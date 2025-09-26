Karol G dice ‘oui’ al sexy espectáculo del Crazy Horse en París y llega con todo el poder latino

Karol G hace un homenaje a las mujeres latinas con su residencia en el Crazy Horse de París

"Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras", afirmó Karol G, citada en un comunicado del Crazy Horse en el que se mostró emocionada por esta residencia.

Karol G y las bailarinas del Crazy Horse de París (Marechal Aurore/ABACA/Shutterstock/Marechal Aurore/ABACA/Shutterstock)

Sobre la colombiana, el mítico centro nocturno parisino destacó que es una cantautora multiplatino y “una de las artistas más influyentes del mundo”, quien encabezará una serie de espectáculos originales y espectaculares, que fueron especialmente creados para ella, con temas de su nuevo álbum.

Inspirado en el icónico repertorio visual de Crazy Horse, el espectáculo de Karol G fusionará la legendaria historia del cabaret, que fue fundado en la década de los cincuenta, con “los caprichosos sonidos del merengue, la bachata y el mambo, creando una vibrante y soleada celebración del sonido y el movimiento”, asegura el lugar en su sitio web.