Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Pug Seal, el hotel boutique que muchas familias eligen cada diciembre

El punto medio ideal para volver a la ciudad en Navidad, cerca de la familia y con espacio propio.
vie 12 diciembre 2025 03:16 PM
PS-AF-FACHADA-4.jpg
Pug Seal, el hotel boutique que muchas familias eligen cada diciembre (Cortesía)

Diciembre en la Ciudad de México tiene una vibe especial. Todo gira en torno a la familia, a historias que regresan y a esa nostalgia bonita de las fiestas.

Entre las calles de Polanco existe un lugar que entiende perfecto ese mood. Pug Seal, un hotel que no se vive como hotel, sino como un home away from home. Aquí, los huéspedes vuelven no por lujo exagerado, sino por algo mucho más real, sentirse cuidados y escuchados.

Publicidad

Pug Seal, un hotel que se siente como casa

Pug Seal no busca ser el típico espacio fancy porque sí. Sus hoteles parecen hogares vivos, llenos de detalles que cuentan algo. Sus fundadores, José Manuel Quintana y Sergio Celis, lo dicen sin complicación con su filosofía protegiendo a su gente. Y sí, se nota desde que cruzas la puerta. No es tu casa literal, pero sí un lugar que activa esa memoria emocional de lo que significa llegar a un espacio seguro, cálido y con identidad.

PS-ANA-AC25-66.jpg
Pug Seal no busca ser el típico espacio fancy porque sí. Sus hoteles parecen hogares vivos, llenos de detalles que cuentan algo. Sus fundadores, José Manuel Quintana y Sergio Celis, lo dicen sin complicación con su filosofía protegiendo a su gente. (Cortesía)

Diseño con propósito, no por tendencia

Dentro de sus espacios nada está puesto porque “se ve cool”. Todo tiene un porqué, tapices que cuentan historias de libertad, piezas de cerámica con significado, texturas que conectan con la tierra. Aquí, el diseño sirve para abrazar, no para impresionar. Quintana lo resume bien, "esto no es de trends, es about storytelling y el storytelling se siente en cada rincón."

PS-EAP-AC-30-2.jpg
Aquí, el diseño sirve para abrazar, no para impresionar. Quintana lo resume bien, "esto no es de trends, es about storytelling y el storytelling se siente en cada rincón." (Cortesía)

Publicidad

Diciembre, el mes en que todos vuelven

La magia ocurre especialmente en diciembre. Muchas familias regresan a la ciudad para Navidad, pero ya no tienen la casa de siempre o prefieren algo más cómodo. Pug Seal se convierte entonces en ese punto medio perfecto en donde estás cerca de los tuyos, pero duermes en un espacio que te apapacha.

PUG SEAL ANATOLE-222.jpg
La magia ocurre especialmente en diciembre. Muchas familias regresan a la ciudad para Navidad, pero ya no tienen la casa de siempre o prefieren algo más cómodo. (Cortesía)

Un lujo que no presume, acompaña

Para ellos, el lujo no es presumir lugares ni correr tras modas. El lujo real es sentirse visto. Es que llegues tarde y te reciban con un té caliente. Es comodidad con un sentido, belleza con raíz, cercanía verdadera y un lujo que se vive, no que se muestra.

PS-EAP-AC-29-2.jpg
Para ellos, el lujo no es presumir lugares ni correr tras modas. El lujo real es sentirse visto. (Cortesía)

Lo que hace lo hace un lugar diferente

Lo que hace diferente a Pug Seal es que su experiencia empieza desde adentro, con su propio equipo. Creen que si cuidan a su gente, su gente cuidará a los huéspedes y funciona, familias enteras regresan cada año, saludan por su nombre, se sientan en las salas como si nunca se hubieran ido. Porque aquí la Navidad no es un evento, es un sentimiento compartido. Un lugar que guarda memorias y crea nuevas sin esfuerzo. El tipo de espacio al que vuelves sin pensarlo porque te hace sentir justo como en tu casa.

Publicidad

Tags

Viajes

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad