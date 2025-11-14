Publicidad

Moda

Las compras fashionistas en el Buen Fin 2025, que sí valen cada peso

Llegó el maratón de ofertas más esperado y si tu clóset exige reinvención sin remordimientos, sigue leyendo.
vie 14 noviembre 2025 02:51 PM
buen fin .jpg
En el Buen Fin, la moda es para los que se atreven, así que invierte en piezas clave. (Vía El Buen Fin)

En pleno Buen Fin, elegir inteligentemente es la nueva tendencia. Los mejores abrigos, bolsas y zapatos no solo son inversiones a largo plazo, también tienen el poder de transformar cualquier look desde un lunes casual a una noche de fiesta. Las grandes marcas apuestan por clásicos renovados y colaboraciones cool que hacen que tu compra no pase desapercibida este año, aprovecha del 13 al 17 de Noviembre 2025.​

¿Qué marcas están en el radar? Los lanzamientos de otoño-invierno de Massimo Dutti, Mango, Studio F y Guess compiten este año por el título de must-have junto a otras firmas de lujo y streetwear que prometen rebajas jugosas y mucho estilo.

Looks y vibes de pasarela

Un abrigo corto o largo camel en versión oversized, junto con botas o sandalias minimalistas, es la fórmula en street style de Milán o París. Las bolsas estructuradas en tonos básicos o crossbody en colores vibrantes, quedan perfectas para working days y fines de semana de brunch.

buen fin
El Buen Fin y sobre todo las marcas, te invitan a vivir una experiencia de moda única con descuentos que no podrás desaprovechar. (Vía Massimo Dutti, Studio F, H&M, Mango.)

Estas piezas deslumbran en cualquier ocasión, la clave es llevar cada accesorio con confianza, mezclando básicos y un toque trendy, como proponen marcas como Stradivarius, Steve Madden, H&M y Studio F que tienen descuentos desde el 40% hasta el 70% para este otoño-invierno.

H&M
Chamarra bomber acolchada en nylon. Modelo oversized con cuello clásico en pelo sintético suave. (Vía H&M)

Nuestros favoritos: shopping list con marcas clave

-Abrigo sastrero, largo y cruzado de lana de Massimo Dutti o Mango.

-Botas Timberland para vibe urbano y outfits explorer.

-Bolsas en acabado satinado o totes de Guess, ideales para el día a día o salidas nocturnas.​

-Zapatos de tacón chunky de H&M o Steve Madden para rematar looks con altura.

-Bolsas de piel vegana y mini bags de marca nacional (ojo al diseño, que suma puntos extra).

buen fin
Abrigo efecto pelo con solapa, MXN$$ 3,499.00 Precio actual $ 2,400.00-31%, Mango
Botines Hebrides lisos Mujer, MXN$4,599.00 Precio actual$3,219.30, Steve Madden, El palacio de Hierro
Bolsa Shoulderbag Guess Velina, MXN $1,434.00 $2,390.00 40% OFF ESPECIAL, Guess (Vía Mango, El Palacio de Hierro, Guess)

Atrévete a la mezcla de estilos, combina un abrigo formal con jeans y sneakers, un bolso elegante con un look sporty, o botas chunky con vestidos lenceros. Accesoriza con joyas bold y anillos llamativos para completar el juego, y no olvides aplicar el layering, la mezcla de estampados y el colorblocking.

¿Dónde encontrarlos y cazar las ofertas?

Desde boutiques como Mango, Studio F y Massimo Dutti hasta los corners de Guess, H&M y Pandora en tiendas departamentales y marketplaces como Liverpool o El Palacio de Hierro, este fin de semana es el momento para encontrar descuentos épicos en piezas tendencia.

mango
En el buen fin hay una gran variedad de opciones. (Vía Mango)

El Buen Fin va mucho más allá de “comprar por comprar”, es la ocasión para renovar el clóset con prendas y accesorios de marcas confiables, con diseño y vida útil para años.

hm
La temporada de estrenar look ya llegó. (Vía Instagram @hm)
