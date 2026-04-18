Claudia Sheinbaum se pronuncia contra la guerra en la IV Cumbre por la Defensa de la Democracia en Barcelona
Durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, la presidenta abordó distintos conflictos que se viven en el mundo en la actualidad a los que propuso dar salidas pacíficas.
La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, en un contexto marcado por el reacomodo de relaciones internacionales y el avance de liderazgos progresistas que buscan reforzar el orden democrático global.
La mandataria federal centró su mensaje en los principios históricos de la política exterior mexicana, particularmente la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos, con lo que hizo alusión a la guerra y tensos escenarios que se viven en distintos puntos del planeta.
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El encuentro de Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez da un respiro a la relación bilateral entre México y España
En su intervención, Claudia Sheinbaum también reivindicó el papel de los pueblos originarios y subrayó que la democracia debe estar vinculada al bienestar social y a la justicia histórica.
Uno de los momentos más relevantes fue el gesto de distensión con España. Sheinbaum aseguró que “no hay crisis diplomática” entre ambos países y protagonizó un acercamiento público con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que ha sido interpretado por analistas como un giro pragmático en la relación bilateral.
Además, la presidenta propuso que México sea sede de la próxima edición de la cumbre, iniciativa que fue bien recibida por los líderes asistentes y confirmada por el propio Sánchez.
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El mensaje de Claudia Sheinbaum en la Cumbre en Defensa por la Democracia
La IV Cumbre por la Defensa de la Democracia reunió a jefes de Estado y representantes de distintos países, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a fenómenos como la polarización, los conflictos internacionales y la desconfianza ciudadana.
En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la guerra y de los difíciles panoramas que enfrentan distintos países, en gran medida, por la política exterior que ha impuesto el gobierno del estadounidense Donald Trump.
“Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro y están más vivos que nunca en el escenario mundial”, mencionó la jefa del Ejecutivo, quien estuvo acompañada por el canciller interino, Roberto Velasco.
“El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”, enlistó Sheinbaum.
“Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza”, añadió.
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Claudia Sheinbaum se pronuncia contra la guerra y el intervencionismo de Estados Unidos
Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló, aunque sin mencionarlo, el intervencionismo impulsado desde la Casa Blanca al cuestionar “la libertad de convertir a las naciones en colonias modernas o la libertad del mercado sin estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho”.
“Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo”, enfatizó.
Claudia Sheinbaum habló, en concreto, sobre el bloqueo y la intervención en Cuba. “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan”, dijo.