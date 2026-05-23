Desayunos, cocteles y música: así es Café Ocaso en la Roma Norte

La oferta gastronómica de la Ciudad de México continúa creciendo con propuestas que mezclan cocina, diseño y experiencias sensoriales. Una de las más recientes es Café Ocaso, el nuevo concepto del chef y músico Emiliano Padilla, mejor conocido como N4NO, creador de Voraz, la gastrocantina contemporánea que se ha ganado un lugar en la escena culinaria de la Roma Norte.
Ubicado sobre Avenida Álvaro Obregón, Café Ocaso fue concebido como un espacio que cambia de personalidad a lo largo del día. Por las mañanas funciona como una cafetería relajada para desayunar y disfrutar café de especialidad; conforme cae la tarde, el ambiente se transforma en un punto de encuentro donde la música, la barra y la coctelería toman protagonismo.
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El proyecto refleja la esencia creativa de N4NO, quien ha desarrollado una propuesta culinaria donde convergen técnica, intuición y una visión mucho más libre de la cocina contemporánea. En Café Ocaso, esa filosofía se extiende más allá de los platillos para construir una experiencia que también dialoga con el diseño, el sonido y la energía de la ciudad.
Un espacio para desayunar y disfrutar café de especialidad
Durante las mañanas y primeras horas de la tarde, Café Ocaso apuesta por un ritmo más pausado. Su propuesta de café incluye preparaciones en máquina y distintos métodos de extracción como V60, cold brew y café thai, pensados para explorar diferentes perfiles y aromas.
La carta de desayunos combina opciones clásicas con creaciones originales de la casa. Hay desde fruta de temporada y hot cakes hasta chilaquiles, huevo con arroz y platillos más atrevidos como la Tlayuda New York o la Hamburguesa Jalapa.
El espacio busca convertirse en un punto de reunión casual para quienes quieren desayunar, trabajar, tomar café o simplemente hacer una pausa en medio del ritmo de la ciudad.
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Coctelería, música y cocina para compartir
Al avanzar el día, Café Ocaso cambia completamente de atmósfera y la barra se convierte en el centro de la experiencia. La oferta incluye coctelería clásica, tragos largos y una serie de cócteles signature diseñados para acompañar el ambiente nocturno del lugar.
Entre las creaciones de la casa destacan el Acapulco Sour, preparado con tequila, coco, menta y limón; la Pantera Rosa, con ginebra, pimienta rosa, blood orange y prosecco; y el Hulk, una mezcla de Midori, vodka, yuzu y butterfly tea con un perfil cítrico y herbal.
La carta también incluye clásicos como Margarita, Martini y Aperol Spritz, además de cubas y otros tragos pensados para disfrutar en grupo.
La cocina acompaña esta experiencia con platillos ideales para compartir, como aceitunas Gordal marinadas, croquetas de pipián verde con pollo, tortita de aguacate en baguette de masa madre y tortilla de escamoles.
Uno de los platillos favoritos del lugar son las papas Ocaso: papas cambray aplastadas y fritas en distintas temperaturas, sazonadas con tomillo, romero, chile y ajo, acompañadas de alioli de espresso y ralladura de limón.
Con esta apertura, Café Ocaso amplía el universo creativo detrás de Voraz y reafirma la apuesta de N4NO por crear espacios donde la experiencia gastronómica se conecta con la música, la estética y la vida nocturna de la ciudad.
Dirección: Av. Álvaro Obregón 04, Roma Norte, CDMX Horario: Miércoles a domingo, de 8:00 a 2:00 horas.