iPhone Pocket: el nuevo accesorio que es un 'must' y con el que Apple se viste de Issey Miyake

iPhone Pockety: el nuevo accesorio que rompe con los moldes

El iPhone Pocket es exactamente lo que su nombre dice: una pequeña bolsa, pero reinventada.

Está fabricado en un tejido tipo knitwear hecho en 3D desarrollado en Japón por Issey Miyake y se adapta a cualquier modelo de iPhone.

Sin duda, es un nuevo producto que implementa la tecnología desde el primer momento.

Esta pieza nace del concepto de a piece of cloth, una filosofía de la marca de ropa japonesa que entiende el diseño como algo vivo, versátil y abierto a la interpretación personal.

Busca explorar la manera de llevar tu teléfono de una manera que sea cómoda y genere emociones positivas en cada individuo.

Porque no se trata solo de guardar tu teléfono, sino de poder añadir un poco de estilo personal.

Este nuevo accesorio se encuentra disponible en versiones de correa corta en ocho colores diferentes y con correa larga en tres tonos, el iPhone Pocket puede usarse en la mano como una bolsa o colgado directamente sobre los hombros.

Su estilo es simple pero con un twist sofisticado, en ningún momento se pierde el ADN tanto de Apple como de Issey Miyake. Es una pieza que mezcla lo mejor del diseño industrial y la moda para crear una pieza única.