Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Así se vivió la noche más fashion del año: Todos los ganadores de los CFDA 2025

Desde Ralph Lauren y Donatella Versace hasta los emergentes del Vogue Fashion Fund, aquí te contamos quiénes recibieron los mayores reconocimiento CFDA Fashion Awards 2025.
mar 04 noviembre 2025 09:23 PM
2025 CFDA Awards
CFDA Fashion Awards 2025, una velada que celebró lo mejor del diseño estadounidense y las voces que están definiendo el futuro de la moda mundial. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

La gala de los CFDA Fashion Awards 2025, presentada por Amazon Fashion, reunió a las figuras más influyentes en el mundo de la moda en un evento donde la creatividad, la innovación y la elegancia brillaron como los principales pilares.

Este año, el evento honró tanto a los nombres legendarios como a una nueva generación de diseñadores que están transformando el concepto de vestir con propósito, identidad y estilo .

Con homenajes, discursos llenos de emoción y apariciones inolvidables en la alfombra roja, la noche evidenció que la moda sigue siendo el reflejo más importante de su tiempo.

Publicidad

Los galardonados más importantes de los CFDA 2025

El premio a Diseñador estadounidense de moda femenina del año fue para Ralph Lauren. Fue premiado por su excepcional colección otoño-invierno 2025, que fusionó el lujo clásico con una nostalgia sofisticada por la elegancia de los años 70. Su habilidad para conservar su ADN atemporal mientras se conecta con nuevas generaciones lo reafirma como el símbolo del “American Dream” convertido en moda.

El Diseñador estadounidense de moda masculina del año fue Thom Browne, que con su característico estilo de sastrería deconstruida y teatralidad exacta, ha consolidado su liderazgo en el diseño masculino. Este año, su diseño desafió los estándares habituales del traje, creando una narrativa con un toque casi escultórico. Fuera de su función como presidente del CFDA, su visión creativa continúa influyendo en la evolución del estilo masculino contemporáneo.

2025 CFDA Awards - Winner's Walk
Thom Browne, ganador del premio al Diseñador de Moda Masculina Estadounidense del Año, asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Tory Burch destacó en la categoría de accesorios con piezas que unen funcionalidad, estilo y feminidad moderna. En su colección más reciente, la marca destacó por dar una nueva visión a sus clásicos, como los bolsos Fleming y Ella Bio, empleando materiales sostenibles y un proceso artesanal. Un reconocimiento que destaca su madurez artística y su compromiso con la innovación ética.

2025 CFDA Awards - Arrivals
Tory Burch asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

La ganadora de Diseñadora emergente fue Ashlynn Park, con su marca Ashlyn, donde su estética fusiona la precisión japonesa con la sensibilidad de Nueva York: cortes arquitectónicos, prendas reinventadas y un discurso que equilibra fuerza y vulnerabilidad. Su rápida ascensión confirma que el futuro del diseño estadounidense será femenino y global.

Publicidad

Reconocimientos y premios especiales

Andre Walker fue reconocido como diseñador y artista en múltiples disciplinas, recibió el premio a Board of Directors’ Tribute (en honor a Isabel Toledo) por su contribución al diseño conceptual y su influencia en la moda independiente. Su obra trasciende las pasarelas, celebrando la autenticidad y el pensamiento libre.

Por su compromiso con la inclusión y la diversidad en la industria, Donatella Versace fue reconocida y homenajeada por su activismo y liderazgo con el Positive Change Award. Este reconocimiento honra su trabajo constante para dar visibilidad a identidades diversas y fortalecer a las nuevas generaciones a través de la moda.

2025 CFDA Awards - Winner's Walk
Positive Change Award winner Donatella Versace asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Cynthia Rowley recibió reconocimiento por su espíritu pionero y su apoyo a los jóvenes talentos en el diseño. Su trayectoria llena de vida, entretenida y audaz refleja el espíritu optimista y creativo que ha caracterizado la moda estadounidense durante más de treinta años.

La responsable editorial de W Magazine, Sara Moonves, obtuvo el reconocimiento Media Award (en honor a Eugenia Sheppard) por su labor en el periodismo de moda moderna. Moonves ha convertido la publicación en una plataforma innovadora, destacando la cultura, el arte y la identidad con una perspectiva moderna y atrevida.

(Obligatorio)
Eugenia Sheppard Media Award Winner Sara Moonves y Jennifer Lawrence asisten a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Se le otorgó un premio al creador de Fear of God por su papel en cambiar la dinámica entre el lujo y el streetwear, Innovation Award (Amazon Fashion), a Jerry Lorenzo. Su propuesta, que combina minimalismo, espiritualidad y un diseño elegante, transformó la idea de “lujo americano” desde un enfoque contemporáneo e inclusivo.

2025 CFDA Awards - Winner's Walk
Innovation Award Presented by Amazon Fashion winner Jerry Lorenzo asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Finalmente, Ralph Rucci con una trayectoria centrada en el arte de la costura y la perfección técnica, fue homenajeado por su destacado legado en el diseño de lujo estadounidense con Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award. Sus obras, que toman inspiración de la arquitectura y la pintura, representan maestría y disciplina.

2025 CFDA Awards - Arrivals
Ralph Rucci y Tatiana Sorokko asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

El director creativo de Alaïa, Pieter Mulier se llevó el Premio a mejor diseñador internacional por su capacidad de reavivar el alma de la casa parisina con un enfoque sensible, artesanal y lleno de humanidad. Su labor combina el respeto por la herencia de Azzedine Alaïa con una perspectiva moderna y emocional que ha sido bien recibida por la crítica.

2025 CFDA Awards - Winner's Walk
International Designer of the Year winner Pieter Mulier and Naomi Campbell asisten a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Publicidad

Promesas emergentes: CFDA/Vogue Fashion Fund 2025

El CFDA/Vogue Fashion Fund de este año presentó a diez finalistas que están cambiando la escena con propuestas originales, responsables y con fuerte identidad propia. Entre ellos resaltan Colin Locascio, Rafaella Hanley, Willy Chavarria, Everard Best y Elena Velez, quienes evidenciaron que el futuro del diseño en Estados Unidos está en excelentes manos.

2025 CFDA Awards - Arrivals
Willy Chavarria asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Nombres como Rihanna, A$AP Rocky, Naomi Watts y Addison Rae estuvieron presentes, añadiendo más brillo a una noche en la que el glamour se fusionó con mensajes de cambio, diversidad y sostenibilidad.

2025 CFDA Awards - Winner's Walk
A$AP Rocky, ganador del premio Ícono de la Moda, asiste a los Premios CFDA 2025 en el Museo Americano de Historia Natural el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

La ceremonia, apoyada por Amazon Fashion, Google Shopping, M·A·C Cosmetics, Krug Champagne y Lincoln, resaltó por su producción perfecta y su espíritu de celebración.

Los CFDA 2025, además de premiar a los mejores, transmitieron un mensaje claro: la moda se mantiene viva porque evoluciona, celebra la diversidad y sigue siendo una forma poderosa de reflejar nuestra identidad y nuestro destino. Una moda más cercana, más real y mucho más significativa.

Happy Birthday Kendall
Kendall cumple años y sigue dictando el mood del estilo que todas queremos Otro año, misma energía: clean lines, quiet glamour y ese estilo pulido que convirtió a Kendall en referencia global de cool minimal.

Tags

CFDA Moda Celebridades

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad