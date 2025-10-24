Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. nos demuestran que el estilo tiene nombre y apellido

“Nunca habíamos hecho algo juntos. Esta experiencia fue diferente y muy especial”, cuenta Carlos Sainz Jr., quien creció viendo a su padre competir y hoy comparte con él la misma pasión y la misma elegancia, dentro y fuera de las pistas.

A pesar de la distancia generacional, los Sainz coinciden en una filosofía clara: la elegancia sin esfuerzo. “Lo bonito de esta campaña es que los dos ya teníamos ropa de Hackett en el armario. Lo que me gusta de la marca es que cubre esas dos áreas, un toque juvenil pero también una elegancia más madura”, explica Carlos Sainz Sr.

La complicidad entre padre e hijo va más allá de las pistas (Cortesía Hackett London)

Mientras el padre se inclina por prendas sobrias y atemporales, el hijo apuesta por piezas versátiles que combinan comodidad y estilo. “Mi padre me enseñó que siempre es mejor pecar de elegante que de informal”, dice el piloto de Ferrari con humor.

Esa complicidad también se refleja en sus bromas. Cuando surge el tema de quién tarda más en arreglarse, Carlos Jr. no duda. “Mi padre cada vez se toma más tiempo para arreglarse… aunque él diga lo contrario".