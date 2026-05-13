Aeroméxico inaugura sus Salones Premier en el AICM

Lo que puedes encontrar en los nuevos Salones Premier de Aeroméxico

A través de un panel conformado por Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico; Eduardo Ramos, Socio Director de Gensler y José Esparza Chong Cuy, nos contaron que el Salón Premier Internacional cuenta con capacidad para recibir hasta 206 personas, una superficie de 1230.45 metros cuadrados y un horario de atención de 5:00 a 1:00 horas. Por otro lado, el Salón Premier Nacional tiene capacidad para 187 personas y una extensión de 1088.88 metros cuadrados.

Aeroméxico inaugura sus Salones Premier. (Cortesía )

Para elevar la sensación de exclusividad y comodidad, las dos salas tienen distintas amenidades pensadas para cada tipo de pasajero. Por ejemplo, hay una zona gastronómica con una propuesta culinaria mexicana e internacional desarrollada por Les Croissants, que incluye opciones de buffet, menú a la carta y un bar con una amplia oferta de mixología. Además, el Salón Premier Internacional albergará “La mesa del chef”, un concepto rotativo que presentará menús exclusivos creados por chefs de talla internacional.

La experiencia también incluye una zona de relajación, así como áreas de trabajo con cabinas privadas para llamadas y videoconferencias. Para que estés tranquilo, también hay pantallas informativas para consultar el estatus de tus vuelos, áreas seguras para el resguardo de equipaje y una modalidad de self-service access a través de la app de Aeroméxico.