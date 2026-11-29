La banda de ladrones más famosa del cine prepara un nuevo golpe. La franquicia Ocean’s tendrá una nueva película bajo la dirección de David Leitch, quien confirmó que el proyecto avanza y que ya cuenta con un guion que ha generado entusiasmo entre sus protagonistas.
Brad Pitt y George Clooney preparan una nueva película de la saga Ocean’s
Brad Pitt y George Clooney alistan el regreso de Ocean’s
En entrevista con People, durante el estreno en Nueva York de How to Rob a Bank, el cineasta habló sobre el estado de la producción y reconoció que uno de los principales retos ha sido coordinar las agendas de los actores.
“Bueno, quiero decir, hay un guion estupendo y creo que todos están entusiasmados con seguir adelante”, explicó Leitch.
El director también señaló que reunir nuevamente al elenco ha sido la parte más complicada del proyecto: “Creo que siempre se ha tratado de reunir a toda esa gente, y sus agendas siempre son el problema”.
Leitch ya conoce el trabajo de Brad Pitt , con quien colaboró en Bullet Train (2022), por lo que su llegada a la franquicia representa un nuevo encuentro con el actor, quien también está involucrado en el desarrollo de esta entrega.
George Clooney y Grant Heslov escribieron una historia sobre ladrones mayores
El guión de la nueva película está a cargo de George Clooney y su socio Grant Heslov. La historia retomará a algunos de los personajes que hicieron famosa a la franquicia, aunque esta vez el paso del tiempo tendrá un papel importante en el desarrollo del atraco.
En una entrevista anterior con Variety, Clooney explicó que la idea está inspirada en Going in Style, película de 1979 sobre un grupo de ladrones mayores que, aunque ya no tienen la misma agilidad, conservan la inteligencia necesaria para llevar a cabo sus planes.
“Hay algo en la idea de que somos demasiado viejos para hacer lo que solíamos hacer, pero seguimos siendo lo suficientemente listos para salirnos con la nuestra. Han perdido un paso y necesitan encontrar la forma de sortear sus limitaciones”, explicó el actor.
Brad Pitt también habló sobre los planes de producción durante el estreno en Hollywood de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. En conversación con Variety, adelantó que el rodaje podría comenzar hasta finales de 2027. “Estamos hablando de que sea a finales del año que viene”, señaló.
El actor también tuvo palabras de reconocimiento para los responsables del libreto: “Les digo que Grant Heslov y George Clooney saben escribir un buen guion”.
La filmación había sido contemplada inicialmente para mediados de 2026 y después se movió a diciembre de ese año. Sin embargo, los compromisos de los actores habrían provocado un nuevo ajuste en el calendario.
¿Quiénes regresarán a la nueva película de Ocean’s?
Aunque todavía no existe una confirmación oficial de todo el reparto, se espera que varios integrantes de la trilogía original vuelvan a sus personajes.
George Clooney retomaría el papel de Danny Ocean, mientras que Brad Pitt regresaría como Rusty Ryan y Matt Damon como Linus Caldwell. También se contempla la participación de Julia Roberts como Tess Ocean y Don Cheadle como Basher Tarr.
Andy García confirmó desde noviembre de 2025 a The Wrap que volverá a interpretar a Terry Benedict.
Por su parte, Scott Caan dijo a The Hollywood Reporter que tanto él como Casey Affleck están “100 por ciento” dispuestos a regresar como los hermanos Malloy, siempre que la película llegue a realizarse.
El posible regreso de Julia Roberts también ha generado expectativas. En octubre de 2025, Clooney contó a E! News que había cenado con la actriz y que “siguen siendo muy buenos amigos”.
No obstante, hay ausencias que marcarán esta nueva historia. Bernie Mac, quien interpretó a Frank Catton, murió en 2008, mientras que Carl Reiner, quien dio vida a Saul Bloom, falleció en 2020. Ambos formaron parte del elenco original y su ausencia fue uno de los factores que complicaron durante años la posibilidad de realizar una cuarta entrega.
David Leitch toma el lugar de Steven Soderbergh
La nueva película también tendrá un cambio importante detrás de cámaras. Steven Soderbergh, responsable de dirigir Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) y Ocean’s Thirteen (2007), no participará como director de esta entrega.
En su lugar estará David Leitch, quien ha trabajado en producciones de acción como Bullet Train y Deadpool 2. La producción estará a cargo de Smokehouse Pictures, compañía de Clooney, en colaboración con Warner Bros.
Por ahora, no hay una fecha de estreno confirmada ni una sinopsis oficial más allá de la idea central: un nuevo atraco protagonizado por personajes que ya no tienen la juventud de antes, pero que conservan la experiencia y la astucia para intentar salirse con la suya.