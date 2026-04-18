Claudia Sheinbaum se pronuncia contra la guerra en la IV Cumbre por la Defensa de la Democracia en Barcelona

El mensaje de Claudia Sheinbaum en la Cumbre en Defensa por la Democracia

La IV Cumbre por la Defensa de la Democracia reunió a jefes de Estado y representantes de distintos países, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a fenómenos como la polarización, los conflictos internacionales y la desconfianza ciudadana.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la guerra y de los difíciles panoramas que enfrentan distintos países, en gran medida, por la política exterior que ha impuesto el gobierno del estadounidense Donald Trump.

Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre por la Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona (OSCAR DEL POZO/AFP)

“Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro y están más vivos que nunca en el escenario mundial”, mencionó la jefa del Ejecutivo, quien estuvo acompañada por el canciller interino, Roberto Velasco.

“El respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”, enlistó Sheinbaum.

Los presidentes de Uruguay, Colombia y Brasil con Claudia Sheinbaum

“Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza”, añadió.