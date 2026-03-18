Un gesto de acercamiento: Claudia Sheinbaum invita a Felipe VI a la inauguración del Mundial de Futbol en México
La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al rey Felipe VI de España para invitarlo formalmente al arranque de la Copa del Mundo en un gesto que ha sido interpretado como acercamiento entre ambos gobiernos.
En un giro diplomático que ha sido interpretado como una forma de suavizar las tensiones acumuladas en los últimos años, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una invitación formal al rey Felipe VI de España para asistir a la ceremonia inicial del Mundial de Futbol 2026.
El evento, que se realizará en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, se presenta ahora no solo como una fiesta deportiva, sino como el escenario para una posible reconciliación o acercamiento entre ambas naciones.
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Claudia Sheinbaum invita a Felipe VI a la inaguración de la Copa del Mundo
La carta enviada por el Gobierno de México, con fecha del 3 de febrero de 2026 y recibida por la Casa Real española tres semanas después, marca un distanciamiento del tono tenso que caracterizó la relación bilateral en el pasado reciente.
En el documento, la mandataria describe el torneo como una “oportunidad histórica para fortalecer los lazos de amistad y cooperación”, haciendo un énfasis especial en la “herencia cultural compartida” y el idioma que une a México y España.
Para Claudia Sheinbaum, la asistencia del monarca español representaría un “honor para el pueblo de México” en un evento de magnitud global, manteniendo un enfoque estrictamente institucional y conciliador que evita las exigencias de disculpas históricas que frenaron el diálogo anteriormente entre ambos gobiernos.
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Mundial de Futbol 2026: ¿un buen pretexto para mejorar la relación México-España?
Este acercamiento entre el gobierno de México y el de España, con la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum al rey de España para asistir al partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 se produce tras años de fricciones que alcanzaron su punto máximo cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una "pausa" en las relaciones y, más tarde, cuando el propio Felipe VI fue excluido de la toma de posesión de Sheinbaum en 2024.
Ahora, el clima parece haber cambiado tras unas recientes declaraciones del monarca en Madrid, donde reconoció que durante la Conquista hubo “mucho abuso” y “controversias éticas”, aunque instó a analizar dicho periodo con rigor y sin caer en el presentismo.
La respuesta desde Palacio Nacional no se hizo esperar. La presidenta valoró las palabras del rey este 17 de marzo, calificándolas como “un gesto de acercamiento”. De cualquier forma, mantuvo una postura firme al señalar que, aunque es un avance, “no es todo lo que hubiéramos querido”.
A pesar de los matices, la Casa Real confirmó la recepción de la invitación al Mundial “con agrado”, dejando la puerta abierta a una visita que podría simbolizar el fin de la frialdad diplomática y el inicio de una nueva etapa de entendimiento entre ambos países. Así como la posibilidad de una nueva visita de la reina Letizia a México.
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México y España: crónica de una relación en pausa
El distanciamiento formal entre los gobiernos de México y España comenzó en marzo de 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI para solicitar que el Estado español ofreciera una disculpa pública por los abusos cometidos durante la Conquista.
La falta de una respuesta oficial por parte de la Casa Real española marcó el inicio de un enfriamiento institucional que se profundizó tres años después.
En febrero de 2022, López Obrador propuso establecer una “pausa” en las relaciones bilaterales, acusando a diversas empresas españolas de haber implementado prácticas abusivas en complicidad con gobiernos mexicanos anteriores.
La tensión alcanzó su punto crítico el 1 de octubre de 2024 durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.
En un gesto de protesta por el silencio mantenido ante la misiva de 2019, el gobierno mexicano decidió no invitar al monarca español a la ceremonia, lo que provocó que España optara por no enviar ninguna representación oficial al evento. Este episodio simbolizó el nivel más bajo de comunicación entre ambas administraciones en décadas.
Sin embargo, el panorama comenzó a transformarse a inicios de 2026. El 3 de febrero, la presidenta envió una nueva carta a Felipe VI, esta vez con un tono institucional y conciliador, invitándolo formalmente a la inauguración del Mundial de la FIFA en la Ciudad de México.
El diálogo se reabrió significativamente el 11 de marzo, cuando el Rey reconoció públicamente que en la Conquista hubo “mucho abuso” y “controversias éticas”.
Aunque Sheinbaum precisó el 17 de marzo que estas palabras “no son todo lo que hubiéramos querido”, las calificó como un “gesto de acercamiento”, dejando la puerta abierta a la normalización de las relaciones en el marco del evento deportivo más importante del mundo.