Ruta de helados por la Condesa: el pretexto ideal para bajarte del coche

Pocas cosas se disfrutan en esta vida como caminar en las calles de la Condesa, donde los spots para comer, tomar un café o un helado, son un plan imperdible. Pensando en el calor que a veces hace en la CDMX esta vez planeamos una ruta de heladerías en ECOBICI que estamos seguros que te va a encantar.

¿Por dónde comenzar? Sin dudarlo, iniciamos este mini tour en Helados Carmela (C. Pachuca 9). Sus combinaciones increíbles le dan un giro total a los sabores de siempre. Lo mejor es que la ciclo-estación CE 049 Mazatlán - Juan de la Barrera te queda a unos pasitos. De ahí, puedes avanzar un par de calles hacia Nevería Roxy (Fernando Montes de Oca 89), un clásico que no necesita presentación. Lo mejor es que puedes dejar tu bici a unos metros en la CE 060 Mazatlán - Fernando Montes de Oca.

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Para la tercera parada, vale la pena ir hacia el Parque España. Justo en Antonio Sola 5 está Bendita Paleta y Gelato. Si te laten las texturas cremosas o algo frutal, este lugar es el bueno. Puedes anclar tu bici en la ciclo-estación CE 058 Parque España - Juan de la Barrera y disfrutar con calma.

Si buscas algo más conceptual, Club Sorbet te va a encantar. La entrada está medio escondida, por el estacionamiento del Sep’s en Av. Michoacán 81, la CE 068 Tamaulipas - Michoacán te queda a unos cuantos pasos. Para cerrar con broche de oro, dale la vuelta a la manzana hacia Casa Visconti (C. Atlixco 100E) y ve a probar sus gelatos. Puedes dejar tu bici en la CE 067 Vicente Suárez – Michoacán.

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Redescubrir la ciudad en ECOBICI es uno de esos planes que salvan el fin de semana. Si quieres armar este tour, recuerda que ECOBICI cuenta con diferentes membresías que se adaptan a tus necesidades. Además, con tu tarjeta de débito o crédito de HSBC tienes un 15 % de descuento exclusivo en tu membresía ECOBICI. Así que ya tienes el plan armado: elige tu bici y disfruta.