Karol G y Casa Dragones hacen el brindis más cool con “200 Copas”

¿Por qué es tan especial 200 Copas de Casa Dragones con Karlo G?

Porque no es solo un lanzamiento de producto, es un mood. 200 Copas habla de amistad, de cerrar ciclos y de celebrar con quienes de verdad importan. Y sí, es el pretexto perfecto para abrir una botella con tu crew y brindar por lo que sigue.

Bertha lo dice claro: “Cuando Karol me propuso crear algo juntas en honor a su éxito mundial, supe que teníamos que elaborar un tequila muy especial inspirado en esta canción.” (Cortesía)

Cuándo y dónde pasará el toast

La fiesta arranca en grande en París, será el escenario del primer brindis oficial durante un show muy especial de Karol en el Crazy Horse. Un debut con vibe icónica para un tequila que promete convertirse en la bebida oficial de tus celebraciones.