CRUMBL cookies llega a México y esto es lo que tienes que saber

El concepto es simple, nada que no hayamos visto antes: galletas. Pero estamos hablando de CRUMBL, el fenómeno que transformó la forma no sólo de hacer este icónico postre, sino de vender y consumir un producto.
La historia se remonta a 2017, en Utah, donde Sawyer Hemsley y Jason McGowan (ninguno de los dos con experiencia en el mundo de la repostería) se juntaron con una misión: crear la galleta de chocolate perfecta.
El resto es historia. Hoy, CRUMBL es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, con más de mil sucursales en Estados Unidos, con esa caja rosa que identificas a metros de distancia, una calidad espectacular en sus productos, nuevos sabores de galletas cada semana, y sobre todo, una viralidad gigantesca en redes sociales que los ha llevado a donde están el día de hoy.
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Esta tendencia dio pie a la inevitable curiosidad del resto del mundo por querer probar las galletas y México, al ser vecino de su país de origen, no se queda atrás. “Veíamos en TikTok a personas comprar coches llenos de cajas de CRUMBL y cruzarlas desde Texas hacia México,” nos cuenta Sawyer Hemsley, co fundador de la marca, “Teníamos una tienda cerca de la frontera y no podíamos creer lo que estaba pasando. En broma empezamos a llamarlo el 'cártel de las galletas', porque básicamente estaban llevando nuestras galletas al país por su cuenta. Ahí fue cuando dijimos: 'Tenemos que llegar a México'."
Ahí es donde entra Mariano Tejado, que al ver la demanda que había en nuestro país por CRUMBL, decidió viajar a Utah para reunirse con los fundadores y planear la siguiente era de la marca. “A pesar de que es un producto que ha llegado a donde está gracias a las redes sociales, hemos visto que se ha generado una comunidad real”, cuenta Mariano, “el hecho de que los sabores de las galletas cambien semanalmente crea un sentimiento de emoción, y creemos que la comida es parte de la identidad de la Ciudad de México, así que será un gran match.”
Su llegada a México no significa que perderán su esencia, al contrario, lo que han logrado con un producto tan viral es que el público ya está “educado”, lo cual hace su llegada mucho más sencilla. “La respuesta de la gente ha sido increíble. En cuanto abrimos la cuenta de Instagram ya teníamos más de 30 mil seguidores y más de 30 millones de alcance,” añade Sawyer.
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Además de los sabores que ya tienen, también planean tener algunos sabores especiales para México. “En el menú de Estados Unidos ya hay algunos sabores inspirados en postres mexicanos, como tres leches o mango con tajín. En el menú de México van a haber nuevos como concha, garibaldi y carlota de limón,” adelanta Mariano.
Otro factor que hace especial a CRUMBL es que es una empresa muy digital. De hecho, todo el sistema que tienen para sus empleados, mismo que usarán para su equipo en México, es un universo digital. “Tenemos una app sólo para empleados, donde se monitorea la producción de las galletas, manuales de entrenamiento, un podcast, y más", cuenta Mariano. De hecho, también tienen una app para consumidores donde puedes pedir tus galletas y enterarte de los sabores de la semana antes que nadie.
La tienda ya abrió sus puertas en Durango 225. ¿Las vas a probar?