Brad Pitt quiere ser el enemigo de Robert Pattinson en la nueva película de James Bond

Durante la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, Brad Pitt habló con Extra TV sobre la elección de Robert Pattinson y, al escuchar la noticia, reconoció que le gustaría sumarse a la película.

“Robert... ¿Sabes qué? Me gustaría hacerlo”, comentó. Después hizo referencia a Javier Bardem, su compañero en F1, quien interpretó al villano Raoul Silva en Skyfall. “Quiero decir, mi amigo Javier lo hizo muy bien. Son zapatos altos, pero me los pondría, sí”, agregó.

Además de expresar su interés por interpretar al enemigo de James Bond, Brad Pitt se mostró entusiasmado con la decisión de elegir a Robert Pattinson para dar vida al famoso agente británico.



Ines de Ramon y Brad Pitt (Getty Images)

“¿Saben qué? Me encanta esta idea. Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus decisiones. Creo que es el indicado”, dijo sobre el actor. “Eso es genial. Es una buena decisión. Me gusta”, agregó el actor, quien acudió al estreno acompañado de su novia, Inés de Ramón.

El anuncio de Robert Pattinson se realizó el lunes y lo convierte en el séptimo actor en interpretar a James Bond en la próxima película de la franquicia, que llegará a su entrega número 26. La cinta estará dirigida por Denis Villeneuve y tendrá un guión de Steven Knight.

La cuenta oficial de James Bond en X confirmó la noticia con un video de 26 segundos en el que aparece el actor como el agente secreto, acompañado del mensaje: “James Bond regresará”. El actor toma el relevo de Daniel Craig, quien interpretó al personaje por última vez en Sin tiempo para morir en 2021.