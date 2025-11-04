Los mejores looks de Jacob Elordi y por qué amamos su estilo

Jacon Elordi se convirtió en un referente ya que no solo ha conquistado en la industria del cine, sino también el mundo de la moda.

Su estilo ha sido tendencia por hacer esta mezcla de lo clásico con lo contemporáneo, haciendo de cada aparición un tema de conversación para los fashionistas.

El actor australiano suele apostar por piezas clásicas que nunca fallan pero con su toque único y atrevido, caracterizado por usar detalles inesperados, lo que proyecta su masculinidad con glamour.

Esto lo ha llevado a destacarse en eventos como el Festival de Cine de Venecia, red carpets, premios y desfiles, donde su toque entre lo equilibrado y relajado hacen su sello distintivo.