Vicente Fox y Marta Sahagún celebran 25 años de ser aquella 'power couple' de Los Pinos
El próximo 2 de julio, el expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, celebran 25 años de casados, alejados —casi por completo— de los reflectores que durante su sexenio iluminaron cada uno de sus movimientos.
Dentro de poco, el expresidente Vicente Fox y Marta Sahagún celebrarán sus bodas de plata. El 2 de julio de 2001, a un año de haber ganado las elecciones, el panista y su entonces vocera se dieron el sí en Los Pinos en una ceremonia civil.
A 25 años de aquella unión, recordamos cómo el guanajuatense y su flamante primera dama, convertidos en pareja presidencial, protagonizaron una de las etapas más controvertidas de la política mexicana contemporánea, al redefinir cómo se ejercía el poder desde la residencia oficial o cómo fue que lo percibimos.
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Las polémicas del matrimonio de Vicente Fox y Marta Sahagún
Vista por unos como un símbolo de modernidad y apertura, fue también cuestionada por el uso político y mediático de la imagen presidencial. Una situación que caracterizaría aquella administración.
Medios nacionales e internacionales resaltaron desde entonces el carácter casi “telenovelesco” de la relación (sin imaginar que después habría otra presidencia aún más mediática).
Sin embargo, lo que realmente puso los ojos de la opinión pública en ellos fue que distintas investigaciones periodísticas evidenciaron desde gastos excesivos en la remodelación de Los Pinos, hasta posibles beneficios para los hijos de Marta Sahagún (por no mencionar que Ana Cristina Fox fue evidenciada con un bolso pirata de Louis Vuitton).
Y los temas fueron diversos y abundantes. El “Toallagate” fue quizá el primer gran escándalo del sexenio. Compras millonarias para remodelar las cabañas presidenciales: toallas de lujo, sábanas costosas, cortinas automatizadas y decoración de alto nivel; detalles que la opinión pública nunca pudo olvidar.
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Marta Sahagún, ¿primera dama o vicepresidenta?
Desde 2001 comenzó a comentarse en distintos ámbitos el peso de Marta Sahagún dentro del gobierno encabezado por su esposo.
¿Aspiraba la primera dama a ser una Eva Perón o una Hillary Clinton? ¿Pretendía ser candidata a la presidencia y ser la sucesora de Vicente Fox al término de su sexenio? Ningún escenario era descartado en las conversaciones de aquella época.
Debido al protagonismo mediático y a su aparente participación en decisiones políticas, Fox salió a aclarar la situación y la defendió públicamente ante las críticas que señalaban una posible “cogobernanza”.
Desde el PAN, incluso, se consideró impropio que la primera dama construyera una plataforma pública propia mientras seguía en funciones, como ocurrió con la Fundación Vamos México.
La organización filantrópica que encabezó Marta quedó bajo escrutinio por presuntas irregularidades financieras y manejo poco transparente de sus recursos.
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Vicente Fox: de la 'alternancia política' al desencanto
Hacia 2006, el discurso del cambio que llevó a Vicente Fox al poder se había debilitado.
Los gastos excesivos y las sospechas de corrupción y tráfico de influencias ligados al entorno familiar de Marta Sahagún se convirtieron en uno de los principales temas de cierre del sexenio.
Hoy, lejos casi por completo de los reflectores, la pareja sigue con su vida y con su agenda en el Rancho San Cristóbal en Guanajuato, desde donde el expresidente se encarga de permanecer vigente, a través de sus redes sociales, en las que expresa su opinión sobre diversos temas y personajes del acontecer nacional, aunque no siempre con el tono ni el tino adecuados.
Así fue la boda de Vicente Fox y Marta Sahagún
El lunes 2 de julio de 2001, la agenda presidencial de Vicente Fox inició con su matrimonio civil con Marta Sahagún.
Desde ese día, la pareja compartió con la opinión pública distintos aspectos de su vida privada en un afán de cercanía con la sociedad que también fue visto como un excesivo uso mediático de la investidura presidencial.
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Fox, Marta y otras parejas distinguidas
Durante su sexenio, Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, fueron anfitriones o realizaron visitas a distintos países donde fueron recibidos por otras parejas distinguidas, entre quienes figuraron jefes de Estado, celebridades y miembros de la realeza.
Vicente Fox y Marta Sahagún, a 25 años de aquella 'pareja presidencial'
Vicente Fox y Marta Sahagún celebran sus bodas de plata; a 25 años de aquella "power couple"
Pool/Getty Images
Vicente Fox y Marta Sahagún, a 25 años de aquella 'pareja presidencial'
Vicente Fox y Marta Sahagún celebran sus bodas de plata; a 25 años de aquella "power couple"
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Vicente Fox y Marta Sahagún, a 25 años de aquella 'pareja presidencial'
Vicente Fox y Marta Sahagún celebran sus bodas de plata; a 25 años de aquella "power couple"
Fernando García / CUARTOSCURO
Vicente Fox y Marta Sahagún, a 25 años de aquella 'pareja presidencial'
Vicente Fox y Marta Sahagún celebran sus bodas de plata; a 25 años de aquella "power couple"