Carbone abre en México: Todo sobre el icónico restaurante que conquistó Nueva York

¿Quién es Mario Carbone?

Antes de las alfombras rojas y las reservaciones imposibles, Mario Carbone era un joven de Queens con obsesión por la cocina ítalo-americana. Se formó en cocinas como Locanda Verde y The Dutch antes de lanzarse por su cuenta, y en 2012 la revista Food & Wine lo nombró uno de los mejores chefs nuevos de Estados Unidos. Un año después, junto con Rich Torrisi y más adelante Jeff Zalaznick, abrió Carbone en Greenwich Village, un restaurante pensado como una carta de amor a esos comedores italianos old school donde parecía que Frank Sinatra podía aparecer en cualquier momento.

Mario Carbone era un joven de Queens con obsesión por la cocina ítalo-americana. Se formó en cocinas como Locanda Verde y The Dutch antes de lanzarse por su cuenta, y en 2012 la revista Food & Wine lo nombró uno de los mejores chefs nuevos de Estados Unidos. (Instagram @mariocarbone)

Ese golpe de nostalgia funcionó tan bien que hoy Carbone es sinónimo de mesa codiciada, meseros de smoking y una explosión de sabores en cada bocado.

Con los años, Mario se convirtió en la cara visible de Major Food Group, el imperio hotelero y gastronómico que él mismo ayudó a construir y que hoy suma decenas de restaurantes, clubes privados y bares alrededor del mundo.

Con los años, Mario se convirtió en la cara visible de Major Food Group, el imperio hotelero y gastronómico que él mismo ayudó a construir y que hoy suma decenas de restaurantes, clubes privados y bares alrededor del mundo. (Instagram @mariocarbone)

La historia de Carbone, de Nueva York a medio mundo

Lo que empezó como un solo local en Thompson Street terminó convirtiéndose en una franquicia de lujo con presencia en ciudades como Miami, Las Vegas, Dallas, Hong Kong, Londres, Doha y Riad. Cada sede conserva el ADN del original (los manteles a cuadros, la iluminación tenue, el ritual de la spicy rigatoni) pero se adapta a la personalidad de cada ciudad, desde versiones centradas en mariscos hasta spin-offs más íntimos como Carbone Vino.

Lo que empezó como un solo local en Thompson Street terminó convirtiéndose en una franquicia de lujo con presencia en ciudades como Miami, Las Vegas, Dallas, Hong Kong, Londres, Doha y Riad. (Instagram @mariocarbone)

Detrás de esta expansión está la estrategia de Major Food Group, que ha apostado por vender algo más que comida: una experiencia completa que justifique el gasto incluso cuando las nuevas generaciones toman menos alcohol que antes. El propio Mario Carbone lo ha explicado así: “Si le das a la gente una experiencia memorable, están dispuestos a soltar la cartera sin pensarlo dos veces”. Esa fórmula ha llevado a la marca a mirar hacia mercados fuera de Estados Unidos y Medio Oriente, y ahí es donde entra México. De acuerdo con reportes recientes, Major Food Group ya trabaja en nuevas aperturas en ciudades como Ciudad de México, São Paulo y Tokio, parte de un plan de expansión que busca consolidar a Carbone como una marca verdaderamente global.

El romance de Mario Carbone con Ana de la Reguera

Antes de convertirse en un imperio, Carbone ya tenía fama de imán de celebridades, y su propio chef no fue la excepción a la hora de las relaciones. En 2014 se confirmó que Mario Carbone salía con Ana de la Reguera , la actriz veracruzana que en ese entonces prefería mantener su vida amorosa bastante discreta.

En 2014 se confirmó que Mario Carbone salía con Ana de la Reguera, la actriz veracruzana que en ese entonces prefería mantener su vida amorosa bastante discreta. (Juan Retallack)

Aun así, en entrevista para Quién la actriz no pudo evitar sonreír al hablar de él y contó que ya lo había llevado a conocer Veracruz , su tierra natal, y que a Mario le encantaba la comida mexicana. También reveló un fun fact, en su restaurante en Nueva York, buena parte del equipo de cocina era mexicano, así que el chef ya tenía un vínculo previo con los sabores de nuestro país mucho antes de pensar en cruzar la frontera con su marca. La relación llegó meses después de que Ana terminara con el político Tomás Ruiz, y aunque en su momento sonaron rumores de boda, la propia actriz se encargó de bajarle el ritmo al tema con humor.