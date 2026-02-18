Andrea Nones Kobiakov y Soho House Ciudad de México: una residencia donde la mesa se convierte en espacio creativo

Durante la semana del arte, Soho House Ciudad de México se compromete a impulsar la cultura contemporánea al crear programas que apoyan artistas emergentes y promueven procesos basados en la experimentación, el intercambio y su relación tan cercana con la comunidad creativa.

En colaboración con SOMA, este año realiza la segunda edición de su Residencia Artística presentando Lugares Blandos por Andrea Nones Kobiakov, una artista seleccionada gracias a una convocatoria dirigida a egresados del Programa Educativo SOMA, que a través de experiencias sensoriales y procesos colaborativos explora la escultura, la instalación y el uso de comida como material. Su enfoque dialoga de manera orgánica con la esencia de Soho House como comunidad creativa global.

Lugares Blandos de Andrea Nones Kobiakov (Cortesía)

Este proyecto habla desde la intimidad, la memoria y lo doméstico en espacios como mesas, cocinas y superficies que usamos día a día, donde el acto de dar y recibir junto con la vulnerabilidad se fusionan para convertirse en el corazón del proceso creativo de la artista.