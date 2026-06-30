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Viajes y gourmet

Soho House rinde homenaje a las cantinas de la CDMX con una experiencia inspirada en el Mundial 2026

Cantina 28 y una ruta por algunos de los bares históricos de la capital buscan demostrar que el Mundial 2026 también puede vivirse alrededor de la mesa y la tradición mexicana.
mar 30 junio 2026 05:04 PM
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La propuesta gastronómica de Cantina 28.

El Mundial 2026 no solo promete llenar estadios. También está impulsando una nueva mirada hacia algunos de los espacios más emblemáticos de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Mientras el futbol concentra la atención del mundo, las cantinas resurgen como escenarios donde la historia, la gastronomía y la conversación siguen siendo protagonistas.

Con esa premisa, Soho House Ciudad de México presenta Cantina 28, una experiencia temporal que transforma su Pool House en una reinterpretación contemporánea de la tradicional cantina mexicana. La iniciativa busca recuperar el espíritu de comunidad que caracteriza tanto a estos establecimientos como al futbol: lugares donde la celebración ocurre alrededor de una mesa y no únicamente frente a una cancha.

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La propuesta combina una carta inspirada en clásicos de cantina con cocteles creados especialmente para la temporada, entre ellos Gold Keeper, N°10, Final Whistle y Extra Time. El objetivo es convertir cada partido en una experiencia gastronómica y social que acompañe la emoción del torneo desde una perspectiva distinta.

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El gallo de oro es una de las cantinas más emblemáticas del centro de la Ciudad de México. (Cortesía. )

Pero el proyecto va más allá de un menú especial. En colaboración con la periodista gastronómica Cristina Alonso, Soho House desarrolló Cantina Tour, una ruta que invita a recorrer algunos de los establecimientos más representativos de la capital y entender por qué siguen ocupando un lugar privilegiado dentro de la cultura mexicana.

El recorrido incluye nombres históricos como La Ópera, famosa por su icónica barra; El Gallo de Oro, punto de encuentro de escritores y periodistas; La Mascota, reconocida por sus tradicionales botanas; el legendario Salón Tenampa, en Plaza Garibaldi; y Covadonga, uno de los referentes gastronómicos de la colonia Roma. Más que una lista de lugares, la selección funciona como un mapa de la memoria colectiva de la ciudad.

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Covadonga es la cantina por excelencia. (Cortesía. )

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Para Cristina Alonso, las cantinas siguen siendo uno de los espacios más genuinos de convivencia en México. Son sitios donde la comida, la conversación y el sentido de pertenencia permanecen intactos pese al paso del tiempo, demostrando que la tradición también puede dialogar con nuevas generaciones.

Propuesta gastronómica en Cantina 28 de Soho House.
Propuesta gastronómica en Cantina 28 de Soho House. (Cortesía. )

Cantina 28 abrirá en fechas seleccionadas de junio y julio, además de extender su programación durante las rondas eliminatorias del Mundial, consolidándose como uno de los puntos de encuentro para quienes quieran seguir los partidos en un ambiente inspirado en una de las expresiones más características de la cultura capitalina.

Con esta iniciativa, Soho House Ciudad de México apuesta por demostrar que el Mundial también puede vivirse lejos de las tribunas. Porque, al final, tanto el futbol como las cantinas comparten una misma esencia: reunir personas alrededor de historias que comienzan con un brindis y permanecen mucho después del silbatazo final.

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