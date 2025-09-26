Karol G dice ‘oui’ al sexy espectáculo del Crazy Horse en París y llega con todo el poder latino

Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse, el célebre cabaret parisino, que brinda carta blanca a la artista colombiana para que le dé un toque latino a su espectáculo desde la noche de este jueves.
Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret Crazy Horse, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que inyecte su estilo latino en ocho espectáculos, desde el jueves 25 y hasta el domingo 28 de septiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.
La cantante de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, Tropicoqueta, estrenado con el apoyo de grandes figuras de la televisión latina en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.
"Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras", afirmó Karol G, citada en un comunicado del Crazy Horse en el que se mostró emocionada por esta residencia.
Sobre la colombiana, el mítico centro nocturno parisino destacó que es una cantautora multiplatino y “una de las artistas más influyentes del mundo”, quien encabezará una serie de espectáculos originales y espectaculares, que fueron especialmente creados para ella, con temas de su nuevo álbum.
Inspirado en el icónico repertorio visual de Crazy Horse, el espectáculo de Karol G fusionará la legendaria historia del cabaret, que fue fundado en la década de los cincuenta, con “los caprichosos sonidos del merengue, la bachata y el mambo, creando una vibrante y soleada celebración del sonido y el movimiento”, asegura el lugar en su sitio web.
Karol G protagoniza una serie de escenas creadas para ella a partir de títulos del disco Tropicoqueta.
La dirección artística del espectáculo es de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y el artista mexicano Arturo Rico. Las coreografías son de Danielle Polanco, que colaboró con Karol G en el videoclip de "Papasito".
"Encontrar ritmos latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito, pero no lo dudé ni un segundo: me sedujo su personalidad única", indicó Deissenberg en el comunicado.
Con 71 millones de seguidores en Instagram, "La Bichota" es considerada la mayor voz femenina del reggaeton en la actualidad y referente del feminismo. Hace menos de dos semanas, actuó junto a Pharrell Williams en un megaconcierto por la paz y la fraternidad en El Vaticano.
La cantante, originaria de Medellín, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se consolidó en 2024 como una artista que trasciende la música latina al llenar estadios en España y Estados Unidos.
