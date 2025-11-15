Antonin Tron es el nuevo director creativo de Balmain y releva en el cargo a Olivier Rousteing

Él es Antonin Tron, nuevo director creativo de Balmain

Fundador de la marca Atlein, el diseñador francés Antonin Tron se ha hecho conocido por su uso de drapeados perfectos y su perspectiva sobre la feminidad a través de sus diseños.

Su firma fue ganadora del Premio Andam en 2018, fue celebrada por sus tejidos sostenibles, cortes impecables y siluetas que abrazan el movimiento.

Su visión mezcla lo intelectual con lo emocional para crear piezas únicas, por lo que, sin duda, su estilo conecta con el espíritu de Balmain y ya se espera que presente una colección impactante.

“Balmain tiene una historia realmente inspiradora”, comentó Tron al anunciarse su nombramiento. “La casa encarna el savoir-faire, la cultura, la sensualidad y la elegancia: una moda radiante, precisa y audaz”.

Su primera colección llegará en marzo de 2026, para la temporada otoño–invierno, una de las más esperadas del calendario de moda.

Su formación se hizo en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y pertenece a la misma generación de diseñadores talentosos que Demna y Glenn Martens con quienes comparte una visión experimental del diseño.

Su experiencia incluye pasos por Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga y Saint Laurent, donde perfeccionó una comprensión de la silueta y desarrolló su estilo propio.