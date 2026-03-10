Un respaldo de 100 mil millones de dólares: los empresarios que cierran filas con la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tras reunirse con la cúpula empresarial mexicana, se acordó una inversión de 100 mil millones de dólares en los próximos años para desarrollar distintos proyectos.
El pasado miércoles 4 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una reunión estratégica con el Consejo Nacional de Inversiones, un encuentro que culminó con una cifra que busca disipar cualquier duda sobre la estabilidad del país.
Se trata de 100 mil millones de dólares en compromisos de inversión para los próximos años, según confirmó la mandataria en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Publicidad
Empresarios prometen 100 mil millones de dólares para México
Durante su conferencia matutina del 5 de marzo, Claudia Sheinbaum compartió el clima de optimismo que reinó en la reunión que sostuvo con la cúpula empresarial del país y detalló el alcance de lo pactado, el cual dejó ver el voto de confianza de los líderes de la iniciativa privada, a pesar del clima de incertidumbre que se percibe tanto en el interior del país como en el plano internacional.
"Ayer plantearon cerca de 100 mil millones de dólares de inversiones en los siguientes años, de empresarios mexicanos en distintas áreas”, explicó la presidenta.
“Ellos (están) muy optimistas de cómo se va avanzando en el país y muy optimistas de 2026 en el crecimiento económico", añadió.
Este monto forma parte del seguimiento al Plan México, con el que se busca capitalizar el fenómeno del “nearshoring”, así como fortalecer sectores estratégicos como la energía, la infraestructura y la industria manufacturera.
Publicidad
¿Quién es quién en la reunión de Claudia Sheinbaum con el Consejo Nacional de Inversiones?
La reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los líderes del Consejo Nacional de Inversiones congregó a las figuras más influyentes del sector empresarial mexicano.
El encuentro se trató de una mesa de trabajo donde nombres que históricamente han mantenido una relación cercana con el poder cerraron filas con el gobierno de Sheinbaum Pardo.
Según dio a conocer el periodista Mario Maldonado, a Palacio Nacional llegaron 22 empresarios de alto perfil. Entre ellos dos de los impulsores del Consejo, el ingeniero Carlos Slim Helú y Francisco Cervantes, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
También asistieron figuras centrales del empresariado mexicano como Alejandro Baillères, de Grupo BAL; Carlos Hank González, vinculado a Banorte, Gruma y Grupo Hermes; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Vazol; Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala y con participación en Aeroméxico; José Antonio Chedraui, de Grupo Chedraui; y Laura Diez Barroso, de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Entre los asistentes figuraron además Alejandro Soberón, de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE); Álvaro Fernández, de Alfa; José Fernández Garza-Lagüera, de Femsa; Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta; Leonardo Contreras, de Grupo México; y los copresidentes de TelevisaUnivision, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
La promesa de los empresarios para invertir 100 mil millones de dólares en los próximos años buscará acelerar la transición energética y la conectividad del país, temas centrales para todos los líderes empresariales, cuyos negocios se verán directamente beneficiados con las mejoras significativas en la infraestructura energética y de comunicaciones, ya que muchos de ellos tienen licitaciones en estos campos pero también dependen del buen funcionamiento de los mismos para operar correctamente.
Por parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, en la reunión estuvieron: Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación), Edgar Amador (secretario de Hacienda), Luz Elena González (secretaria de Energía), Marath Bolaños (secretario del Trabajo), José Peña Merino (Agencia de Transformación Digital) y Altagracia Gómez Sierra, la empresaria y coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, quien se ha convertido en un puente entre los grandes capitales y la visión de desarrollo regional de Sheinbaum.
Publicidad
Mayor inversión y menor burocracia, una de las metas de la reunión de Sheinbaum con empresarios
Uno de los puntos medulares de la reunión fue la propuesta de Francisco Cervantes para reducir los tiempos de ejecución de proyectos de inversión.
La meta es pasar de trámites que toman tres años a solo un año, mediante la digitalización impulsada por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, liderada por José Antonio Peña Merino, como se dio a conocer el año pasado.
Y es que el 21 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, que tiene como objetivo simplificar, digitalizar y homologar trámites federales, estatales y municipales. Además, de la creación de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.