo tradicional de amor y compromiso. El rey vistió un elegante traje azul a rayas con corbata gris.

La tarjeta, enmarcada por un borde rojo oscuro, incluye en su interior el mensaje: “Wishing you a very Happy Christmas and New Year”.

La tradición de enviar cientos de tarjetas esa fecha continúa intacta; el destinatario puede ser desde familiares y amigos, hasta jefes de Estado, diplomáticos, organizaciones benéficas y colaboradores de la Corona.

El rey Carlos enfrenta uno de los años más complicados de su vida

Este gesto cobra especial relevancia tras un año marcado por retos personales para la familia real: el rey continúa su tratamiento médico luego de un diagnóstico de cáncer, lo que ha generado especulaciones sobre si esta Navidad podría ser una de las últimas en que ejerza sus funciones con normalidad.

El rey Carlos III y la reina Camila en la conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial
El rey Carlos III y la reina Camila en la conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial (WPA Pool/Getty Images)

Pese a ello, el palacio insiste en que el monarca mantiene su compromiso con sus deberes reales, y planea asistir a la tradicional misa de Navidad en la St. Mary Magdalene Church, además de preparar su discurso anual de festividad.

Más allá de las reglas y el protocolo, esta foto manda un mensaje claro: unidad, cariño y continuidad. Después de un año lleno de altibajos y momentos inciertos, la tarjeta apuesta por la sencillez y un toque de ternura, recordándonos que detrás de los títulos y las ceremonias, Carlos y Camilla son simplemente dos personas que siguen caminando juntos.

