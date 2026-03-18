Un gesto de acercamiento: Claudia Sheinbaum invita a Felipe VI a la inauguración del Mundial de Futbol en México

Mundial de Futbol 2026: ¿un buen pretexto para mejorar la relación México-España?

Este acercamiento entre el gobierno de México y el de España, con la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum al rey de España para asistir al partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 se produce tras años de fricciones que alcanzaron su punto máximo cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una "pausa" en las relaciones y, más tarde, cuando el propio Felipe VI fue excluido de la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.

Ahora, el clima parece haber cambiado tras unas recientes declaraciones del monarca en Madrid, donde reconoció que durante la Conquista hubo “mucho abuso” y “controversias éticas”, aunque instó a analizar dicho periodo con rigor y sin caer en el presentismo.

Felipe VI reconoció recientemente que hubo absusos durante la época de la Conquista (Getty Images)

La respuesta desde Palacio Nacional no se hizo esperar. La presidenta valoró las palabras del rey este 17 de marzo, calificándolas como “un gesto de acercamiento”. De cualquier forma, mantuvo una postura firme al señalar que, aunque es un avance, “no es todo lo que hubiéramos querido”.

A pesar de los matices, la Casa Real confirmó la recepción de la invitación al Mundial “con agrado”, dejando la puerta abierta a una visita que podría simbolizar el fin de la frialdad diplomática y el inicio de una nueva etapa de entendimiento entre ambos países. Así como la posibilidad de una nueva visita de la reina Letizia a México.