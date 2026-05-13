La nueva colaboración de Swatch y Audemars Piguet que tiene a gente formada afuera de las tiendas

La alta relojería y el diseño disruptivo se encuentran en Royal Pop, la nueva colaboración entre Audemars Piguet y Swatch que, desde que se anunció, volvió locos a todos los amantes de la relojería.
Inspirada en el icónico Royal Oak de 1972 y en los irreverentes Swatch POP de los años 80, esta colección reinterpreta dos universos legendarios a través de ocho modelos llenos de color, energía y creatividad que celebran el espíritu del arte pop con una propuesta atrevida que rompe las reglas tradicionales de la relojería. Aquí te contamos todo lo que debes saber.
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¡Atención amantes de la relojería! llegó su nueva colección favorita
Hay dos cosas claras. La primera, la relojería es un arte, y la segunda, en el arte no hay reglas, y sin duda, la colaboración de Swatch y Audemars Piguet confirma ambas. En lugar de limitarse a la muñeca, cada modelo incluye un cordón de piel de becerro con pespuntes contrastantes que permite usarlo alrededor del cuello, en la muñeca, dentro del bolsillo o incluso colgado del bolso. Y si prefieres dejarlo en casa, un soporte extraíble lo convierte en reloj de sobremesa. Además, puedes elegir entre cordones de tres longitudes diferentes. La idea es clara: no existen reglas cuando se trata de estilo y funcionalidad.
Lo que hay dentro importa tanto como lo que hay afuera
Los ocho modelos están fabricados en Bioceramic, el material estrella de Swatch, dos tercios de polvo cerámico y un tercio de material de origen biológico derivado del aceite de ricino, lo que le da una resistencia y suavidad que hay que tocar para creer.
Pero la joya técnica está adentro con el movimiento SISTEM51 en una versión completamente nueva de cuerda manual, con 15 patentes activas. Es el único movimiento mecánico suizo cuyo ensamblaje está cien por ciento automatizado, con más de 90 horas de reserva de marcha y un muelle antimagnético NivachronTM, que fue desarrollado originalmente en colaboración con el propio Audemars Piguet.
Y hay un detalle muy ingenioso, el tambor del barrilete funciona como indicador visual de la reserva de marcha. Cuando está gris, el reloj necesita cuerda, cuando está dorado, está al máximo.
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Los aplausos al Royal Oak están en todos lados
Nada en esta colección es casualidad. Los 8 modelos son un aplauso directo a las ocho caras del bisel y los 8 tornillos hexagonales del Royal Oak original, uno de los rasgos más icónicos del reloj que Gerald Genta diseñó en 1972. La esfera lleva el clásico diseño Petit Tapisserie, presente en el Royal Oak desde sus inicios, y el acabado satinado del bisel también es un homenaje al original.
Hay dos versiones de reloj de bolsillo para elegir: el estilo Lépine, con la corona a las 12 y dos agujas (horas y minutos), disponible en seis colores; y el estilo Savonnette, con la corona a las 3 y una subesfera de segundero a las 6, disponible en dos modelos. Los cristales son de zafiro con tratamiento antirreflejos, y las agujas e índices tienen Super-LumiNova grado A para verlos perfectamente de noche.
La polémica
Desde que aparecieron los primeros teasers, la comunidad relojera se volvió loca especulando. Las redes se llenaron de renders e imágenes generadas con IA, pero casi ninguno se acercó a lo que realmente lanzaron. Todo el mundo asumía que iban a sacar un Royal Oak accesible para la muñeca, y cuando se reveló que era un reloj de bolsillo con colores pop, el shock fue duro.
La reacción fue inmediata con decepción, memes y debates acalorados. Pero hay un fun fact detrás de todo esto, AP perdió los derechos de su marca de diseño del Royal Oak, primero en Japón en 2024 y luego en EE.UU. en 2025, lo que muchos ven como el empujón que hizo posible esta colaboración tan inusual.
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¿El final de la historia? La gente fue entendiendo la propuesta y se fue encariñando. En vez de copiar la fórmula del MoonSwatch, Swatch y AP apostaron por algo genuinamente diferente, y eso, aunque no era lo que nadie esperaba, tiene su propio mérito.
¿Dónde y cuándo conseguirlo?
La colección Royal Pop se lanza el 16 de mayo de 2026, exclusivamente en tiendas Swatch seleccionadas. Como en colaboraciones anteriores, solo se puede comprar un reloj por persona, por día y por tienda. Puedes encontrar tu punto de venta más cercano en swatch.com.