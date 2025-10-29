Pasta Club, la nueva experiencia culinaria en Soho House que no te puedes perder

Pasta Club, una experiencia única en Soho House

Cada martes por la noche, Soho House Ciudad de México se transforma para recibir Pasta Club, su nueva experiencia culinaria, que se ha ganado el corazón de los socios de todas las Casas del mundo.

En un setting especial dentro de la Casa, se monta una mesa larga común para disfrutar la experiencia, ya sea solo o acompañado, convirtiéndola en el espacio ideal para convivir en un ambiente relajado y social que celebra lo mejor de la comunidad Soho House.

Buena compañía, excelente comida y una copita de vino; no necesitarás más.

Pasta Club en Soho House Ciudad de México (Cortesía)

Esta propuesta está diseñada para ponerle pausa a tu día y disfrutar sin prisa y con estilo.

Consiste en una cena de tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre— maridada con vino, en la que el chef residente cambia el menú una vez al mes, sorprendiendo con nuevas reinterpretaciones de los clásicos que hacen que quieras regresar una y otra vez para descubrir cada creación, explorando nuevos ingredientes y técnicas.