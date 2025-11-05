Este año continúa con cambios impactantes en la industria de la moda, este 5 de noviembre fue anunciada la salida de Olivier Rousteing de la casa francesa Balmain, luego de estar frente a la maison por los últimos 14 años.
Así es como termina una era en la industria de la moda: Olivier Rousteing deja Balmain
Un hombre que cambió el estilo parisino
En 2011, el diseñador francés, con apenas 25 años, se convirtió en el director creativo más joven desde la llegada de Yves Saint Laurent a Dior. Asimismo, fue la primera persona de color en liderar una casa de moda francesa. Con su llegada, el lujo parisino tuvo un cambio moderno y glam que transformó la moda.
Un comienzo que sin duda fue una apuesta arriesgada, tuvo un efecto positivo dentro de la industria y la marca. Con solo un año dentro de la marca, Balmain aumentó sus ventas y, tras más de una década bajo su liderazgo, sus ingresos son de más de 300 millones de euros. Pero más allá de números, Rousteing convirtió la marca en un icono de moda y fenómeno global.
De ser conocida como una maison discreta, Balmain pasó a acaparar los reflectores del mundo con celebridades como embajadores. Personalidades como Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber, Rosie Huntington-Whiteley y Kim Kardashian se hicieron parte del Balmain Army, mujeres y hombres que representan a la marca y su estilo. Incluso las pasarelas se transformaron en un evento lleno de espectáculo que llevó a la maison a un nuevo nivel.
Un legado que trasciende
Olivier además de entender el lujo, supo cómo mantenerse al día ante todos los públicos y en 2015 creo una colaboración con H&M, la cual tuvo un mega éxito. Con texturas y acabados que redefinieron la moda y el mundo de fast fashion, esta colección se convirtió en un fenómeno de estilo. Este año también fue el encargado de vestir a Rosalía en la Met Gala, un momento en el que la cantante tuvo oportunidad de compartir que ella fue una de las personas que compró de su colaboración de 2015.
Durante su reinado en Balmain, mostró que su visión pudo fusionarse con la identidad de la marca, diversidad y el espectáculo de manera perfecta. Creó piezas con una belleza que genera confianza y empoderamiento, mucho de la filosofía de su diseño fue la inclusión de una manera contemporánea sin perder la elegancia clásica de la casa francesa.
Al anunciar su salida, Rousteing declaró: “Estoy profundamente orgulloso de todo lo que he logrado”. Con 40 años, el diseñador se retira del cargo con el mismo fuego con el que llegó y tenemos muchas ganas por saber qué sigue para el diseñador francés.