Los Tabi shoes son los zapatos más raros (y cool) del momento

¿Qué son los Tabi shoes?

Los tabi shoes están inspirados en unos calcetines tradicionales japoneses del del siglo XV que usaba la alta sociedad nipona. Estos calcetines, llamados tabi, se distinguen por la separación entre los dedos, pensados para poder usarlos con sandalias tradicionales.

Los tabi son esos zapatos que transforman cualquier look. (Jon Kopaloff/Getty Images)

Con el tiempo, pasaron de la aristocracia al pueblo, adaptándose en diferentes colores y materiales, hasta incorporar una suela de goma, convirtiéndose en un calzado funcional para el trabajo.

Maison Margiela, Woodchuck Sato y distintas marcas como Nike, han hecho colaboraciones con esta silueta, que se han reinterpretado para convertirse en un ícono moderno. Hoy son unos zapatos para quienes les encanta marcar tendencia.

Los zapatos con más estilo. (Noam Galai/Getty Images for WSJ. Magazine I)

¿Por qué amamos los Tabi?

Los tabi son un must si te encanta estar a la moda. Su diseño dividido “de pezuña” ha conquistado pasarelas, y los feed de moda más cool. Las versiones de Maison Margiela son de las más icónicas: desde botas y mocasines hasta bailarinas, o sneakers, estos zapatos son la mezcla perfecta entre arte y moda.

Los tabi son una pieza de conversación. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Algunos de nuestros Tabi shoes favoritos

Tabi metalizados

Si vas a usarlos haz que se noten. Los modelos en tonos plateados o dorados son el statement perfecto: combínalos con negro o blanco y tu look se va a ver con estilo pero equilibrado.