Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. nos demuestran que el estilo tiene nombre y apellido

Carlos Sainz es una leyenda del automovilismo. Dos veces campeón del mundo de rally y una de las figuras más respetadas del deporte español. Su hijo, Carlos Sainz Jr., siguió sus pasos sobre el asfalto con su propio estilo y hoy es uno de los pilotos de la Fórmula 1 con más carisma.
Por primera vez, protagonizan una campaña juntos de la mano de Hackett. El rodaje de la campaña se llevó a cabo en Inglaterra, donde la marca los retrató en distintas escenas inspiradas en su día a día: jugando ajedrez, andando en bicicleta, conduciendo o simplemente compartiendo un momento en familia.