Vicente Fox y Marta Sahagún celebran 25 años de ser aquella 'power couple' de Los Pinos

Las polémicas del matrimonio de Vicente Fox y Marta Sahagún

Desde la ceremonia en la que unieron sus vidas comenzaron las polémicas alrededor del matrimonio de Vicente Fox y Marta Sahagún.

Vista por unos como un símbolo de modernidad y apertura, fue también cuestionada por el uso político y mediático de la imagen presidencial. Una situación que caracterizaría aquella administración.

Vicente Fox y Marta Sahagún celebran sus bodas de plata; a 25 años de aquella "power couple" (Getty Images/Getty Images)

Medios nacionales e internacionales resaltaron desde entonces el carácter casi “telenovelesco” de la relación (sin imaginar que después habría otra presidencia aún más mediática).

Sin embargo, lo que realmente puso los ojos de la opinión pública en ellos fue que distintas investigaciones periodísticas evidenciaron desde gastos excesivos en la remodelación de Los Pinos, hasta posibles beneficios para los hijos de Marta Sahagún (por no mencionar que Ana Cristina Fox fue evidenciada con un bolso pirata de Louis Vuitton).

Vicente Fox y Marta Sahagún celebran sus bodas de plata; a 25 años de aquella "power couple" (Getty Images/Getty Images)

⁠Y los temas fueron diversos y abundantes. El “Toallagate” fue quizá el primer gran escándalo del sexenio. Compras millonarias para remodelar las cabañas presidenciales: toallas de lujo, sábanas costosas, cortinas automatizadas y decoración de alto nivel; detalles que la opinión pública nunca pudo olvidar.