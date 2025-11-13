Los Tabi shoes son los zapatos más raros (y cool) del momento

Lostabi shoes demuestran que la elegancia también puede ser cool y diferente. Su forma inconfundible y su historia los convierte en toda una declaración de estilo, confirmando que la moda más interesante nace cuando algo rompe las reglas.
Estos zapatos poderosos, excéntricos y súper divertidos le dan un twist a cualquier look.Ideales para todos los fashion lovers, ¿te atreverías a usarlos?
¿Qué son los Tabi shoes?
Los tabi shoes están inspirados en unos calcetines tradicionales japoneses del del siglo XV que usaba la alta sociedad nipona. Estos calcetines, llamados tabi, se distinguen por la separación entre los dedos, pensados para poder usarlos con sandalias tradicionales.
Con el tiempo, pasaron de la aristocracia al pueblo, adaptándose en diferentes colores y materiales, hasta incorporar una suela de goma, convirtiéndose en un calzado funcional para el trabajo.
Maison Margiela, Woodchuck Sato y distintas marcas como Nike, han hecho colaboraciones con esta silueta,que se han reinterpretado para convertirse en un ícono moderno. Hoy son unos zapatos para quienes les encanta marcar tendencia.
¿Por qué amamos los Tabi?
Los tabi son un must si te encanta estar a la moda. Su diseño dividido “de pezuña” ha conquistado pasarelas, y los feed de moda más cool. Las versiones de Maison Margiela son de las más icónicas: desde botas y mocasines hasta bailarinas, o sneakers, estos zapatos son la mezcla perfecta entre arte y moda.
Algunos de nuestros Tabi shoes favoritos
Tabi metalizados
Si vas a usarlos haz que se noten. Los modelos en tonos plateados o dorados son el statement perfecto: combínalos con negro o blanco y tu look se va a ver con estilo pero equilibrado.
Tabi flats
Los flats con punta tabi son ideales para darle untwist nostálgico y moderno a tu look. Llévalos con jeans rectos, faldas midi o un trench. Si quieres algo más clásico y elegante elige tonos tierra o camel: un look discreto pero con carácter.
Tabis de color
Unos tabi en tonos vibrantes son un must: rojos, verdes y hasta azules eléctricos. Si te atreves a mezclarlos con más color o estampados cool, tu look se verá como el de toda una fashion girl.
Mocasines Tabi
Los mocasines ya son un básico; y si amas el estilo preppy, pero con un giro más avant-garde, estos tabi son para ti. Con unos calcetines de canalé y falda midi o pantalón recto y blazer funcionan increíble.
Tacones Tabi
A todas nos encantan los tacones porque siempre se ven bien. Son esos zapatos que transforman cualquier look: desde unos jeans relajados hasta un vestido de noche. Y con esa silueta dividida que refleja historia y estilo son un must have.