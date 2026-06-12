La era de las experiencias imposibles: cuando una ginebra se convierte en un universo paralelo

El encuentro reunió a invitados especiales en el restaurante Boca Grande, en Polanco, donde la narrativa sensorial se convirtió en protagonista. Música en vivo, intervenciones artísticas y una propuesta de coctelería diseñada específicamente para la ocasión sirvieron como hilo conductor para descubrir la nueva expresión de la marca.

Another Hendrick’s explora una nueva combinación de sabores a través de matices de flor de naranjo y notas de cacao. (Chloe Hardwick.)

La experiencia giró alrededor de un concepto de dualidad. Si la receta original de Hendrick’s es reconocida por sus notas de pepino y rosa, Another Hendrick’s explora una nueva combinación de sabores a través de matices de flor de naranjo y notas de cacao. El resultado es una interpretación distinta que busca ampliar el universo de la marca sin reemplazar su identidad original.

Detrás de esta creación se encuentra la maestra destiladora Lesley Gracie, una de las figuras más influyentes de la revolución contemporánea de la ginebra. Su desafío consistió en incorporar cacao a una ginebra premium sin perder frescura ni complejidad, una búsqueda creativa que derivó en una combinación poco habitual dentro de la categoría.

