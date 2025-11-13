Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Los Tabi shoes son los zapatos más raros (y cool) del momento

Inspirados en los tradicionales zapatos japoneses, hoy se han vuelto un ícono de la moda moderna.
jue 13 noviembre 2025 05:27 PM
TABI SHOES.jpg
La icónica silueta dividida del dedo de los tabi rompe con lo convencional. (www.maisonmargiela.com)

Los tabi shoes demuestran que la elegancia también puede ser cool y diferente. Su forma inconfundible y su historia los convierte en toda una declaración de estilo, confirmando que la moda más interesante nace cuando algo rompe las reglas.

Estos zapatos poderosos, excéntricos y súper divertidos le dan un twist a cualquier look. Ideales para todos los fashion lovers, ¿te atreverías a usarlos?

Publicidad

¿Qué son los Tabi shoes?

Los tabi shoes están inspirados en unos calcetines tradicionales japoneses del del siglo XV que usaba la alta sociedad nipona. Estos calcetines, llamados tabi, se distinguen por la separación entre los dedos, pensados para poder usarlos con sandalias tradicionales.

(Obligatorio)
Los tabi son esos zapatos que transforman cualquier look. (Jon Kopaloff/Getty Images)

Con el tiempo, pasaron de la aristocracia al pueblo, adaptándose en diferentes colores y materiales, hasta incorporar una suela de goma, convirtiéndose en un calzado funcional para el trabajo.

Maison Margiela, Woodchuck Sato y distintas marcas como Nike, han hecho colaboraciones con esta silueta, que se han reinterpretado para convertirse en un ícono moderno. Hoy son unos zapatos para quienes les encanta marcar tendencia.

ARRIVALS - WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards
Los zapatos con más estilo. (Noam Galai/Getty Images for WSJ. Magazine I)

¿Por qué amamos los Tabi?

Los tabi son un must si te encanta estar a la moda. Su diseño dividido “de pezuña” ha conquistado pasarelas, y los feed de moda más cool. Las versiones de Maison Margiela son de las más icónicas: desde botas y mocasines hasta bailarinas, o sneakers, estos zapatos son la mezcla perfecta entre arte y moda.

"Jurassic World Rebirth" New York Premiere
Los tabi son una pieza de conversación. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Algunos de nuestros Tabi shoes favoritos

Tabi metalizados

Si vas a usarlos haz que se noten. Los modelos en tonos plateados o dorados son el statement perfecto: combínalos con negro o blanco y tu look se va a ver con estilo pero equilibrado.

Street Style - Day 1 - Seoul Fashion Week F/W 2024
Hazlos notar. (Jean Chung/Getty Images)

Publicidad

Tabi flats

Los flats con punta tabi son ideales para darle un twist nostálgico y moderno a tu look. Llévalos con jeans rectos, faldas midi o un trench. Si quieres algo más clásico y elegante elige tonos tierra o camel: un look discreto pero con carácter.

tabi
Un look con carácter. (Hoda Davaine/Getty Images)

Tabis de color

Unos tabi en tonos vibrantes son un must: rojos, verdes y hasta azules eléctricos. Si te atreves a mezclarlos con más color o estampados cool, tu look se verá como el de toda una fashion girl.

tabi
Un look con mucho color y estilo. (Bryan Bedder/Getty Images for Audi)

Mocasines Tabi

Los mocasines ya son un básico; y si amas el estilo preppy, pero con un giro más avant-garde, estos tabi son para ti. Con unos calcetines de canalé y falda midi o pantalón recto y blazer funcionan increíble.

tabi.jpg
Un basico con más estilo de Margiela. (Armando Grillo)

Tacones Tabi

A todas nos encantan los tacones porque siempre se ven bien. Son esos zapatos que transforman cualquier look: desde unos jeans relajados hasta un vestido de noche. Y con esa silueta dividida que refleja historia y estilo son un must have.

tabi
Unos tacones que rompen con lo convencional. (Jon Kopaloff/Getty Images for Vogue)
SaintLaurent2025
¿Quién es quién en el mundo de la moda y el lujo? Esta es la lista de las marcas más populares del 2025 Saint Laurent en la cima dejando muy a bajo a PRADA y Miu Miu que estuvieron en el top de lista de las marcas más populares más de una vez.

Publicidad

Tags

Moda Zapatos Maison Margiela

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad