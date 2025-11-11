iPhone Pocket: el nuevo accesorio que es un 'must' y con el que Apple se viste de Issey Miyake

Apple e Issey Miyake acaban de presentar esta colaboración fuera de lo común, el iPhone Pocket, una pequeña bolsa con estilo minimalista hecha para llevar tu iPhone.
Esta unión le da vida a un accesorio que mezcla tecnología, innovación y lujo, que sin duda cambia las reglas del diseño contemporáneo y está en las wish lists de todo el mundo.
iPhone Pockety: el nuevo accesorio que rompe con los moldes
El iPhone Pocket es exactamente lo que su nombre dice: una pequeña bolsa, pero reinventada.
Está fabricado en un tejido tipo knitwear hecho en 3D desarrollado en Japón por Issey Miyake yse adapta a cualquier modelo de iPhone.
Sin duda, es un nuevo producto que implementa la tecnología desde el primer momento.
Esta pieza nace del concepto de a piece of cloth, una filosofía de la marca de ropa japonesa que entiende el diseño como algo vivo, versátil y abierto a la interpretación personal.
Busca explorar la manera de llevar tu teléfono de una manera que sea cómoda y genere emociones positivas en cada individuo.
Porque no se trata solo de guardar tu teléfono, sino de poder añadir un poco de estilo personal.
Este nuevo accesorio se encuentra disponible en versiones de correa corta en ocho colores diferentes y con correa larga en tres tonos, el iPhone Pocket puede usarse en la mano como una bolsa o colgado directamente sobre los hombros.
Su estilo es simple pero con un twist sofisticado, en ningún momento se pierde el ADN tanto de Apple como de Issey Miyake. Es una pieza que mezcla lo mejor del diseño industrial y la moda para crear una pieza única.
Apple e Issey Miyake: una colaboración que rinde homenaje de una manera muy exclusiva
La colaboración también es un claro homenaje a un momento de la historia de ambos, Steve Jobs, fundador de Apple era fan de Issey Miyake, quien diseñó sus iconos suéteres negros de cuello alto que se convirtieron en su uniforme.
Aunque en vida no llegaron a colaborar, el iPhone Pocket se convierte en ese símbolo que celebra la conexión entre ambas marcas.
Eso sí, este producto no estará disponible en todo el mundo, el lanzamiento se llevará a cabo el 14 de noviembre, y solo estará en tiendas seleccionadas como Apple Ginza en Tokio, SoHo en Nueva York y Piazza Liberty en Milán, dentro de la tienda online estará disponible para países como Japón, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.