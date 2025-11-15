Antonin Tron es el nuevo director creativo de Balmain y releva en el cargo a Olivier Rousteing

Balmain está lista para un nuevo cambio, a una semana del anuncio de la salida de Olivier Rousteing , la maison nombró a Antonin Tron como su nuevo director creativo.
Con 41 años y una trayectoria incomparable en cuanto a técnica y la arquitectura del cuerpo, Tron toma el mando para continuar con legado de una de las casas más influyentes de la moda contemporánea.
Publicidad
Él es Antonin Tron, nuevo director creativo de Balmain
Fundador de la marca Atlein, el diseñador francés Antonin Tron se ha hecho conocido por su uso de drapeados perfectos y su perspectiva sobre la feminidad a través de sus diseños.
Su firma fue ganadora del Premio Andam en 2018, fue celebrada por sus tejidos sostenibles, cortes impecables y siluetas que abrazan el movimiento.
Su visión mezcla lo intelectual con lo emocional para crear piezas únicas, por lo que, sin duda, su estilo conecta con el espíritu de Balmain y ya se espera que presente una colección impactante.
“Balmain tiene una historia realmente inspiradora”, comentó Tron al anunciarse su nombramiento. “La casa encarna el savoir-faire, la cultura, la sensualidad y la elegancia: una moda radiante, precisa y audaz”.
Su primera colección llegará en marzo de 2026, para la temporada otoño–invierno, una de las más esperadas del calendario de moda.
Su formación se hizo en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y pertenece a la misma generación de diseñadores talentosos que Demna y Glenn Martens con quienes comparte una visión experimental del diseño.
Su experiencia incluye pasos por Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga y Saint Laurent, donde perfeccionó una comprensión de la silueta y desarrolló su estilo propio.
Publicidad
Los cambios en Balmain son un último movimiento en el tablero de la moda
El anuncio de este cambio llega en un momento de la moda donde por todos lados hay una renovación creativa, varias maisons decidieron redefinir su identidad frente a un público cada vez más cambiante.
En ese contexto, Balmain apuesta por Antonin Tron, un perfil que combina sensibilidad artística con técnica, un diseñador capaz de equilibrar la herencia couture con una visión moderna del lujo.
Tron se dedicará exclusivamente a Balmain, dejando en pausa su propia marca para concentrarse en esta nueva era.
Su llegada coincide con un momento clave para la casa, que bajo la dirección de Olivier Rousteing multiplicó ingresos y expandió su presencia internacional.
Ahora con Antonin Tron al mando, la expectativa gira en torno a cómo reinterpretará la identidad que define a la maison.
Y sin duda no podemos esperar, ¿será el momento de un Balmain más sobrio, más arquitectónico o completamente diferente?
Sea cual sea la dirección, una cosa es segura: Antonin Tron se suma a la lista de los grandes cambios en las casas de moda más importantes que, sin duda, pasará a la historia.