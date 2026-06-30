Soho House rinde homenaje a las cantinas de la CDMX con una experiencia inspirada en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo promete llenar estadios. También está impulsando una nueva mirada hacia algunos de los espacios más emblemáticos de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Mientras el futbol concentra la atención del mundo, las cantinas resurgen como escenarios donde la historia, la gastronomía y la conversación siguen siendo protagonistas.
Con esa premisa, Soho House Ciudad de México presenta Cantina 28, una experiencia temporal que transforma su Pool House en una reinterpretación contemporánea de la tradicional cantina mexicana. La iniciativa busca recuperar el espíritu de comunidad que caracteriza tanto a estos establecimientos como al futbol: lugares donde la celebración ocurre alrededor de una mesa y no únicamente frente a una cancha.