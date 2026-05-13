La nueva colaboración de Swatch y Audemars Piguet que tiene a gente formada afuera de las tiendas

¡Atención amantes de la relojería! llegó su nueva colección favorita

Hay dos cosas claras. La primera, la relojería es un arte, y la segunda, en el arte no hay reglas, y sin duda, la colaboración de Swatch y Audemars Piguet confirma ambas. En lugar de limitarse a la muñeca, cada modelo incluye un cordón de piel de becerro con pespuntes contrastantes que permite usarlo alrededor del cuello, en la muñeca, dentro del bolsillo o incluso colgado del bolso. Y si prefieres dejarlo en casa, un soporte extraíble lo convierte en reloj de sobremesa. Además, puedes elegir entre cordones de tres longitudes diferentes. La idea es clara: no existen reglas cuando se trata de estilo y funcionalidad.

Hay dos cosas claras. La primera, la relojería es un arte, y la segunda, en el arte no hay reglas, y sin duda, la colaboración de Swatch y Audemars Piguet confirma ambas. (Cortesía)

Lo que hay dentro importa tanto como lo que hay afuera

Los ocho modelos están fabricados en Bioceramic, el material estrella de Swatch, dos tercios de polvo cerámico y un tercio de material de origen biológico derivado del aceite de ricino, lo que le da una resistencia y suavidad que hay que tocar para creer.

Los ocho modelos están fabricados en Bioceramic, el material estrella de Swatch: dos tercios de polvo cerámico y un tercio de material de origen biológico derivado del aceite de ricino, lo que le da una resistencia y suavidad que hay que tocar para creer. (Cortesía)

Pero la joya técnica está adentro con el movimiento SISTEM51 en una versión completamente nueva de cuerda manual, con 15 patentes activas. Es el único movimiento mecánico suizo cuyo ensamblaje está cien por ciento automatizado, con más de 90 horas de reserva de marcha y un muelle antimagnético NivachronTM, que fue desarrollado originalmente en colaboración con el propio Audemars Piguet.

Y hay un detalle muy ingenioso, el tambor del barrilete funciona como indicador visual de la reserva de marcha. Cuando está gris, el reloj necesita cuerda, cuando está dorado, está al máximo.