En el marco de la apertura de su residencia en el cabaret parisino Crazy Horse, Karol G hizo el primer brindis con “200 Copas por Casa Dragones”, junto con Bertha González Nieves, fundadora de Casa Dragones, en honor al lanzamiento de este proyecto único: la nueva expresión de tequila cristalino de la casa que celebra su maestría artesanal y el lujo de los momentos compartidos.
Karol G y Casa Dragones celebran el lanzamiento de ‘200 Copas por Casa Dragones’ en el icónico Crazy Horse de París
'200 Copas por Casa Dragones' un brindis excepcional en la residencia de Karol G en el Crazy Horse de París
Tras más de dos años de revelar pistas sobre este proyecto, el momento llegó y fue al término de su show inaugural que Karol G levantó una copa enfrente de su público para brindar por el lanzamiento de este proyecto.
Tienes que leerlo:
Entre los invitados de la residencia de la cantante y compositora colombiana en el Crazy Horse de París se encontraban figuras destacadas del diseño y el entretenimiento como Jaden Smith, Shay Mitchell, Christian Louboutin, Becky G, Pharrell Williams y Macarena Achaga, entre otros, quienes disfrutaron de una velada inolvidable en la capital francesa con el brindis de Casa Dragones.
El inigualable sabor de 200 Copas de Casa Dragones conquista el Crazy Horse de París
Las noches del Crazy Horse de París jamás tuvieron un clímax comparado al que se vivió durante la residencia de Karol G en el emblemático cabaret Crazy Horse donde la superestrella colombiana debutó el pasado fin de semana.
Todo tiene sentido:
Y es que la intérprete de “Tropicoqueta” y “Bichota” encabezó el brindis “200 Copas por Casa Dragones” con el que el público presente en el venue disfrutó de este inigualable elíxir mexicano
Elaborado 100 por ciento de puro agave azul, 200 Copas, un tequila Casa Dragones Cristalino, es añejado durante más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida, revelando un perfil suave y refinado con notas dulces de agave cocido, roble y miel.
En nariz ofrece notas frescas de cítricos, pino y flores dulces; en boca revela notas cremosas de almendra, agave cocido y ciruela, con un final redondo y prolongado de miel y madera especiada.