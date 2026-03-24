Instituto Marangoni Miami y Soho House México lanzan beca exclusiva: así puedes participar

Nos encanta ver como México está ganando visibilidad en la moda , e institutos como Marangoni se interesan en el talento creativo de nuestro país. Tenemos diseñadores emergentes, creativos y stylist que cada vez captan más la atención de la industria. Alianzas como esta permiten impulsar este talento, dando oportunidades únicas.

La colaboración entre Instituto Marangoni Miami y Soho House México, abren la puerta a perfiles creativos que buscan adentrarse al mundo del diseño y de la moda a nivel global. Más allá de ser una beca, es una oportunidad única de crear una conexión real con la industria. Quédate aquí, si quieres saber más sobre este foro.