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Viajes y gourmet

La era de las experiencias imposibles: cuando una ginebra se convierte en un universo paralelo

Las marcas premium ya no venden solo bebidas: crean mundos completos. Hendrick’s presentó en CDMX una experiencia sensorial para celebrar la llegada de Another Hendrick’s.
vie 12 junio 2026 01:54 PM
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Experiencia inmersiva en CDMX de Hendricks. (Cortesía. )

Las marcas premium atraviesan una transformación silenciosa. Ya no basta con ofrecer un producto de calidad; hoy buscan construir universos completos capaces de generar conversación, comunidad y experiencias memorables. En la industria de los destilados, esta tendencia se ha convertido en una de las grandes apuestas para conectar con consumidores que valoran tanto la historia detrás de una botella como el ritual que la acompaña.

En ese contexto, Ciudad de México fue escenario de Anotherland, una experiencia inmersiva creada por Hendrick’s Gin para presentar Another Hendrick’s, el primer lanzamiento permanente de la marca en casi una década. Más que una simple presentación de producto, la iniciativa buscó transportar a los asistentes hacia una dimensión alternativa inspirada en la creatividad, la exploración y la imaginación que caracterizan a la firma escocesa.

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El encuentro reunió a invitados especiales en el restaurante Boca Grande, en Polanco, donde la narrativa sensorial se convirtió en protagonista. Música en vivo, intervenciones artísticas y una propuesta de coctelería diseñada específicamente para la ocasión sirvieron como hilo conductor para descubrir la nueva expresión de la marca.

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Another Hendrick’s explora una nueva combinación de sabores a través de matices de flor de naranjo y notas de cacao. (Chloe Hardwick.)

La experiencia giró alrededor de un concepto de dualidad. Si la receta original de Hendrick’s es reconocida por sus notas de pepino y rosa, Another Hendrick’s explora una nueva combinación de sabores a través de matices de flor de naranjo y notas de cacao. El resultado es una interpretación distinta que busca ampliar el universo de la marca sin reemplazar su identidad original.

Detrás de esta creación se encuentra la maestra destiladora Lesley Gracie, una de las figuras más influyentes de la revolución contemporánea de la ginebra. Su desafío consistió en incorporar cacao a una ginebra premium sin perder frescura ni complejidad, una búsqueda creativa que derivó en una combinación poco habitual dentro de la categoría.

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La apuesta refleja un fenómeno más amplio dentro del mercado global de bebidas premium. Cada vez más marcas recurren al arte, la gastronomía, el diseño y las experiencias inmersivas para diferenciarse en un entorno donde el valor simbólico resulta tan importante como el producto mismo. En lugar de comunicar únicamente atributos técnicos, construyen narrativas capaces de generar identificación emocional.

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Another Hendrick’s se presentó con una experiecnia en la Ciudad de México. (Cortesía.)

Another Hendrick’s representa justamente esa nueva etapa. La marca describe esta expresión como una segunda dimensión de su universo, una propuesta que conserva la esencia que la hizo famosa, pero que la presenta desde una perspectiva distinta y más cercana a una nueva generación de consumidores curiosos.

El mensaje es claro: en la economía de la experiencia, las marcas más relevantes ya no solo buscan ocupar espacio en una barra o una carta de cocteles. Aspiran a convertirse en historias, escenarios y mundos enteros donde los consumidores quieran quedarse un rato más.

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Ginebra

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