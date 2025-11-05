Así es como termina una era en la industria de la moda: Olivier Rousteing deja Balmain

Un hombre que cambió el estilo parisino

En 2011, el diseñador francés, con apenas 25 años, se convirtió en el director creativo más joven desde la llegada de Yves Saint Laurent a Dior. Asimismo, fue la primera persona de color en liderar una casa de moda francesa. Con su llegada, el lujo parisino tuvo un cambio moderno y glam que transformó la moda.

Es el diseñador que sido nombrado director creativo más joven. (Dia Dipasupil/Getty Images)

Un comienzo que sin duda fue una apuesta arriesgada, tuvo un efecto positivo dentro de la industria y la marca. Con solo un año dentro de la marca, Balmain aumentó sus ventas y, tras más de una década bajo su liderazgo, sus ingresos son de más de 300 millones de euros. Pero más allá de números, Rousteing convirtió la marca en un icono de moda y fenómeno global.

De ser conocida como una maison discreta, Balmain pasó a acaparar los reflectores del mundo con celebridades como embajadores. Personalidades como Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber, Rosie Huntington-Whiteley y Kim Kardashian se hicieron parte del Balmain Army, mujeres y hombres que representan a la marca y su estilo. Incluso las pasarelas se transformaron en un evento lleno de espectáculo que llevó a la maison a un nuevo nivel.