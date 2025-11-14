Todas las razones por las que el vestuario de Wicked es pura magia fashion

El simbolismo detrás del vestuario de Wicked

En Wicked, las prendas no solo adornan a los personajes: revelan quiénes son. Desde los bordados brillantes de Glinda que dan luz hasta las texturas orgánicas de Elphaba que simbolizan la conexión con la naturaleza. Tazwell mezcla la nostalgia de El Mago de Oz con una estética contemporánea.

Toda una narrativa visual. (imdb.com)

Inspirado en los elementos de la tierra y el aire, el diseñador construye un diálogo visual entre los opuestos: Elphaba y Glinda. También, otros personajes importantes son el encantador Fiyero protagonizado por Jonathan Bailey, Madame Morrible que es Michelle Yeoh y el excéntrico Mago de Oz interpretado por Jeff Goldblum.

Extravagancia teatral y elegancia victoriana. (Vía Instagram (@paultazewell))

Elphaba y su conexión con la naturaleza

Elphaba viste su historia. Desde sus primeros vestuarios hechos de tejidos que imitan la corteza de los árboles y los patrones de los hongos, hasta su icónico look de de Defying Gravity, su ropa refleja la fuerza interior del personaje.

Una obra de arte textil. (imdb.com)

El vestido de microplisados de gasa, encaje con diseño de telaraña y tafetán iridiscente es todo un símbolo de poder para abrazar su verdadera esencia.

“Cynthia maneja una capa como nadie más", confesa Tazewell, destacando como Erivo nos da dramatismo en cada movimiento. Con plisados orgánicos y las siluetas sobrias, está outsider convierte la moda en una armadura emocional.