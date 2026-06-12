La era de las experiencias imposibles: cuando una ginebra se convierte en un universo paralelo

Las marcas premium atraviesan una transformación silenciosa. Ya no basta con ofrecer un producto de calidad; hoy buscan construir universos completos capaces de generar conversación, comunidad y experiencias memorables. En la industria de los destilados, esta tendencia se ha convertido en una de las grandes apuestas para conectar con consumidores que valoran tanto la historia detrás de una botella como el ritual que la acompaña.
En ese contexto, Ciudad de México fue escenario de Anotherland, una experiencia inmersiva creada por Hendrick’s Gin para presentar Another Hendrick’s, el primer lanzamiento permanente de la marca en casi una década. Más que una simple presentación de producto, la iniciativa buscó transportar a los asistentes hacia una dimensión alternativa inspirada en la creatividad, la exploración y la imaginación que caracterizan a la firma escocesa.