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Moda

Instituto Marangoni Miami y Soho House México lanzan beca exclusiva: así puedes participar

Esta alianza llevará al talento mexicano a oportunidades mucho más grandes de la mano de instituciones reconocidas dentro de la moda.
mar 24 marzo 2026 03:00 PM
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Soho House México e Instituto Marangoni Miami forman una alianza única (via Instagram (@sohohousemexicocity) (@institutomarangoni_miami))

Nos encanta ver como México está ganando visibilidad en la moda , e institutos como Marangoni se interesan en el talento creativo de nuestro país. Tenemos diseñadores emergentes, creativos y stylist que cada vez captan más la atención de la industria. Alianzas como esta permiten impulsar este talento, dando oportunidades únicas.

La colaboración entre Instituto Marangoni Miami y Soho House México, abren la puerta a perfiles creativos que buscan adentrarse al mundo del diseño y de la moda a nivel global. Más allá de ser una beca, es una oportunidad única de crear una conexión real con la industria. Quédate aquí, si quieres saber más sobre este foro.

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¿Qué es el Instituto Marangoni?

El Istituto Marangoni es una prestigiosa escuela de moda, arte y diseño fundada en Italia en 1935, reconocida internacionalmente como una de las mejores instituciones en su campo. Ofrece programas de grado, postgrado y cursos intensivos con un enfoque práctico, formando creativos y profesionales de lujo en sus sedes principales como Milán, Florencia, París, Londres, Miami, entre otras.
Además, en sus instalaciones se han formado grandes diseñadores, entre ellos Domenico Dolce (Dolce & Gabbana) y Franco Moschino, Andrea Pompilio, Julie de Libran, Gilda Ambrosio, Alessandro Sartori y la diseñadora mexicana Alexia Ulibarri.

Iniciativas como esta unión, permiten que perfiles talentosos tengan experiencias de primera mano, más que estudiar moda, es construir una red que los ayude a posicionarse en la industria. Este foro contará con pláticas, talleres y encuentros con perfiles importantes en el sector, como Eva Hughes, vicepresidenta ejecutiva y Hakan Baykman, Fundador y Presidente de Marangoni Miami.

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vicepresidenta ejecutiva de Instituto Marangoni Miami (via Instagram (@evahughes31))

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Soho House México como punto de encuentro

Este foro se llevó a cabo en un venue muy especial y que nos encanta. Soho House México funcionó como punto de encuentro en donde diferentes perfiles se unieron para compartir ideas, participando en workshops y paneles sobre creación de contenido, creatividad con estrategia y más.

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El venue perfecto para un encuentro único (via Instagram (@sohohousemexicocity))

Instituto Marangoni vino a plantear una idea distinta sobre estudiar moda, dando una oportunidad de hacerlo a través de la beca que está otorgando a un miembro de Soho House México. Muchas veces esto va más allá del diseño, se le tiene que dar importancia a factores como branding, marketing y entender cómo funciona el lujo a nivel global.

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Lo que marcó esta colaboración

Este foro no solo se encargó de reunir estudiantes y personas interesadas en la industria, sino que conectó a perfiles creativos y expertos en áreas como comunicación y editorial para compartir su experiencia. Se formó una conexión entre la educación y el mundo de la moda, esto gracias a los panelistas y a Instituto Marangoni Miami.

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La moda es una forma de arte y expresión, que mejor lugar para aprender que en Instituto Marangoni Miami (via Instagram (@institutomarangoni_miami))

Nos encanta ver estas iniciativas, más cuando se llevan a cabo en México para impulsar a los diseñadores emergentes y amantes de la moda. Podemos ver como la industria genera alianzas que le dan una gran importancia a la creación y conexión, dejando de ser solo un lugar en donde pertenecer es lo más importante.

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