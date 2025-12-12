Grupo Hunan, quien tiene más de 30 años de historia creando restaurantes que se quedan en la memoria, decidió anclar este proyecto dentro de Casa Ballena, un lugar que mezcla arte, arquitectura y cocina en el corazón de este destino bajacaliforniano.
Ballena, el nuevo hotspot de Grupo Hunan en San José del Cabo
Ballena, un concepto inspirado en la Baja
Lo que se siente al llegar a Ballena es luego luego, el diseño del espacio aprovecha al máximo la luz natural, el arte y esa vibra tranquila que solo Baja puede ofrecer.
La propuesta gastronómica está pensada en la fusión del mar y del desierto, celebrando sabores del mundo pero con un pie bien plantado en lo local. Aquí lo mexicano convive con influencias mediterráneas y asiáticas, todo con un enfoque en ingredientes frescos, técnicas cuidadas y productos de temporada.
No es la típica carta formal. Es un menú que te invita a explorar, a compartir y, sobre todo, a disfrutar, desde platillos para compartir hasta opciones del mar con inspiración local, pastas, pizzas, cortes a la parrilla y preparaciones al wok que combinan texturas y sabores con mucha personalidad.
Un ambiente que invita a quedarse
Más allá de la cocina, Ballena se siente como un lugar para vivir el momento. El restaurante está rodeado de arte y luz natural, lo que genera una atmósfera relajada, sofisticada y cálida al mismo tiempo. Es ideal para una comida con sobre mesa hasta el atardecer, una cena o hasta una celebración con amigos sin prisas.
Un detalle que suma muchísimo al concepto es el trabajo arquitectónico, el proyecto de Ballena estuvo a cargo de Cuaik Arquitectos, quienes lograron un espacio que dialoga de forma natural con su entorno, potenciando la experiencia culinaria a través de diseño, luz y materiales.
Más que un restaurante, un lugar para vivirlo despacio
Ballena apuesta por ser mucho más que un simple lugar para comer. Es un sitio para disfrutar el momento: para conversaciones que no se apuran, para encuentros entre locales y viajeros y para quienes buscan algo que se sienta tanto natural como elegante. Esa filosofía de hospitalidad, calidad y diseño con propósito es parte del ADN de Grupo Hunan y se nota en cada detalle, desde el servicio cercano hasta la manera en que se siente el espacio.
Desde el 17 de noviembre de 2025, Ballena abrió sus puertas al público y desde entonces se ha convertido en uno de los restaurantes más comentados del destino, con excelentes reseñas tanto por la comida como por el ambiente ¡Ya puedes reservar tu mesa en OpenTable!
¿Dónde está Ballena y cómo llegar?
Ballena se ubica en Camino a Cabo del Este S/N, San José del Cabo, Baja California Sur, dentro del complejo cultural de Casa Ballena, un lugar que además de restaurante funciona como espacio dedicado al arte y la creatividad.
Si estás planeando una escapada gastronómica o simplemente quieres descubrir un lugar nuevo que combine paisaje, comida y buena vibra, Ballena está definitivamente en la lista de paradas obligatorias.