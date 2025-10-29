Pasta Club, la nueva experiencia culinaria en Soho House que no te puedes perder

En un edificio barroco con influencias francesas, en pleno corazón de la Colonia Juárez, se encuentra la primera sede de Soho House en América Latina.
Al cruzar la entrada, todo cambia: creatividad, diseño y estilo de vida se fusionan y ahora también la manera de vivir la gastronomía.
Publicidad
Pasta Club, una experiencia única en Soho House
Cada martes por la noche, Soho House Ciudad de México se transforma para recibir Pasta Club, su nueva experiencia culinaria, que se ha ganado el corazón de los socios de todas las Casas del mundo.
En un setting especial dentro de la Casa, se monta una mesa larga común para disfrutar la experiencia, ya sea solo o acompañado, convirtiéndola en el espacio ideal para convivir en un ambiente relajado y social que celebra lo mejor de la comunidad Soho House.
Buena compañía, excelente comida y una copita de vino; no necesitarás más.
Esta propuesta está diseñada para ponerle pausa a tu día y disfrutar sin prisa y con estilo.
Consiste en una cena de tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre— maridada con vino, en la que el chef residente cambia el menú una vez al mes, sorprendiendo con nuevas reinterpretaciones de los clásicos que hacen que quieras regresar una y otra vez para descubrir cada creación, explorando nuevos ingredientes y técnicas.
Publicidad
Desde el primer trago de vino hasta el último bocado, cada detalle está pensado para que la experiencia sea más que una cena: un pequeño ritual de sabor, estilo y convivencia.
Pasta Club no solo celebra la gastronomía italiana, sino también la esencia de ser parte de la comunidad Soho House.
Este nuevo encuentro culinario es una manera distinta de vivir los martes, de 8:00 a 11:00 p.m., convirtiéndose en la excusa perfecta para escapar de casa, compartir, descubrir y disfrutar en comunidad con Pasta Club.