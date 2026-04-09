Si alguna vez soñaste con despertar frente al Mar de Cortés, con una plunge pool privada y acceso a la alberca más larga de todo Soho House, prepárate porque ese sueño tiene fecha de inauguración. Soho House Los Cabos abre sus puertas en noviembre de 2026 en Cabo del Sol, en la costa sur de Baja California, donde el Pacífico y el Mar de Cortés se fusionan en algo que, francamente, parece sacado de un mood board de Pinterest muy bien curado.
Soho House llega a Los Cabos y ya queremos hacer check-in
Será la tercera Casa del grupo en América Latina y la segunda en México, pero con un giro importante: es el primer Soho Beach House en el país. El concepto, diseñado para socios que buscan un escape entre desierto, montañas y mar, promete privacidad, calma y esa estética de Soho House que ya conocemos (terracota, madera regional, vida interior-exterior) pero con acento bajacaliforniano.
Comer, tomar y relajarse
El universo gastronómico de la casa no decepciona. Cecconi's Costiera llega con un menú de mariscos e inspiración italiana costera. Para los amantes del mezcal, habrá un bar dedicado exclusivamente a destilados artesanales porque, ¿en México, para qué pedir otra cosa? Y para cerrar la noche con estilo, el Cabaret estará listo para presentaciones y eventos que prometen ser, cuanto menos, memorables.
En salud y bienestar, el Soho Health Club de Los Cabos va a otro nivel: cámara hiperbárica, terapia de luz roja, tratamientos IV y diagnósticos avanzados conviven con tratamientos holísticos y un gimnasio completo. No es un spa cualquiera, es el tipo de espacio donde llegas agotada y sales sintiéndote otra persona.
La gran novedad: vivir en Soho House
Pero la verdadera sorpresa es Soho Residences Los Cabos, la primera oferta residencial en la historia del grupo. La propuesta nació de algo simple: sus socios no querían solo visitar la Casa, querían quedarse a vivir en ella. Así que ahora pueden. Las residencias, ubicadas junto a la Casa, van desde departamentos de dos recámaras hasta casonas de cuatro, todas con servicio completo de concierge, housekeeping y dining en residencia, y acceso a todas las amenidades de Soho House Los Cabos.
El diseño respira arquitectura mexicana contemporánea: materiales naturales, espacios exteriores generosos y esa estética inconfundible del SOMA Group que hace que en cualquier ciudad del mundo sientas que estás en casa, pero en la versión más bonita de tu casa.
Los Cabos ya era un destino de lujo en el radar global. Con la llegada de Soho House, se consolida como uno de los puntos más cool del continente. El checklist: playa privada, mezcal artesanal, Cecconi's, alberca de 50 metros y una cámara hiperbárica. ¿Alguien dijo noviembre?