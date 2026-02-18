La Ciudad de México se ha consolidado como una de las capitales artísticas más relevantes a nivel mundial y, cada año, durante el marco de Art Week, la ciudad se transforma en un universo inmersivo donde sus calles convergen con el arte y la cultura.
Andrea Nones Kobiakov y Soho House Ciudad de México: una residencia donde la mesa se convierte en espacio creativo
Durante la semana del arte, Soho House Ciudad de México se compromete a impulsar la cultura contemporánea al crear programas que apoyan artistas emergentes y promueven procesos basados en la experimentación, el intercambio y su relación tan cercana con la comunidad creativa.
En colaboración con SOMA, este año realiza la segunda edición de su Residencia Artística presentando Lugares Blandos por Andrea Nones Kobiakov, una artista seleccionada gracias a una convocatoria dirigida a egresados del Programa Educativo SOMA, que a través de experiencias sensoriales y procesos colaborativos explora la escultura, la instalación y el uso de comida como material. Su enfoque dialoga de manera orgánica con la esencia de Soho House como comunidad creativa global.
Este proyecto habla desde la intimidad, la memoria y lo doméstico en espacios como mesas, cocinas y superficies que usamos día a día, donde el acto de dar y recibir junto con la vulnerabilidad se fusionan para convertirse en el corazón del proceso creativo de la artista.
Del 5 al 8 de febrero, Soho House se transformó en un espacio donde Andrea Nones creó una instalación viva pensada como un “picoteo continuo” junto con la comunidad. Entre esculturas comestibles y superficies intervenidas, la obra se fue construyendo a través de gestos simples, conversaciones espontáneas y rastros del uso, creando piezas en tiempo real. Como resultado, estos objetos fueron prueba de una variedad de encuentros, memorias y procesos colectivos.
Lugares Blandos reafirma la residencia como un proyecto que entiende a Soho House como un espacio que no es casa ni oficina, sino que un lugar donde el arte cobra vida desde la experiencia, el diálogo y la presencia. Este proyecto propone algo simple y totalmente necesario en medio de un mundo regido por la hiperconectividad: volver al cuerpo, a la mesa y a las conversaciones reales como formas de crear comunidad.
La alianza entre Soho House Ciudad de México y SOMA consolida la importancia de abrir espacios reales de visibilidad y experimentación para nuevas generaciones de artistas, fortaleciendo la conexión entre instituciones culturales, prácticas emergentes y comunidades creativas.