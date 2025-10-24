Publicidad

Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. nos demuestran que el estilo tiene nombre y apellido

Entre elegancia, velocidad y complicidad, padre e hijo nos demuestran que el estilo también se hereda de la mano de Hackett.
vie 24 octubre 2025 10:02 AM
Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr.
Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. llevan el estilo a otro nivel (Cortesía Hackett London)

Carlos Sainz es una leyenda del automovilismo. Dos veces campeón del mundo de rally y una de las figuras más respetadas del deporte español. Su hijo, Carlos Sainz Jr., siguió sus pasos sobre el asfalto con su propio estilo y hoy es uno de los pilotos de la Fórmula 1 con más carisma.

Por primera vez, protagonizan una campaña juntos de la mano de Hackett. El rodaje de la campaña se llevó a cabo en Inglaterra, donde la marca los retrató en distintas escenas inspiradas en su día a día: jugando ajedrez, andando en bicicleta, conduciendo o simplemente compartiendo un momento en familia.

“Nunca habíamos hecho algo juntos. Esta experiencia fue diferente y muy especial”, cuenta Carlos Sainz Jr., quien creció viendo a su padre competir y hoy comparte con él la misma pasión y la misma elegancia, dentro y fuera de las pistas.

A pesar de la distancia generacional, los Sainz coinciden en una filosofía clara: la elegancia sin esfuerzo. “Lo bonito de esta campaña es que los dos ya teníamos ropa de Hackett en el armario. Lo que me gusta de la marca es que cubre esas dos áreas, un toque juvenil pero también una elegancia más madura”, explica Carlos Sainz Sr.

HACKETT LONDON.jpg
La complicidad entre padre e hijo va más allá de las pistas (Cortesía Hackett London)

Mientras el padre se inclina por prendas sobrias y atemporales, el hijo apuesta por piezas versátiles que combinan comodidad y estilo. “Mi padre me enseñó que siempre es mejor pecar de elegante que de informal”, dice el piloto de Ferrari con humor.

Esa complicidad también se refleja en sus bromas. Cuando surge el tema de quién tarda más en arreglarse, Carlos Jr. no duda. “Mi padre cada vez se toma más tiempo para arreglarse… aunque él diga lo contrario".

Y si bien ambos saben cómo vestir con estilo, admiten que hay algo en lo que jamás serían buenos compañeros: el asiento del copiloto.

Los dos seríamos malos copilotos. Hay que tener mucho respeto por esa labor porque requiere una concentración enorme. Nosotros estamos hechos para pilotar, no para leer notas
reconoce Carlos Sainz padre, entre risas.
HACKETT LONDON.jpg
La tradición y la modernidad pueden convivir siempre en un mismo espacio. (Cortesía Hackett London)

Sobre las prendas, ambos aseguran que Hackett es una marca que los ha acompañado por años. Y, aunque Carlos hijo se considera fan de las polos y chamarras de la marca inglesa, confiesa que no puede salir de viaje sin un cinturón. “Va a parecer una tontería, pero cuando me olvido el cinturón me agobio mucho porque todos los pantalones a mí me suelen quedar un poco grandes de cintura. Tengo una pierna muy ancha por el ciclismo, entonces tengo que comprarme un pantalón más ancho pero que me quede ancho de cintura. Hackett tiene unos cinturones muy bonitos, me da mucha rabia olvidarlos”.

Por su parte, Carlos, su papá, confiesa que las prendas que más usa son las chamarras de Hackett. “Casi siempre llevo una chaqueta porque nunca se sabe, pero también tengo ropa muy casual porque me gusta vestir cómodo, me gusta cuando viajo, tengo muchos compromisos y lo que busco es comodidad y a la vez un poco de elegancia”.

HACKETT LONDON 7.jpg
Todas las tradiciones inician con grandes enseñanzas. Así lo ha hecho Carlos con su hijo. (Cortesía Hackett London)

Así, entre risas, disciplina y estilo, los Sainz prueban que hay herencias que van más allá de los genes. Con su elegancia y su velocidad lo demuestran.

PORTADA.jpg
