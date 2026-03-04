¿Quién es Emma Watson y por qué es una de las actrices más queridas de Hollywood?

¿Quién es Emma Watson?

Emma Watson es una actriz y activista británica nacida el 15 de abril de 1990. Aunque nació en París, creció en Oxfordshire, Inglaterra, donde desarrolló una gran pasión por la actuación desde niña.

Tomó clases de canto y teatro, y participó en obras escolares hasta que, en 1999, audicionó para el papel que marcaría su carrera, el de Hermione Granger en la adaptación cinematográfica de los libros de Harry Potter.

El éxito que tuvo la primera película, estrenada en 2001, la llevó a formar parte de todas las entregas de la saga, consolidándose como una de las actrices juveniles más reconocidas del mundo.

Emma Watson es conocida por su papel de Hermione Granger en Harry Potter. (IMDB)

Después de que finalizó su participación en dichas películas, Watson buscó papeles más maduros. El primero de ellos fue su interpretación de Sam en Las ventajas de ser invisible, una historia iniciática en la que actuó junto a Logan Lerman y Ezra Miller.

Posteriormente participó en proyectos como The Bling Ring, The Colony y The Circle, hasta que en 2017 volvió a tener un éxito taquillero con el live action de La Bella y la Bestia, donde interpretó a la heroína de la historia.

En 2019 también participó en la película nominada al Oscar, Mujercitas de Greta Gerwig, donde interpretó a Meg March. Este fue su último papel para la pantalla grande antes de tomarse un descanso de los sets de filmación.

¿Por qué Emma Watson se alejó de las cámaras?

En una entrevista con el Financial Times en 2023, cuando habló sobre su época de actriz, Emma Watson confesó la razón que la hizo alejarse de la actuación.

“No estaba muy feliz, si te soy sincera. Creo que me sentí un poco enjaulada”, aseguró entonces. La actriz encontraba particularmente complicado tener que “vender” proyectos en los que no tenía control creativo y asumir responsabilidades sobre decisiones en las que no participaba.

Con el tiempo, Emma comprendió que quería involucrarse en espacios donde pudiera tener voz y asumir plenamente sus elecciones, fueran exitosas o no.

Emma Watson ha estado enfocada en sus proyectos personales. (Instagram/@emmawatson)

Aunque decidió pausar su carrera actoral, Watson siguió en el ojo público ya que se convirtió en embajadora de Prada y co-fundó una marca de ginebra premium llamada Renais Gin, junto a su hermano, Alex Watson, y a su padre, Chris Watson, quien tiene más de 30 años de experiencia como enólogo.

Emma Watson y su vida universitaria

Un punto a destacar es que Emma Watson aprovechó su distanciamiento de las cámaras para continuar con sus estudios.

Considerando que la mayor parte de su infancia y adolescencia estuvo grabando las películas de Harry Potter, la actriz quiso recuperar el tiempo y puso toda su atención en su formación académica.

En 2014, terminó su licenciatura en Literatura Inglesa en la Universidad de Brown. Ya en su periodo de pausa, en 2023, comenzó a estudiar una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford y recientemente se informó que comenzó con un doctorado en Filosofía en la misma institución.