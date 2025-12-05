¿Quiénes son Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez, encargadas de la organización del Mundial de Futbol en México?

Josefina Rodríguez Zamora: secretaria de Turismo y líder de la experiencia local
Josefina Rodríguez Zamora es la titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del gobierno federal y, por tanto, la responsable de la parte operacional que tiene que ver con recibir a decenas de miles de visitantes internacionales.
Temás como hospedaje, conectividad aérea, experiencias locales, oferta cultural y coordinación con estados y municipios sede quedan bajo su coordinación.
Su nombramiento como secretaria fue anunciado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y recibió el aval de los sectores privados del turismo.
Rodríguez tiene antecedentes que la vinculan directamente con la promoción territorial y la construcción de marcas de destino.
Es originaria de Tlaxcala, estudió Administración de Empresas en la Ibero Puebla y se dio a conocer por la campaña de revalorización turística Tlaxcala sí existe, que en su gestión elevó la llegada de visitantes al estado.
Esa experiencia —trabajar con prestadores de servicios, cadenas hoteleras, cámaras empresariales y gobiernos locales— resulta clave para una secretaría que debe garantizar que la experiencia del viajero durante el Mundial esté a la altura de las expectativas internacionales.
Además de la operación, su cartera implica diseñar incentivos, protocolos y una oferta turística coherente para los tres meses previos y posteriores al torneo.