El canciller vuelve a la soltería: Juan Ramón de la Fuente y Mónica Raya se divorciaron; aseguran

Juan Ramón de la Fuente, un diplomático con vida privada de bajo perfil

A sus 74 años, Juan Ramón de la Fuente ocupa uno de los cargos medulares del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el de secretario de Relaciones Exteriores.

Desde esta oficina ha continuado la línea que lo caracteriza desde sus años en la ONU, en los que ha mostrado un perfil institucional, un discurso medido, formas impecables y conciliadoras.

Juan Ramón de la Fuente, canciller del gobierno de Claudia Sheinbaum (cristopher rogel blanquet/Getty Images)

Y aunque su agenda pública está cargada de encuentros, foros, mensajes y viajes, su vida privada siempre ha permanecido en un segundo plano.