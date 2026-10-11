George Clooney rompe el silencio sobre la muerte del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber

Al preguntarle cómo planeaban honrar el legado del joven, Clooney respondió que la familia todavía no estaba en condiciones de hablar sobre ello.

“Honestamente, es una de las cosas más devastadoras que le han ocurrido a nuestra familia y a la suya, como te puedes imaginar”, declaró. Después añadió: “Es lo peor que le puede pasar a una familia”.



Cindy Crawford, Rande Gerber, George Clooney y Amal Clooney (Getty Images)

Las declaraciones representan la primera vez que el actor aborda públicamente la muerte de Presley, quien falleció a los 27 años el 20 de septiembre.

George y Amal Clooney acompañan a Cindy Crawford y Rande Gerber

La relación entre ambas familias va más allá de la amistad. George Clooney y Rande Gerber son socios de negocios: en 2013 fundaron junto con Mike Meldman la marca de tequila Casamigos, que vendieron en 2017 a Diageo por una operación valuada en mil millones de dólares.

Tras la muerte de Presley, George y su esposa, Amal Clooney, viajaron a Los Ángeles para acompañar a los Gerber y ayudar con los preparativos que la familia necesitara.

Una fuente citada por People el 24 de septiembre aseguró que los Clooney y otros amigos cercanos se organizaban para permanecer junto a Cindy y Rande, con el propósito de que no estuvieran solos durante el duelo. La misma fuente describió a George como parte de la familia.