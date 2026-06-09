Como parte del camino hacia la apertura de Soho Beach House Los Cabos, Soho House reunió a miembros de su comunidad creativa de México y Los Ángeles en Little Beach House Malibu para una experiencia inspirada en los sabores, la cultura y la esencia de Baja California Sur.
Soho House lleva el espíritu de Baja California Sur a Malibú antes de su llegada a Los Cabos
Más que un evento de preapertura, el encuentro sirvió como una probadita a la primera Beach House de Soho House en México. La elección de Malibú no fue random. La relación entre California y Los Cabos ha sido, desde hace décadas, una conexión natural marcada por el mar, el estilo de vida chill y una comunidad creativa que encuentra en ambos destinos un punto de encuentro.
La experiencia estuvo guiada por la gastronomía, uno de los pilares fundamentales de la propuesta. Andrea Cavaliere, Culinary Director Americas de Soho House, colaboró con el reconocido chef mexicano Javier Plascencia para crear un menú inspirado en los ingredientes y tradiciones culinarias de Baja California. “Queríamos compartir una experiencia que reflejara la riqueza gastronómica y cultural de Baja California Sur, respetando sus raíces pero también mostrando su energía contemporánea”, compartió Cavaliere durante la celebración.
La propuesta permitió a los invitados recorrer los sabores de la región a través de una selección de platillos diseñados sólo para la ocasión, reforzando el compromiso de Soho House con las experiencias que conectan a las personas a través de la cultura local.
La música también tuvo un papel importate. La encargada de crear la atmósfera fue Sofía Stainer, cantante, compositora y pianista originaria de Baja California Sur, cuya propuesta mezcla indie pop y sonidos electrónicos. “La música tiene la capacidad de transportarnos a lugares y emociones. Poder llevar un poco de Baja California Sur a Malibú a través de mis canciones fue algo muy especial”, comentó la artista.
Entre conversaciones frente al océano y una puesta de sol que parecía diseñada para la ocasión, los asistentes disfrutaron de The Prickly Worm, el drink insignia de la tarde elaborado con Patrón Reposado, mezcal, prickly pear, guajillo, Licor Limpia'Uras, Suze y limón. Una mezcla que encapsuló el carácter relajado de la experiencia.
Uno de los detalles más comentados de la noche fue el regalo que recibieron los invitados: un broche de perla barroca creado por Amorfa. Más allá de ser un recuerdo de la celebración, la pieza funcionó como un adelanto de La Perla, uno de los conceptos más distintivos que formarán parte de Soho Beach House Los Cabos.
Concebido como un íntimo cabaret y cocktail room, La Perla estará inspirado en el glamour de los teatros y la night life mexicana de los años cuarenta. Su narrativa retoma un capítulo fascinante de la historia de Baja California Sur, cuando La Paz era reconocida internacionalmente por la extraordinaria calidad de las perlas extraídas del Mar de Cortés, una actividad que marcó la identidad económica y cultural de la región durante finales del siglo XIX y principios del XX. “El concepto de La Perla busca rendir homenaje a una historia profundamente ligada a Baja California Sur, celebrando la riqueza cultural y el legado que sigue inspirando a la región”, señalaron representantes de Soho House.
Con vistas impresionantes al océano, la noche dejó claro que Soho Beach House Los Cabos buscará ser mucho más que un destino de hospitalidad. La propuesta apuesta por crear una comunidad donde gastronomía, diseño, cultura y entretenimiento convivan, siempre conectados con el espíritu único de Baja California Sur.
Mientras la apertura oficial se acerca, encuentros como este ofrecen un primer vistazo a la visión detrás de la primera Beach House de Soho House en México, un espacio donde el lujo se vive de forma relajada y donde cada detalle cuenta una historia.