Santuario Bar en One&Only Mandarina: El nuevo hotspot donde pedir un gin tonic es toda una experiencia

Eso fue exactamente lo que pasó cuando Condesa Gin aterrizó en One&Only Mandarina con Santuario Bar, una instalación frente al Pacífico que mezcla diseño mexicano, hospitalidad de primer nivel y coctelería de autor en uno de los escenarios más espectaculares de Riviera Nayarit.
La idea no era simplemente abrir otro bar junto al mar. De hecho, Santuario se siente más como una experiencia inmersiva donde todo está pensado para contar una historia sobre el México contemporáneo.
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Santuario Bar en One&Only Mandarina
Aquí, una ginebra nacida en la Ciudad de México se encuentra con la selva, el océano y el lujo relajado que caracteriza a One&Only Mandarina. El resultado es un espacio que parece haber estado ahí desde siempre, perfectamente integrado al paisaje y alejado de cualquier sensación de montaje temporal.
Porque si algo queda claro al llegar es que este no es el típico beach club donde el DJ compite con las olas por llamar tu atención. El proyecto fue diseñado por el arquitecto mexicano Carlos H. Fernández, quien creó una propuesta que dialoga con el entorno utilizando materiales naturales, piezas de diseño nacional y una estética cálida que celebra el territorio en lugar de imponerse sobre él. Todo se siente orgánico, elegante y cuidadosamente considerado, como si la naturaleza hubiera decidido estudiar diseño de interiores.
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Por supuesto, el protagonista sigue siendo el gin
Condesa Gin ha construido una identidad propia dentro del mundo de los destilados gracias a una selección de botánicos mexicanos que convierten cada etiqueta en una especie de carta de amor líquida al país. Palo santo, salvia, jazmín, xoconostle, flor de azahar, copal y cempasúchil son algunos de los ingredientes que aparecen en sus distintas expresiones, demostrando que México tiene mucho más que ofrecer al universo de la coctelería que tequila y mezcal. Santuario Bar es el escenario perfecto para descubrirlo.
La carta fue desarrollada por Leo Betanzos, Global Brand Ambassador de la marca, con una selección de cocteles pensados para acompañar el clima, la arquitectura y el ritmo relajado de Mandarina. Desde un Negroni Tropical hasta un Mandarin Fizz, pasando por creaciones como Mommy's on Vacation, Piñada Rosada o Bloody Mary Verde.
La inauguración reunió a algunas de las figuras más interesantes de la gastronomía, la arquitectura y el diseño mexicano, incluyendo al arquitecto Michel Rojkind, al chef Francisco Ruano y a la diseñadora Kenya Rodríguez. Durante dos días, los invitados exploraron el universo de Condesa Gin a través de cenas maridaje, talleres de coctelería y degustaciones que demostraron que detrás de cada copa existe mucho más que un post bonito para Instagram.
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Lo interesante de esta colaboración es que va más allá de una activación de marca. Representa una conversación entre distintas expresiones de creatividad mexicana como la destilación, arquitectura, gastronomía, diseño y hospitalidad trabajando en conjunto para crear algo que se siente auténtico.
En una época donde muchas experiencias de lujo parecen diseñadas para durar únicamente lo que dura una historia de Instagram, Santuario Bar apuesta por algo diferente que es construir un lugar que invite a quedarse, aunque sea solamente para pedir otro coctel y ver el sunset sobre el Pacífico.