Versace lo hace de nuevo: el icónico vestido verde regresa y prueba que los íconos nunca mueren

Hay looks que pasan y hay otros que trascienden. El vestido verde selvático de Versace pertenece a esa categoría donde las prendas ya no son solo ropa , sino memoria colectiva, internet culture y puro poder.

Lo vimos nacer en pasarela, convertirse en fiebre global con Jennifer Lopez en los Grammy del 2000 al grado de inspirar Google Images y ahora, 25 años después, vuelve a causar el mismo efecto: jaw-drop garantizado.

La modelo Amber Valletta reescribió la historia sobre la alfombra de los CFDA Awards 2025 al lucir de nuevo el legendario diseño. Y sí, el internet entró en euforia una vez más. Gen Z meet OG icon.