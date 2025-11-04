Así se vivió la noche más fashion del año: Todos los ganadores de los CFDA 2025

Reconocimientos y premios especiales

Andre Walker fue reconocido como diseñador y artista en múltiples disciplinas, recibió el premio a Board of Directors’ Tribute (en honor a Isabel Toledo) por su contribución al diseño conceptual y su influencia en la moda independiente. Su obra trasciende las pasarelas, celebrando la autenticidad y el pensamiento libre.

Por su compromiso con la inclusión y la diversidad en la industria, Donatella Versace fue reconocida y homenajeada por su activismo y liderazgo con el Positive Change Award. Este reconocimiento honra su trabajo constante para dar visibilidad a identidades diversas y fortalecer a las nuevas generaciones a través de la moda.

Positive Change Award winner Donatella Versace asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Cynthia Rowley recibió reconocimiento por su espíritu pionero y su apoyo a los jóvenes talentos en el diseño. Su trayectoria llena de vida, entretenida y audaz refleja el espíritu optimista y creativo que ha caracterizado la moda estadounidense durante más de treinta años.

La responsable editorial de W Magazine, Sara Moonves, obtuvo el reconocimiento Media Award (en honor a Eugenia Sheppard) por su labor en el periodismo de moda moderna. Moonves ha convertido la publicación en una plataforma innovadora, destacando la cultura, el arte y la identidad con una perspectiva moderna y atrevida.

Eugenia Sheppard Media Award Winner Sara Moonves y Jennifer Lawrence asisten a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Se le otorgó un premio al creador de Fear of God por su papel en cambiar la dinámica entre el lujo y el streetwear, Innovation Award (Amazon Fashion), a Jerry Lorenzo. Su propuesta, que combina minimalismo, espiritualidad y un diseño elegante, transformó la idea de “lujo americano” desde un enfoque contemporáneo e inclusivo.

Innovation Award Presented by Amazon Fashion winner Jerry Lorenzo asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Finalmente, Ralph Rucci con una trayectoria centrada en el arte de la costura y la perfección técnica, fue homenajeado por su destacado legado en el diseño de lujo estadounidense con Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award. Sus obras, que toman inspiración de la arquitectura y la pintura, representan maestría y disciplina.

Ralph Rucci y Tatiana Sorokko asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

El director creativo de Alaïa, Pieter Mulier se llevó el Premio a mejor diseñador internacional por su capacidad de reavivar el alma de la casa parisina con un enfoque sensible, artesanal y lleno de humanidad. Su labor combina el respeto por la herencia de Azzedine Alaïa con una perspectiva moderna y emocional que ha sido bien recibida por la crítica.