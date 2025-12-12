Ballena, el nuevo hotspot de Grupo Hunan en San José del Cabo

Ballena, un concepto inspirado en la Baja

Lo que se siente al llegar a Ballena es luego luego, el diseño del espacio aprovecha al máximo la luz natural, el arte y esa vibra tranquila que solo Baja puede ofrecer.

La propuesta gastronómica está pensada en la fusión del mar y del desierto, celebrando sabores del mundo pero con un pie bien plantado en lo local. Aquí lo mexicano convive con influencias mediterráneas y asiáticas, todo con un enfoque en ingredientes frescos, técnicas cuidadas y productos de temporada.

No es la típica carta formal. Es un menú que te invita a explorar, a compartir y, sobre todo, a disfrutar, desde platillos para compartir hasta opciones del mar con inspiración local, pastas, pizzas, cortes a la parrilla y preparaciones al wok que combinan texturas y sabores con mucha personalidad.

Un ambiente que invita a quedarse

Más allá de la cocina, Ballena se siente como un lugar para vivir el momento. El restaurante está rodeado de arte y luz natural, lo que genera una atmósfera relajada, sofisticada y cálida al mismo tiempo. Es ideal para una comida con sobre mesa hasta el atardecer, una cena o hasta una celebración con amigos sin prisas.

Un detalle que suma muchísimo al concepto es el trabajo arquitectónico, el proyecto de Ballena estuvo a cargo de Cuaik Arquitectos, quienes lograron un espacio que dialoga de forma natural con su entorno, potenciando la experiencia culinaria a través de diseño, luz y materiales.