Aeroméxico inaugura sus Salones Premier en el AICM

Te guste viajar o no, nadie puede negar que esperar a que llegue la hora de tu vuelo (sobre todo si eres de esos que llega tres horas antes) puede llegar a ser un proceso tedioso, aburrido e incluso un poco incómodo.
Ahí es donde entra Aeroméxico, que con la idea de brindar un servicio de excelencia y calidad a los viajeros, acaba de remodelar sus Salones Premier Internacional y Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que por fin se inauguraron este 13 de mayo y aquí te contamos todo lo que debes de saber.
Publicidad
Esperar tu vuelo como nunca antes
El equipo de Aeroméxico sabía que con la renovación total del aeropuerto ellos no se podían quedar atrás, pero siempre teniendo en mente que debían crear un espacio que representara pausa, estancia y encuentro, donde el diseño y el servicio elevan la experiencia de viajar desde la primera etapa.
Para esta tarea, acudieron al estudio global de arquitectura Gensler, quienes tomaron inspiración de la esencia del México contemporáneo para crear un ambiente que combina diseño y confort en cada detalle. Además, uno de los elementos más importantes es la integración del arte como parte de la experiencia. Bajo la curaduría de José Esparza Chong Cuy, los salones tienen una exclusiva colección de obras de artistas y artesanos mexicanos que van de Graciela Iturbide y Miguel Fernández de Castro a Abraham González Pacheco.
Publicidad
Lo que puedes encontrar en los nuevos Salones Premier de Aeroméxico
A través de un panel conformado por Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico; Eduardo Ramos, Socio Director de Gensler y José Esparza Chong Cuy, nos contaron que el Salón Premier Internacional cuenta con capacidad para recibir hasta 206 personas, una superficie de 1230.45 metros cuadrados y un horario de atención de 5:00 a 1:00 horas. Por otro lado, el Salón Premier Nacional tiene capacidad para 187 personas y una extensión de 1088.88 metros cuadrados.
Para elevar la sensación de exclusividad y comodidad, las dos salas tienen distintas amenidades pensadas para cada tipo de pasajero. Por ejemplo, hay una zona gastronómica con una propuesta culinaria mexicana e internacional desarrollada por Les Croissants, que incluye opciones de buffet, menú a la carta y un bar con una amplia oferta de mixología. Además, el Salón Premier Internacional albergará “La mesa del chef”, un concepto rotativo que presentará menús exclusivos creados por chefs de talla internacional.
La experiencia también incluye una zona de relajación, así como áreas de trabajo con cabinas privadas para llamadas y videoconferencias. Para que estés tranquilo, también hay pantallas informativas para consultar el estatus de tus vuelos, áreas seguras para el resguardo de equipaje y una modalidad de self-service access a través de la app de Aeroméxico.
Estamos muy emocionados de abrir las puertas de nuestro nuevo Salón Premier Internacional, un oasis para el descanso y la desconexión, el cual combina la modernidad con la hospitalidad que tanto caracteriza a nuestro país.
Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico