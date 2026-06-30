Soho House rinde homenaje a las cantinas de la CDMX con una experiencia inspirada en el Mundial 2026

La propuesta combina una carta inspirada en clásicos de cantina con cocteles creados especialmente para la temporada, entre ellos Gold Keeper, N°10, Final Whistle y Extra Time. El objetivo es convertir cada partido en una experiencia gastronómica y social que acompañe la emoción del torneo desde una perspectiva distinta.

El gallo de oro es una de las cantinas más emblemáticas del centro de la Ciudad de México. (Cortesía. )

Pero el proyecto va más allá de un menú especial. En colaboración con la periodista gastronómica Cristina Alonso, Soho House desarrolló Cantina Tour, una ruta que invita a recorrer algunos de los establecimientos más representativos de la capital y entender por qué siguen ocupando un lugar privilegiado dentro de la cultura mexicana.

El recorrido incluye nombres históricos como La Ópera, famosa por su icónica barra; El Gallo de Oro, punto de encuentro de escritores y periodistas; La Mascota, reconocida por sus tradicionales botanas; el legendario Salón Tenampa, en Plaza Garibaldi; y Covadonga, uno de los referentes gastronómicos de la colonia Roma. Más que una lista de lugares, la selección funciona como un mapa de la memoria colectiva de la ciudad.