Moda

Versace lo hace de nuevo: el icónico vestido verde regresa y prueba que los íconos nunca mueren

El vestido verde de Versace que cambió la moda y literalmente internet reaparece para reclamar su corona y demostrar que los clásicos no envejecen.
mar 04 noviembre 2025 09:08 PM
Amber Valleta y Donatella Versace CFDA
Amber Valleta y Donatella Versace durante los CFDA. (Getty Images )

Hay looks que pasan y hay otros que trascienden. El vestido verde selvático de Versace pertenece a esa categoría donde las prendas ya no son solo ropa , sino memoria colectiva, internet culture y puro poder.

Lo vimos nacer en pasarela, convertirse en fiebre global con Jennifer Lopez en los Grammy del 2000 al grado de inspirar Google Images y ahora, 25 años después, vuelve a causar el mismo efecto: jaw-drop garantizado.

La modelo Amber Valletta reescribió la historia sobre la alfombra de los CFDA Awards 2025 al lucir de nuevo el legendario diseño. Y sí, el internet entró en euforia una vez más. Gen Z meet OG icon.

Spoiler: así empezó el buzz

Antes de que J.Lo lo convirtiera en mito, el vestido ya tenía una primera musa: Amber Valletta. Ella abrió el desfile Primavera-Verano 2000 con una versión más corta, cuando aún nadie adivinaba que la jungla de seda de Donatella estaba a punto de cambiar la moda para siempre.

Amber Valleta Versace SS 2000
Amber Valleta Versace SS 2000 (@ambervalleta)

Luego llegó el Grammy moment: Jennifer Lopez, brillo dorado, piel luminosa y ese escote infinito. Fue el red-carpet moment que cambió el juego cuando todavía no existían reels, stories ni feeds. El vestido no solo dominó la cultura pop: prácticamente obligó a Silicon Valley a inventar la búsqueda por imágenes.

El revival que nadie puede ignorar

Flash-forward a los CFDA 2025. Amber vuelve al escenario, pero esta vez como leyenda consolidada, entregando un premio a Donatella y celebrando el legado de la casa que ayudó a definir los 2000. Nada de nostalgia sin intención: esto fue statement puro.

CFDA The Positive Change award goes to Donatella Versace.
CFDA The Positive Change award goes to Donatella Versace. (@donatella_versace)

El vestido habló sin hablar: archive, poder femenino, longevidad, moda con memoria. En un mundo obsesionado con lo nuevo y lo efimero, este look nos recordó algo básico: el estilo que importa no caduca. No es comeback: es continuidad con upgrade.

Gen Z era, same impact

La generación que vive entre TikTok y archivo digital entendió el gesto: no es solo repetir un look icónico, es reivindicarlo. En tiempos de rent-the-runway, rewear y conciencia estética, rescatar una pieza legendaria es el acto de lujo real. Sostenible, cultural, emocional.

Aamber Valleta en el iconico Versace
Amber Valleta en el iconico Versace (@ambervalleta)

Y mientras algunas tendencias duran micro-temporadas, el jungle dress de Versace sigue rompiendo ciclos, timelines y narrativas. No es nostalgia: es confirmar que hay looks que son parte del ADN de la moda. El mensaje está claro: no todos los vestidos hacen historia y este, simplemente, no sabe dejar de hacerla.

PORTADA.jpg
JLo Versace

