Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Política

¿Quiénes son Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez, encargadas de la organización del Mundial de Futbol en México?

Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez fueron designadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para coordinar la participación de México en la Copa del Mundo.
vie 05 diciembre 2025 07:12 PM
Josefina Rodríguez y Gabriela Cuevas organizadoras del Mundial de Futbol en México
Josefina Rodríguez y Gabriela Cuevas organizadoras del Mundial de Futbol en México (Cuartoscuro y Getty Images)

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Washington D.C. para estar presente en el sorteo final de grupos del Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Kennedy Center.

En ese contexto se definió el Grupo A, en el que quedó ubicado México junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo más que se definirá en el playoff europeo.

De cara a la inauguración de la Copa del Mundo en junio de 2026, la presidenta nombró a dos mujeres para encabezar la organización del Mundial en la parte que corresponde a México. Se trata de Gabriela Cuevas Barrón y de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

Publicidad

Gabriela Cuevas Barrón: la interlocutora internacional

Gabriela Cuevas es la funcionaria designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su perfil es esencialmente político y diplomático: es licenciada en Ciencia Política por el ITAM. Ha sido diputada local y federal, senadora de la República y ha presidido la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso.

En 2017 fue electa —y después se convirtió en presidenta honoraria— de la Unión Interparlamentaria (IPU), organización que agrupa parlamentos de todo el mundo, cargo que la colocó en la escena global y le dio experiencia en diplomacia multilateral y negociación entre gobiernos.

Durante la realización del Mundial de Futbol, tendrá interlocución con la FIFA, con las contrapartes de México en Estados Unidos y Canadá, y con organismos multilaterales involucrados en la logística, seguridad y proyección internacional del torneo.

Publicidad

Josefina Rodríguez Zamora: secretaria de Turismo y líder de la experiencia local

Josefina Rodríguez Zamora es la titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del gobierno federal y, por tanto, la responsable de la parte operacional que tiene que ver con recibir a decenas de miles de visitantes internacionales.

Temás como hospedaje, conectividad aérea, experiencias locales, oferta cultural y coordinación con estados y municipios sede quedan bajo su coordinación.

Su nombramiento como secretaria fue anunciado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y recibió el aval de los sectores privados del turismo.

Rodríguez tiene antecedentes que la vinculan directamente con la promoción territorial y la construcción de marcas de destino.

Es originaria de Tlaxcala, estudió Administración de Empresas en la Ibero Puebla y se dio a conocer por la campaña de revalorización turística Tlaxcala sí existe, que en su gestión elevó la llegada de visitantes al estado.

Esa experiencia —trabajar con prestadores de servicios, cadenas hoteleras, cámaras empresariales y gobiernos locales— resulta clave para una secretaría que debe garantizar que la experiencia del viajero durante el Mundial esté a la altura de las expectativas internacionales.

Además de la operación, su cartera implica diseñar incentivos, protocolos y una oferta turística coherente para los tres meses previos y posteriores al torneo.

Publicidad

Tags

Copa Mundial

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad