¿Quiénes son Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez, encargadas de la organización del Mundial de Futbol en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Washington D.C. para estar presente en el sorteo final de grupos del Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Kennedy Center.

En ese contexto se definió el Grupo A, en el que quedó ubicado México junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo más que se definirá en el playoff europeo.

De cara a la inauguración de la Copa del Mundo en junio de 2026, la presidenta nombró a dos mujeres para encabezar la organización del Mundial en la parte que corresponde a México. Se trata de Gabriela Cuevas Barrón y de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.