Un respaldo de 100 mil millones de dólares: los empresarios que cierran filas con la presidenta Claudia Sheinbaum

¿Quién es quién en la reunión de Claudia Sheinbaum con el Consejo Nacional de Inversiones?

La reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los líderes del Consejo Nacional de Inversiones congregó a las figuras más influyentes del sector empresarial mexicano.

El encuentro se trató de una mesa de trabajo donde nombres que históricamente han mantenido una relación cercana con el poder cerraron filas con el gobierno de Sheinbaum Pardo.

Según dio a conocer el periodista Mario Maldonado, a Palacio Nacional llegaron 22 empresarios de alto perfil. Entre ellos dos de los impulsores del Consejo, el ingeniero Carlos Slim Helú y Francisco Cervantes, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Claudia Sheinbaum habló del optimismo que reinó en su encuentro con empresarios (Getty Images)

También asistieron figuras centrales del empresariado mexicano como Alejandro Baillères, de Grupo BAL; Carlos Hank González, vinculado a Banorte, Gruma y Grupo Hermes; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Vazol; Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala y con participación en Aeroméxico; José Antonio Chedraui, de Grupo Chedraui; y Laura Diez Barroso, de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Entre los asistentes figuraron además Alejandro Soberón, de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE); Álvaro Fernández, de Alfa; José Fernández Garza-Lagüera, de Femsa; Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta; Leonardo Contreras, de Grupo México; y los copresidentes de TelevisaUnivision, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.

La promesa de los empresarios para invertir 100 mil millones de dólares en los próximos años buscará acelerar la transición energética y la conectividad del país, temas centrales para todos los líderes empresariales, cuyos negocios se verán directamente beneficiados con las mejoras significativas en la infraestructura energética y de comunicaciones, ya que muchos de ellos tienen licitaciones en estos campos pero también dependen del buen funcionamiento de los mismos para operar correctamente.

Por parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, en la reunión estuvieron: Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación), Edgar Amador (secretario de Hacienda), Luz Elena González (secretaria de Energía), Marath Bolaños (secretario del Trabajo), José Peña Merino (Agencia de Transformación Digital) y Altagracia Gómez Sierra, la empresaria y coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, quien se ha convertido en un puente entre los grandes capitales y la visión de desarrollo regional de Sheinbaum.