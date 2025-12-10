De acuerdo con el portal Cuna de Grillos, de Alberto Tavira, el canciller Juan Ramón de la Fuente se habría divorciado. Aunque, hasta ahora, no existe confirmación oficial del propio funcionario ni de su oficina, lo que pone en perspectiva el perfil siempre discreto del actual secretario de Relaciones Exteriores.
El canciller vuelve a la soltería: Juan Ramón de la Fuente y Mónica Raya se divorciaron; aseguran
Juan Ramón de la Fuente, un diplomático con vida privada de bajo perfil
A sus 74 años, Juan Ramón de la Fuente ocupa uno de los cargos medulares del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el de secretario de Relaciones Exteriores.
Desde esta oficina ha continuado la línea que lo caracteriza desde sus años en la ONU, en los que ha mostrado un perfil institucional, un discurso medido, formas impecables y conciliadoras.
Y aunque su agenda pública está cargada de encuentros, foros, mensajes y viajes, su vida privada siempre ha permanecido en un segundo plano.
Juan Ramón de la Fuente se divorcia de Mónica Raya
Una publicación de Cuna de Grillos señala que el canciller Juan Ramón de la Fuente habría puesto fin a su matrimonio con la arquitecta y académica Mónica Raya, con quien llevaba varios años de casado. Según reportes, la pareja comenzó su relación alrededor de 2015.
Raya, diseñadora escénica, investigadora y figura reconocida en el ámbito artístico, mantuvo siempre una relación de bajo perfil mediático junto al diplomático.
La pareja compartía intereses académicos y culturales, y aunque aparecían juntos en algunos actos institucionales o académicos, nunca expusieron su vida privada.
¿Quién es Juan Ramón de la Fuente?
El actual canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente Ramírez nació el 5 de septiembre de 1951 en Ciudad de México, en una familia profundamente vinculada al mundo académico y científico.
Su padre, el Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, es considerado una de las figuras más influyentes en la psiquiatría en México. Su madre, Beatriz Ramírez de la Fuente, fue una destacada historiadora del arte.
En su vida familiar, De la Fuente enviudó en 2012 tras la muerte de su primera esposa, Mónica Obregón Parlange, con quien tuvo tres hijos: Mariana, Inés y Alonso de la Fuente, todos alejados de los reflectores.
La relación con Mónica Raya representó su etapa más reciente de vida en pareja, que ahora habría llegado a su fin.
Trayectoria profesional de Juan Ramón de la Fuente
El actual secretario de Relaciones Exteriores estudió Medicina en la UNAM y posteriormente se especializó en psiquiatría en la Mayo Clinic en Estados Unidos.
En los años ochenta comenzó a impartir clases en la Facultad de Medicina de la UNAM y se integró a labores de investigación. Fue director de la Facultad de Medicina, coordinador de Investigación Científica y más tarde responsable del Programa Universitario de Investigación en Salud.
En 1994 fue nombrado Secretario de Salud, un periodo complejo en materia de salud pública y en plena transición económica y social del país. Su gestión fortaleció programas de prevención y estudios sobre alcoholismo y salud mental.
En 1999 fue elegido rector de la UNAM, cargo que ejerció durante dos periodos, hasta 2007. Su mandato es recordado por la estabilización de la institución tras la huelga, la expansión de la nfraestructura, el impulso a la investigación y la consolidación de la presencia internacional de la Universidad.
En la década siguiente se convirtió en un referente académico global, hasta que en 2018 fue designado Representante Permanente de México ante la ONU. Desde Nueva York articuló discursos, negociaciones y posicionamientos que reforzaron su reputación como diplomático.
En octubre de 2024 asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores, una posición natural para su experiencia diplomática y su visión institucional.