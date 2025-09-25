Publicidad

Espectáculos

Karol G y Casa Dragones hacen el brindis más cool con “200 Copas”

Lo que empezó como una canción que nos hizo cantar (y llorar), ahora es algo que puedes tener en tu bar. Karol G y Casa Dragones se unieron para lanzar 200 Copas by Casa Dragones.
jue 25 septiembre 2025 04:01 PM
Bertha González Nieves y Karol G
Karol G y Casa Dragones hacen el brindis que estábamos esperando. (Cortesía)

Hace casi tres años, después del boom de 200 Copas, Karol tuvo la idea de convertir ese sentimiento en algo real. “Cuando escribí 200 Copas estaba rodeada de mis mejores amigos, y esa noche estábamos tomando tequila. Desde entonces supe que quería crear algo que capturara esa vibra”, contó. ¿Y quién mejor que Bertha González Nieves, la cofundadora y directora ejecutiva de Tequila Casa Dragones, para hacerlo realidad?

Bertha lo dice claro, “cuando Karol me propuso crear algo juntas en honor a su éxito mundial, supe que teníamos que elaborar un tequila muy especial inspirado en esta canción.”

¿Por qué es tan especial 200 Copas de Casa Dragones con Karlo G?

Porque no es solo un lanzamiento de producto, es un mood. 200 Copas habla de amistad, de cerrar ciclos y de celebrar con quienes de verdad importan. Y sí, es el pretexto perfecto para abrir una botella con tu crew y brindar por lo que sigue.

Cuándo y dónde pasará el toast

La fiesta arranca en grande en París, será el escenario del primer brindis oficial durante un show muy especial de Karol en el Crazy Horse. Un debut con vibe icónica para un tequila que promete convertirse en la bebida oficial de tus celebraciones.

Lo mejor es que llega a México y Estados Unidos el 1 de octubre de 2025 (¡ya puedes registrarte para la preventa en 200copasbycasadragones.com !) y en 2026 aterriza en Colombia, la tierra natal de Karol.

Lo que trae en la copa

Este tequila es 100% agave azul, añejado más de 12 meses en barricas de roble americano. Piensa en notas de miel, almendra y ciruela, con un final suave que te deja con ganas de otro trago. Además, Casa Dragones lo hace de forma sustentable, usando menos agua, menos energía y generando menos desperdicio.

Behind the scenes (sí, hay docu-serie)

Casa Dragones lanzó una mini serie en YouTube de cuatro episodios con Karol y Bertha contando todo el proceso creativo. Perfecto para ver mientras planeas tu próxima reunión con amigos.

Funfact: Esta es la primera vez que Casa Dragones hace una colaboración con una artista. Así que sí, Karol está haciendo historia una vez más.

Bertha y Karol
Casa Dragones lanzó una mini serie en YouTube de cuatro episodios con Karol y Bertha contando todo el proceso creativo de 200 Copas (Cortesía)

