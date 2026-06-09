Soho House lleva el espíritu de Baja California Sur a Malibú antes de su llegada a Los Cabos

Más que un evento de preapertura, el encuentro sirvió como una probadita a la primera Beach House de Soho House en México. La elección de Malibú no fue random. La relación entre California y Los Cabos ha sido, desde hace décadas, una conexión natural marcada por el mar, el estilo de vida chill y una comunidad creativa que encuentra en ambos destinos un punto de encuentro.

Más que un evento de preapertura, el encuentro funcionó como una ventana al universo que definirá a la primera Beach House de Soho House en México. (Cortesía)

La experiencia estuvo guiada por la gastronomía, uno de los pilares fundamentales de la propuesta. Andrea Cavaliere, Culinary Director Americas de Soho House, colaboró con el reconocido chef mexicano Javier Plascencia para crear un menú inspirado en los ingredientes y tradiciones culinarias de Baja California. “Queríamos compartir una experiencia que reflejara la riqueza gastronómica y cultural de Baja California Sur, respetando sus raíces pero también mostrando su energía contemporánea”, compartió Cavaliere durante la celebración.

La experiencia estuvo guiada por la gastronomía, uno de los pilares fundamentales de la propuesta. (Cortesía)

La propuesta permitió a los invitados recorrer los sabores de la región a través de una selección de platillos diseñados sólo para la ocasión, reforzando el compromiso de Soho House con las experiencias que conectan a las personas a través de la cultura local.