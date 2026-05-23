Desayunos, cocteles y música: así es Café Ocaso en la Roma Norte

Coctelería, música y cocina para compartir

Al avanzar el día, Café Ocaso cambia completamente de atmósfera y la barra se convierte en el centro de la experiencia. La oferta incluye coctelería clásica, tragos largos y una serie de cócteles signature diseñados para acompañar el ambiente nocturno del lugar.

Café Ocaso (HANE GARZA)

Entre las creaciones de la casa destacan el Acapulco Sour, preparado con tequila, coco, menta y limón; la Pantera Rosa, con ginebra, pimienta rosa, blood orange y prosecco; y el Hulk, una mezcla de Midori, vodka, yuzu y butterfly tea con un perfil cítrico y herbal.

La carta también incluye clásicos como Margarita, Martini y Aperol Spritz, además de cubas y otros tragos pensados para disfrutar en grupo.

Café Ocaso (HANE GARZA)

La cocina acompaña esta experiencia con platillos ideales para compartir, como aceitunas Gordal marinadas, croquetas de pipián verde con pollo, tortita de aguacate en baguette de masa madre y tortilla de escamoles.

Uno de los platillos favoritos del lugar son las papas Ocaso: papas cambray aplastadas y fritas en distintas temperaturas, sazonadas con tomillo, romero, chile y ajo, acompañadas de alioli de espresso y ralladura de limón.

Café Ocaso (HANE GARZA)

Con esta apertura, Café Ocaso amplía el universo creativo detrás de Voraz y reafirma la apuesta de N4NO por crear espacios donde la experiencia gastronómica se conecta con la música, la estética y la vida nocturna de la ciudad.

Dirección: Av. Álvaro Obregón 04, Roma Norte, CDMX

Horario: Miércoles a domingo, de 8:00 a 2:00 horas.