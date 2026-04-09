Soho House llega a Los Cabos y ya queremos hacer check-in

Será la tercera Casa del grupo en América Latina y la segunda en México, pero con un giro importante: es el primer Soho Beach House en el país. El concepto, diseñado para socios que buscan un escape entre desierto, montañas y mar, promete privacidad, calma y esa estética de Soho House que ya conocemos (terracota, madera regional, vida interior-exterior) pero con acento bajacaliforniano.

Comer, tomar y relajarse

El universo gastronómico de la casa no decepciona. Cecconi's Costiera llega con un menú de mariscos e inspiración italiana costera. Para los amantes del mezcal, habrá un bar dedicado exclusivamente a destilados artesanales porque, ¿en México, para qué pedir otra cosa? Y para cerrar la noche con estilo, el Cabaret estará listo para presentaciones y eventos que prometen ser, cuanto menos, memorables.

Comer, tomar y relajarse en Soho House Los Cabos (Cortesía)

En salud y bienestar, el Soho Health Club de Los Cabos va a otro nivel: cámara hiperbárica, terapia de luz roja, tratamientos IV y diagnósticos avanzados conviven con tratamientos holísticos y un gimnasio completo. No es un spa cualquiera, es el tipo de espacio donde llegas agotada y sales sintiéndote otra persona.