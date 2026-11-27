La cantante cuestionó que la producción recree su cumpleaños número 15 y, desde su perspectiva, construya una narrativa en la que parece que fue ella quien tomó la iniciativa para conquistar a un hombre adulto. Para Sasha, esta representación no sólo distorsiona lo ocurrido, sino que desplaza la responsabilidad del productor y convierte una experiencia que ya fue examinada por la justicia en una historia de supuesto romance.

La reacción llegó después de que circulara en X un fragmento de la serie acompañado de un mensaje que decía: “Un cumpleaños que no todos olvidarán. Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche”.

La descripción provocó la respuesta de la intérprete, quien dirigió un mensaje a la plataforma de streaming. “ViX con V de vergüenza”, escribió al comenzar su pronunciamiento.

Sasha Sokol cuestiona cómo la serie Timbiriche cuenta su historia con Luis de Llano

En su publicación, Sasha señaló que la producción presenta una versión en la que ella aparece como responsable de seducir a Luis de Llano, a pesar de que era una adolescente y él un hombre de 39 años con una posición de poder dentro de la industria musical.

“Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39”, denunció.

La cantante también planteó una pregunta que, considera, debería estar en el centro de la conversación sobre este episodio: “¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?”.



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Sokol explicó que las relaciones abusivas entre adultos y menores suelen desarrollarse mediante mecanismos de manipulación, secretos y presiones para evitar que lo ocurrido salga a la luz. Por eso, cuestionó que la producción recurra a una narrativa que, desde su punto de vista, termina responsabilizando a la menor.

“Un adulto que busca involucrarse con un menor suele hacerlo a espaldas de sus padres. Construye secretos, manipula, persuade y presiona para que se oculte lo que está sucediendo. Eso es lo que debería preocuparnos”, señaló.

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido al argumento de que se trata de una obra de ficción. Para la cantante, esa condición no justifica modificar la manera en que se representa una historia que ya tuvo consecuencias legales.

“Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad por lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo”, expresó.

La intérprete también recordó que decidió llevar su caso ante las autoridades y que, después de un proceso legal, obtuvo resoluciones favorables.

“Hace tiempo que esto dejó de ser mi versión de los hechos. Acudí a la justicia y, después de un largo proceso legal, las resoluciones me dieron la razón”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, Sasha reprochó que una experiencia personal termine convertida en entretenimiento y que la responsabilidad de un adulto sea presentada como una historia de seducción protagonizada por una menor.

“Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña”, escribió.

Y concluyó con una crítica a quienes participaron en la construcción de esta representación: “Al hacerlo me exponen, pero sobre todo se exhiben a sí mismos: exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas”.