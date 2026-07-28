CRUMBL cookies llega a México y esto es lo que tienes que saber

Esta tendencia dio pie a la inevitable curiosidad del resto del mundo por querer probar las galletas y México, al ser vecino de su país de origen, no se queda atrás. “Veíamos en TikTok a personas comprar coches llenos de cajas de CRUMBL y cruzarlas desde Texas hacia México,” nos cuenta Sawyer Hemsley, co fundador de la marca, “Teníamos una tienda cerca de la frontera y no podíamos creer lo que estaba pasando. En broma empezamos a llamarlo el 'cártel de las galletas', porque básicamente estaban llevando nuestras galletas al país por su cuenta. Ahí fue cuando dijimos: 'Tenemos que llegar a México'."

Sawyer Hemsley (co fundador de CRUMBL) y Mariano Tejado (socio en México) (Cortesía)

Ahí es donde entra Mariano Tejado, que al ver la demanda que había en nuestro país por CRUMBL, decidió viajar a Utah para reunirse con los fundadores y planear la siguiente era de la marca. “A pesar de que es un producto que ha llegado a donde está gracias a las redes sociales, hemos visto que se ha generado una comunidad real”, cuenta Mariano, “el hecho de que los sabores de las galletas cambien semanalmente crea un sentimiento de emoción, y creemos que la comida es parte de la identidad de la Ciudad de México, así que será un gran match.”

Su llegada a México no significa que perderán su esencia, al contrario, lo que han logrado con un producto tan viral es que el público ya está “educado”, lo cual hace su llegada mucho más sencilla. “La respuesta de la gente ha sido increíble. En cuanto abrimos la cuenta de Instagram ya teníamos más de 30 mil seguidores y más de 30 millones de alcance,” añade Sawyer.