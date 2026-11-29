Brad Pitt y George Clooney alistan el regreso de Ocean’s

En entrevista con People, durante el estreno en Nueva York de How to Rob a Bank, el cineasta habló sobre el estado de la producción y reconoció que uno de los principales retos ha sido coordinar las agendas de los actores.

“Bueno, quiero decir, hay un guion estupendo y creo que todos están entusiasmados con seguir adelante”, explicó Leitch.

El director también señaló que reunir nuevamente al elenco ha sido la parte más complicada del proyecto: “Creo que siempre se ha tratado de reunir a toda esa gente, y sus agendas siempre son el problema”.

Leitch ya conoce el trabajo de Brad Pitt , con quien colaboró en Bullet Train (2022), por lo que su llegada a la franquicia representa un nuevo encuentro con el actor, quien también está involucrado en el desarrollo de esta entrega.