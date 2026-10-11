George Clooney rompe el silencio sobre la muerte del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber

George Clooney se refirió por primera vez a la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, durante una entrevista con Entertainment Tonight el viernes 9 de octubre, en Londres.
El actor habló sobre la pérdida durante la ceremonia de los premios Albies, organizada por la Fundación Clooney para la Justicia en el Museo de Historia Natural de Londres.
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Al preguntarle cómo planeaban honrar el legado del joven, Clooney respondió que la familia todavía no estaba en condiciones de hablar sobre ello.
“Honestamente, es una de las cosas más devastadoras que le han ocurrido a nuestra familia y a la suya, como te puedes imaginar”, declaró. Después añadió: “Es lo peor que le puede pasar a una familia”.
Las declaraciones representan la primera vez que el actor aborda públicamente la muerte de Presley, quien falleció a los 27 años el 20 de septiembre.
George y Amal Clooney acompañan a Cindy Crawford y Rande Gerber
La relación entre ambas familias va más allá de la amistad. George Clooney y Rande Gerber son socios de negocios: en 2013 fundaron junto con Mike Meldman la marca de tequila Casamigos, que vendieron en 2017 a Diageo por una operación valuada en mil millones de dólares.
Tras la muerte de Presley, George y su esposa, Amal Clooney, viajaron a Los Ángeles para acompañar a los Gerber y ayudar con los preparativos que la familia necesitara.
Una fuente citada por People el 24 de septiembre aseguró que los Clooney y otros amigos cercanos se organizaban para permanecer junto a Cindy y Rande, con el propósito de que no estuvieran solos durante el duelo. La misma fuente describió a George como parte de la familia.
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La muerte de Presley Gerber, una dura pérdida para la familia de Cindy Crawford y Rande Gerber
Presley Gerber murió el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. Los registros del Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles indicaron que los paramédicos confirmaron su fallecimiento a las 9:45 de la mañana.
De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, los servicios de emergencia recibieron reportes de un posible caso de sobredosis y paro cardiaco. Sin embargo, el médico forense informó el 21 de septiembre que la causa y la manera de la muerte seguían pendientes de determinación, a la espera de estudios adicionales. Por ello, una posible sobredosis no debe presentarse como causa oficial confirmada.
El joven, hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, trabajó como modelo y participó en campañas para marcas como Calvin Klein. También habló públicamente sobre sus dificultades de salud mental y su proceso de recuperación de las adicciones.
En 2023, durante el pódcast Studio 22, explicó que esperaba que compartir sus experiencias ayudara a otras personas que atravesaban situaciones similares.
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Kaia Gerber habló de las dificultades de su hermano
En agosto, semanas antes de la muerte de Presley, su hermana, la modelo y actriz Kaia Gerber, habló sobre el impacto que los problemas de su hermano tuvieron en la dinámica familiar durante una entrevista con Vogue.
“Cuando algo así ocurre en una familia, pone todo en perspectiva”, comentó Kaia, quien también explicó que, en ocasiones, evitaba pedir ayuda porque sentía que sus padres ya tenían que atender demasiadas necesidades.
La familia pidió privacidad tras el fallecimiento de Presley. Mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte, las declaraciones de Clooney reflejan el vínculo que mantiene con los Gerber y el acompañamiento que les brinda tras la pérdida.