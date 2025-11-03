Kendall cumple años y sigue dictando el mood del estilo que todas queremos

Hoy cumple años Kendall Jenner y sí, seguimos en mood fan. Hay celebs que van por la vida tratando de “servir look” y luego está Kenny: calma absoluta, pulida, con ese I know who I am que se siente antes de ver el outfit. Nada exagerado, cero show; solo presencia limpia, piel glowy, postura chill y esa seguridad inconfundible.
Su estilo es minimal chic , tonos neutros, siluetas pensadas y una elegancia joven que no fuerza nada: simplemente existe y se nota. Fresca, clean, effortless. Si el lujo tuviera un mood, Kendall sería la definición completa.