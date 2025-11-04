Publicidad

Moda

Los mejores looks de Jacob Elordi y por qué amamos su estilo

Jacob Elordi impone un estilo fresco y sofisticado, desde las red carpets hasta el street style, que combina lo vintage con lo contemporáneo.
mar 04 noviembre 2025 09:28 PM
jacob elordi.jpg
Sin duda, Jacob Elordi nos da clase de estilo y glamour. (Vía Bottega Veneta, IMDb)

Jacon Elordi se convirtió en un referente ya que no solo ha conquistado en la industria del cine, sino también el mundo de la moda.

Su estilo ha sido tendencia por hacer esta mezcla de lo clásico con lo contemporáneo, haciendo de cada aparición un tema de conversación para los fashionistas.

El actor australiano suele apostar por piezas clásicas que nunca fallan pero con su toque único y atrevido, caracterizado por usar detalles inesperados, lo que proyecta su masculinidad con glamour.

Esto lo ha llevado a destacarse en eventos como el Festival de Cine de Venecia, red carpets, premios y desfiles, donde su toque entre lo equilibrado y relajado hacen su sello distintivo.

Cómo lleva su estilo a los eventos

El estilo de Jacob Elordi se ve en alfombras rojas y en las calles, donde domina el "workwear meets streetwear" con blazers oversized, jeans, pantalones de corte relajado y detalles como pañuelos o gafas de sol vintage.

Además, su amor por las piezas de Bottega Veneta, le da un toque de lujo discreto.

Oscar Isaac, Jacob Elordi and Guillermo del Toro at the Mexico City Premiere of FRANKENSTEIN ⚡️⚡.jpg
En la premiere de Frankenstein brilló con un traje sastre inspirado en los 70´s de Bottega Venetta Primavera-Verano 2026. (Vía instagram @frankensteingdt)

Este look es ideal siempre que se quiere proyectar confianza y estilo sin esfuerzo, siendo igual de efectivo en una cena formal que en un evento. Dándonos esas clases de estilo que marcan tendencia.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 1.55.31 PM-4.jpeg
Jacob hace que un clásico sea un outfit listo para lucir. (Vía IMDb)

Nuestros looks favoritos de Jacob Elordi

Como embajador de Bottega Veneta, lo que hace siempre es mezclar algunas prendas básicas, como camisetas blancas de algodón y pantalones de corte ancho en tonos neutros.

El calzado que usa es con suelas robustas que completan la estética "casual con carácter". Marcas como Burberry, Prada y Valentino complementan estos looks con accesorios como cinturones de cuero y pañuelos.

(Obligatorio)
Siempre da ese toque inesperado en sus looks, ya sea con accesorios o calzado. (Vía Instagram @wendiandnicole)

Una combinación favorita de Jacob que podemos destacar es la mezcla de texturas y cortes, donde accesorios vintage como relojes o un bolso de mano masculino aportan originalidad y personalidad.

JACOB
La joyería es siempre accesorio que hace la diferencia para resaltar tus looks. (Vía Instagram @Netflix @wendiandnicole @netflixtudum)

Cómo hace únicos sus

looks


Lo importante es que siempre es atrevido con el layering, las texturas y los accesorios inesperados: desde un sombrero de ala ancha, hasta gafas retro o cadenas minimalistas.

La clave es que mantiene la elegancia relajada y no cae en lo predecible.

@jacobelordi
Bottega Veneta es la firma que lo hace brillar. (Vía Instagram @wendiandnicole)

También juega con tonos tierra y colores neutros básicos imprescindibles que puedan ser combinados con piezas más statement en temporadas diferentes, haciendo que su armario sea versátil y actualizado.

jacob elordi
Jacob demuestra que jugar con tonos es versátil. (Vía Instagram @wendiandnicole)
