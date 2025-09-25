Karol G y Casa Dragones hacen el brindis más cool con “200 Copas”

Hace casi tres años, después del boom de 200 Copas, Karol tuvo la idea de convertir ese sentimiento en algo real. “Cuando escribí 200 Copas estaba rodeada de mis mejores amigos, y esa noche estábamos tomando tequila. Desde entonces supe que quería crear algo que capturara esa vibra”, contó. ¿Y quién mejor que Bertha González Nieves, la cofundadora y directora ejecutiva de Tequila Casa Dragones, para hacerlo realidad?
Bertha lo dice claro, “cuando Karol me propuso crear algo juntas en honor a su éxito mundial, supe que teníamos que elaborar un tequila muy especial inspirado en esta canción.”