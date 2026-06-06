Santuario Bar en One&Only Mandarina: El nuevo hotspot donde pedir un gin tonic es toda una experiencia

Por supuesto, el protagonista sigue siendo el gin

Condesa Gin ha construido una identidad propia dentro del mundo de los destilados gracias a una selección de botánicos mexicanos que convierten cada etiqueta en una especie de carta de amor líquida al país. Palo santo, salvia, jazmín, xoconostle, flor de azahar, copal y cempasúchil son algunos de los ingredientes que aparecen en sus distintas expresiones, demostrando que México tiene mucho más que ofrecer al universo de la coctelería que tequila y mezcal. Santuario Bar es el escenario perfecto para descubrirlo.

Condesa Gin ha construido una identidad propia dentro del mundo de los destilados gracias a una selección de botánicos mexicanos que convierten cada etiqueta en una especie de carta de amor líquida al país. (Cortesía)

La carta fue desarrollada por Leo Betanzos, Global Brand Ambassador de la marca, con una selección de cocteles pensados para acompañar el clima, la arquitectura y el ritmo relajado de Mandarina. Desde un Negroni Tropical hasta un Mandarin Fizz, pasando por creaciones como Mommy's on Vacation, Piñada Rosada o Bloody Mary Verde.

La inauguración reunió a algunas de las figuras más interesantes de la gastronomía, la arquitectura y el diseño mexicano, incluyendo al arquitecto Michel Rojkind, al chef Francisco Ruano y a la diseñadora Kenya Rodríguez. Durante dos días, los invitados exploraron el universo de Condesa Gin a través de cenas maridaje, talleres de coctelería y degustaciones que demostraron que detrás de cada copa existe mucho más que un post bonito para Instagram.